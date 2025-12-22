小泉八雲は教育パパ？ホームスクーリングで時に体罰も…だが父の“尻叩き”より子供達が恐れたのは母セツだった

2025年度後期の NHK 朝ドラのモデルとなった小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）と妻・セツ。いったいどのような人物で、どのような暮らしぶりだったのだろうか。『小泉八雲とその妻セツ 古き良き「日本の面影」を世界に届けた夫婦の物語』（KADOKAWA）の著者である作家の青山誠さんが考察する。



文・写真＝青山誠

趣味が合わない二人

ハーンは東京で暮らすようになってから毎年、夏の休暇は子供たちと一緒に静岡県の焼津で過ごすようになる。が、セツはこれに同行せず、東京で留守番するのが常だった。

焼津でハーンが常宿としたのは、海に隣接する魚屋2階の貸間。部屋からの海の景観が素晴らしく、彼のお気に入りだったが…。

魚の悪臭が漂ってくるし、おまけに部屋は不潔で蚤の住処になっている。セツは家の中を毎日隅々まで掃除して、塵ひとつ落ちていない状態にしないと落ち着かない。キレイ好きで潔癖症なところがある。衛生観念が欠落しているハーンはそれを見て、「ママサンノ掃除好キ、ソレ病気デス」と、呆れていたとか。そんなセツが不潔な貸間で過ごすのは無理だ。

愛し合っている夫婦でも、趣味や好みがすべて一緒なわけではない。相入れないものはある。どちらかが譲歩して、相手にあわせるのが普通の夫婦なのかもしれないが…この夫婦は違った。我慢して相手に合うようなことはせず、また、自分の趣味に相手を付き合わせようという気もない。

夫や子供が焼津に行っている間、セツは東京に残って好きな歌舞伎や芝居の見物に明け暮れていたという。

ハーンがそれに文句を言うことはない。違いを認め合い、お互いの自由を尊重する、今時のカップルみたいな感じ。それが夫婦円満の秘訣だろうか…。

ハーンの焼津滞在中、２人は書簡を頻繁にやり取りしていた。箋を埋め尽くす「ヘルン言葉」で近況を詳しく伝え合う。離れて暮らし自分の好きなことをやっていても、お互い相手のことが手にとるようにわかる。一緒に住んでいても会話がなく、相手のことにまったく興味がない家庭内離婚状態の夫婦よりは、よっぽど心が通じあっていた。

教育方針も異なる

子供たちへの接し方や教育に関しても二人の考えは違う。セツは子供に関して放任主義なところがある。ハーンはその真逆で教育熱心なお父さんだった。

日本の学校教育は暗記を重視し、生徒に教科書の内容を覚えさせることにばかり時間を費やしている。ハーンはそれに批判的。教科書を丸暗記しても考える力は養うことはできず、それどころか、子供の思考に悪影響を与えると危惧していた。だから、子供たちは学校には通わせずに自宅で教育した。

英語で書かれたアンデルセンの童話を教科書に使いながら、思考力と英語力を養ってゆく。しかし、何事もやり出すと熱中して度が過ぎてしまうのがハーンの悪い癖。つい時間を忘れて勉強時間がどんどん長くなる。この頃、セツも英語の勉強を再開したいとハーンに懇願するようになるが、その理由のひとつには嫉妬心があった。子供の教育にばかりに気を取られている夫の意識を、少しでもこちらに向けて欲しいという…いじらしい思いが透けて見えたりもする。

イギリス式尻叩きは効果なし!?

セツが嫉妬するほどに子供たちを溺愛するハーンだが、時には愛のムチを振るうこともあった。

勉強にも躾にも厳しいスパルタ教師。ハーンが育ったイギリスでは昔から、悪いことをした子供には尻を叩く罰を与える。鞭で尻叩く怖い教師もいたようだ。

ハーンも子供たちにイギリス式の尻叩きをよくおこなったが、やり過ぎないよう力加減には細心の注意を払う。

「子供を叱った後くらい気持ちの悪いことはない。子供を叱るたび私の寿命は縮まる」

と、セツにはよくこぼしていた。体罰はむしろ、子供たちの体よりもハーンの心に強い痛みを与えていたようだった。

悪戯好きだった次男の巌（いわお）は、しょっちゅう折檻を受けていたのだが、気性が強く大柄な彼には、ハーンの手加減した尻叩きでは効果が薄い。また、長男・一雄や三男・清も、成長するに従ってあまり怖がらなくなる。

子供たちが恐怖した“ラスボス”

子供たちがハーンの尻叩きよりも警戒していたのは、キレた時のセツだった。

ふだんのセツはハーンほどには躾に熱心ではなく、子供たちの悪戯を見て見ぬふりでスルーすることが多かった。住環境の汚れには神経質な潔癖症だが、教育については鷹揚で細かいことは気にしてない。

基本的には放任主義、子供たちのやりたいようにさせる。が、子供たちが調子に乗って、セツが許せない一線を越えると恐ろしいことになる。

たとえば、義父の金十郎が亡くなってしばらく経った頃、長男の一雄がふざけて「お爺様がくたばった」と悪い言葉を使ったことがあった。それを聞いたセツは激怒。

「ドスーンと私は突き飛ばされました。この意外な結果に驚き慌てて起きあがろうとするところをギュウーッと十六貫百匁（否、六十瓩以上）の母に押さえつけられ、目茶苦茶に叩かれてしまいました」（『父「八雲」を憶う』小泉一雄）

と、強烈な体罰について書いている。セツは当時の日本人としては大柄だった。約60kgの体重は細身のハーンよりも重かったはず。そんな彼女に全力突進で突き飛ばされ、マウンティングポジションを取られてタコ殴り。ハーンが子供に怪我させぬよう慎重におこなう体罰とは違って、トラウマになりそうな痛みと恐怖だったろう。

セツはもともと気性の激しいところがあり、キレると抑えが効かなくなる。子供たちにとって彼女は、絶対に怒らせてはいけない“ラスボス”だった。

青山 誠（あおやま・まこと）

作家。近・現代史を中心に歴史エッセイやルポルタージュを手がける。