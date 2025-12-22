メンタルが強くなくても「株で勝てる」意外な理由

元消防士が株式投資で築いた資産は、なんと9億円（2025年10月時点）！ 三重県在住の専業投資家・かんち。49歳で早期退職してからというもの、生活費のすべてを株の配当金でまかなっている。その配当金の総額は、なんと年間2000万円超え。高配当株と株主優待株を組み合わせた「買ったらほとんど売らない」という手間のかからない“ほったらかし投資術”は、初心者の新NISAにも参考になる。「その投資術を知りたい！」と、長年著作の刊行を期待されていたものの、すべて断ってきた投資歴40年のベテランが、初めて著した話題の書『ほったらかしで年間2000万円入ってくる 超★高配当株 投資入門』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものをお送りする。

いつ買って、いつ売るか？

「強靭なメンタル」という誤解

私はあまり株価を気にしません。そりゃまぁ本音の本音をいえば、上がれば上がるほどいいのですが、下がったところであまり動じないのです。

「それはメンタルが強いからであって、普通は気になるでしょ」と感じる人もいるかもしれませんが、それは違うのです。

動揺を消し去る「時間」の魔法

私は、そんなにメンタルは強いほうではありません。

それなのに株価が下がっても動じないのは、私の投資手法が株をあまり頻繁に売買せず、持ち続けている“超”長期投資だからです。

「出口」を探さない投資スタイル

「いくらまで増えたら売る」「いくら損したら売る」という基準で売買したりしません。買った株は保有し続けることを基本としているのです。

【解説】日々の株価は単なる「ノイズ」になる

短期的な売買を目的とすると、毎日の株価変動は、自分の資産が増減する「通知表」のように見えてしまい、一喜一憂することになります。

しかし、売るつもりがない「超長期投資」においては、今日の株価が半値になろうが倍になろうが、それは確定した損益ではなく、単なる「通過点」に過ぎません。

「今の値段で売る必要がない」という事実は、投資家を日々の相場のノイズ（雑音）から解放し、精神的な平穏をもたらす最強の防具となります。

メンタルが強いのではなく、「メンタルをすり減らす土俵に上がらない」という選択なのです。

「紙切れ」ではなく「事業」のオーナーになる

この投資法は、株式を単なる「値動きする電子チケット」としてではなく、本来の姿である「ビジネスの所有権」として捉えることにもつながります。

例えば、自分が経営する喫茶店が順調に儲かっているなら、その店の「売却価格」を毎日不動産屋に問い合わせたりはしないでしょう。

株も同じです。企業の業績が順調で、世の中に価値を提供し続けている限り、株価という「他人がつけた値段」を気にする必要はありません。株主としての視点が「投機」から「経営への参画」に変わるとき、投資の景色は一変します。

「売らない」決意が選球眼を磨く

また、「出口を探さない（＝安易に売らない）」という前提に立つと、買うときの真剣味も変わってきます。

「少し上がったら逃げよう」という気持ちがない分、「一生持ち続けたいと思えるほど素晴らしい企業か？」という厳しい基準で銘柄を選ぶようになるからです。

結果として、一時の流行り廃りに流されない、本質的な価値を持つ企業だけがポートフォリオに残ることになります。時間を味方につけ、複利の効果を最大限に享受できるのは、こうした「生涯のパートナー」と呼べる銘柄に出会えた投資家だけなのです。

※本稿は、『ほったらかしで年間2000万円入ってくる 超★高配当株 投資入門』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。