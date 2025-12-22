おばあちゃんにサプライズをするわんこたちの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1万1000回再生を突破し、「なんて素敵なサプライズ」「大成功だね！！」「みんな可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：2匹の犬が『おばあちゃんの誕生日にサプライズ訪問した』結果→尊すぎる『お互いの反応』】

ひまりちゃんとゆきちくん

YouTubeチャンネル「豆柴ひまりとゆきち」の投稿主さんは、豆柴の『ひまり』ちゃん、『ゆきち』くんの可愛い姿を紹介しています。2匹は、田舎でのびのびと暮らしている姉弟犬なのだそう。食べることが大好きなひまりちゃんと、人懐こいゆきちくんの仲睦まじい光景は、見ているだけでホッコリ癒されてしまうほどです。

今回は、2匹は「ある計画」に参加することになりました。それは、おばあちゃんへのサプライズ！！誕生日を迎えたおばあちゃんに、こっそりプレゼントを持っていったといいます。プレゼントを運ぶ重要な係を任されたのは、姉のひまりちゃんです。

おばあちゃんへのサプライズ

ひまりちゃんのハーネスにプレゼントを装着して、いざおばあちゃんの元へ。おばあちゃんは、居間でテレビを見ている最中でした。合鍵でこっそり家に入ったとのことで、気付いたおばあちゃんはビックリ！！

一方、ひまりちゃんとゆきちくんもおばあちゃんに会えて大はしゃぎだったといいます。お互いに抱き合い、再会を喜んだのでした。あまりのハイテンションにプレゼントは落下してしまいましたが、おばあちゃんの誕生日を祝う気持ちは充分に伝わったようです…。

微笑ましい光景にホッコリ♡

プレゼントに気付いたおばあちゃんは、ひまりちゃんとゆきちくんにお礼を言ったそうです。喜ぶおばあちゃんを見て、2匹もニコニコ。ゆきちくんは、再びおばあちゃんに抱き着いて幸せな気持ちを伝えたのでした。

その後も、おばあちゃんが移動するたびに後をついていったというひまりちゃんとゆきちくん。そんな2匹に、おばあちゃんも嬉しくてハグが止まりません。ひまりちゃんとゆきちくんのサプライズは大成功！！おばあちゃんにとっても、忘れられない誕生日となったことでしょうね。

この投稿には「とてもいい誕生日でしたね」「突然のサプライズで喜ばれたでしょう」「立派に任務成し遂げたね」などの温かなコメントが寄せられています。

ひまりちゃん＆ゆきちくんの微笑ましい日常はYouTubeチャンネル「豆柴ひまりとゆきち」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴ひまりとゆきち」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。