「自分らしく輝いて」Wソックスと合意の村上宗隆に「ようこそ、ムネ」「まじがんばれ！！」届いた“エール”　背番号は「5」

Wソックスと合意した村上にエールが届けられた(C)TsutomuBEPPU/CoCoKARAnext

ホワイトソックスは現地時間12月21日、ヤクルトからポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指していた村上宗隆と2年総額3400万ドル（約54億円）で契約を結んだことを発表した。背番号は「5」に決定した。

【動画】「ムネと呼んでください」村上宗隆が英語で自己紹介！球団Xが公開した実際の投稿

球団公式Xではホワイトソックスの帽子とユニフォームを着用した村上のメッセージ動画を公開。村上は「Hello Chicago」と笑顔で挨拶すると、「名前は村上宗隆です。ムネと呼んでください」とファンに向けて英語で自己紹介すると、続けて「シカゴに来ることができて嬉しいです」と述べた。

この投稿には「ようこそ、ムネ」「ハイ、ムネ！みんなあなたを応援しているよ」「ムネ、応援しているよ。自分らしく輝いて」「まじがんばれ！！」と日米のファンから歓迎や応援の声が多く寄せられた。

ホワイトソックスには前ヤクルト監督の郄津臣吾氏、井口資仁氏、福留孝介氏も所属していた。日本人選手では村上が4人目となる。

