隔離されて怒ってしまったコーギーの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で2万5000回再生を突破し、「可愛すぎる‪」「楽しそうｗ」「香箱座りしてて草」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『犬が苦手な業者さん』がやってきたので、愛犬を別室で待機させた結果→可愛すぎる『抗議』】

別部屋で待機することになった犬

YouTubeチャンネル「コギチューブ【犬と猫のゆるい生活】」では、クセの強いシニアコーギー『はな』ちゃんと、おっとり優しい保護猫『ぽんすけ』くんの微笑ましい日常が投稿されています。

ある日、キッチンの排水溝が故障してしまい、業者さんが来てくれることになったそうです。人懐こい性格のはなちゃんは、来客の気配を察して玄関で待ちわびていたとか。一方、警戒心が強いぽんすけくんは、しばらく姿を消したといいます。

業者さんは動物が苦手な人だったため、はなちゃんは別部屋で待機することに。少ししてから様子を見に行くと、閉じ込められたはなちゃんは怒り顔に！「どうして出してくれないの！」と、抗議の目を向けてきたそうです。

どさくさに紛れて脱出を試みるも…

さらに時間はたち、業者さんが来てから2時間が経過しました。再び様子を見に行くと、はなちゃんはクッションの上でリラックスしていたそうです。ぽんすけくんから学んだのか、前足を折り畳んだ「香箱座り」でお利口に待っていたといいます。

ママになでてもらったはなちゃんは、修理が終わったと勘違い。嬉しそうに扉の前で待機しますが、まだ解放するわけにはいきません。事情を説明すると、はなちゃんは「は？」と責めるような表情になったとか…。

やっぱりリビングが落ち着く！！

修理が終わると、はなちゃんはやっとリビングに戻ることができました。頑張ったご褒美に、鹿肉をプレゼントしたといいます。

ぽんすけくんはなかなか見つけることができませんでしたが、しばらくすると恐る恐るリビングに戻ってきたそう。ゆっくりとコタツに入り、戻ってきた日常に胸をなでおろしたのでした。

待機時間を乗り越えたはなちゃんは、リビングでのんびりと昼寝を楽しんでいたそうですね。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「お利口さんでしたね」「よく頑張った！！」「みなさんお疲れ様でした」など沢山の反響がありました。

YouTubeチャンネル「コギチューブ【犬と猫のゆるい生活】」には、はなちゃんとぽんすけくんの仲睦まじい姿が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「コギチューブ【犬と猫のゆるい生活】」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。