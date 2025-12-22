県選手権では出番の少なかった浜中伊吹（３年）が、存在感を見せている。１１月２２日のプリンスリーグ・東海大静岡翔洋戦に左サイドバックで先発すると、正確なクロスを上げてＦＷ松下蓮（３年）の先制点をアシスト。さらに今月６日の静岡学園セカンド戦では左サイドハーフに入り、高い位置でボールを奪うなど、途中出場ながら攻撃の起点に。「積極性が出せるようになった」と手応えを感じている。

１８０センチの高さを誇り、昨秋の県選手権決勝ではＤＦとして先発した。中学時代はＦＷで、「複数のポジションをこなせる選手」と青嶋文明監督（５７）も期待。ボールを運ぶ力やクロスの精度に自信を持つが、全国では攻撃的な位置でも活躍しそうだ。

冷静に周りを見る力にも秀でており、今年のチームは「みんな仲がいい」と浜中。頼もしい仲間たちとコミュニケーションを密に取り、全国への雰囲気を盛り上げていく。

◆浜中 伊吹（はまなか・いぶき）２００７年５月７日、京都府生まれ。１８歳。サッカーは幼稚園から。前所属はヴェルヴェント京都。１８０センチ、７２キロ。血液型ＡＢ。家族は両親と兄。