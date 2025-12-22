「70年やっても読み間違える」…投資の神様が語る、投資の“残酷な真実”

70年の熟練者でも見誤る「相場の魔物」

株は決してラクなものじゃないですよ。どれだけ勉強を重ねても、勝ち続けられるものではありません。私だっていまも読み間違えることはいくらでもあります。

70年近い経験があったって、「予想だにしない方向に値が動く」ことが普通です。

まばゆい「光」の裏に潜む「影」の正体

スペインには、「ソル・イ・ソンブラ」という言葉があります。意味としては「光と影」です。スペインの闘牛場では、日なた席と日陰席がちょうど半分に分かれていて、それが生と死、光と影を意味するそうです。

株も同じなんですよ。本気でやっていれば、必ず光と影が出てくる。光が濃いほど、同じだけ影も濃くなるんです。

【解説】「負け」を許容する強さこそ

投資家の最終奥義

70年の経験を持つ達人の言葉は、私たちに「完璧でなくていい」という大いなる救いを与えてくれます。

どれほど勉強しても、どれほど経験を積んでも、相場の未来を100％当てることは不可能です。この事実を受け入れることこそが、投資家としての成熟の第一歩です。

「光」が強ければ、リスクもまた深い

「ソル・イ・ソンブラ（光と影）」の教えは、リスクとリターンの関係を美しく、かつ残酷に表現しています。

短期間で資産を何倍にもするような銘柄（強い光）には、同じだけの速度で資産を失うリスク（濃い影）が必ず潜んでいます。

「儲かりそうだ」という光の部分だけに目を奪われ、その裏にある影のリスクを見落としていないか。エントリーする前には、常にこの「光と影のバランス」を自問する必要があります。

生き残るための「謙虚さ」

「相場の魔物」に対抗する唯一の手段は、予測の精度を上げることではなく、「自分は間違えるかもしれない」という謙虚さを持つことです。間違いを前提にするからこそ、全財産を一点に賭けるようなことはせず、資金を分散し、余力を残すことができます。

予想が外れることは恥ずべきことではありません。それは投資というビジネスにおける「必要経費」です。影（損失）が出ても致命傷にならぬようコントロールし、次の光を待つ。その姿勢こそが、長く市場に立ち続けるための秘訣です。

