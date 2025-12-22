日産がオートサロン出展概要を発表

日産自動車と日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）2026年1月9〜11日に幕張メッセで開催の『東京オートサロン2026』への出展概要を発表した。

今回のオートサロンでは、ニスモの特別なコンセプトモデルを発表するほか、今後日本市場に投入されるスポーツカーおよびカスタムカーなど計6台を展示する。



1月9日に公開されるニスモ・コンセプトカー。 日産

ニスモ・コンセプトモデルは1月9日のプレスカンファレンスにて公開される予定である。

また、会期中には近藤真彦氏登壇の『マッチのマーチ』お披露目イベントや、『松田次生選手スーパーGT引退セレモニー』をはじめ、『フェアレディZトークショー』などのステージイベントに、『モチュール・オーテックGT-Rキッズライド』も実施される。

さらに、日産ブース内にはグッズ販売コーナーを設置し、『NISSAN』、『NISMO』ブランドのグッズが販売される。

フェアレディZニスモ（MTモデル）

2026年夏に発売が予定されている、『フェアレディZ』のマイナーチェンジモデルが今回のオートサロンで初公開される。

ニスモ・モデルには、ハイパフォーマンスを操る歓びをより強く感じられるマニュアルトランスミッション（MT）が追加される。



日産フェアレディZニスモ（MTモデル） 日産

基準車では、デザインの変更により、フェアレディZらしさを向上させるとともに空力性能を追求したという。

今回の会場では、『ニスモMTモデル』が展示される。

日産エクストレイル・ロッククリーク・マルチベッド・ワイルドプレイ

専用の内外装や防水シートなどを装備し、初代エクストレイルからのDNAである『タフギア』感をより高めた『エクストレイル・ロッククリーク』をベースに、新たにラインナップされる車中泊仕様車『エクストレイル・ロッククリーク・マルチベッド』が展示される。

展示車両には、『SOTOASOBIパッケージ』、『ロッククリーク・ベーシックプラス』、『アウトドア・パッケージ』、『ルーフキャリア・パッケージ』といった、アウトドアシーンに映えるデザインと機能を両立する魅力的なアクセサリーパッケージを装着、ギア感をいっそう高めたカスタマイズが施される。



日産エクストレイル・ロッククリーク・マルチベッド・ワイルドプレイ 日産

なお、『ロッククリーク・マルチベッド』は、東京オートサロンへの出展に先駆け、2026年1月7日に詳細が発表される予定だ。

日産リーフ・オーテック

『オーテック（AUTECH）』はNMCのクラフトマンシップを継承し、スポーティでありながら高級感漂うスタイリングのカスタムカーブランド。

『リーフ・オーテック』は新型日産リーフをベースに、エモーショナルでスポーティなエクステリアと、上質な素材とディテールによりプレミアム感あるインテリアに仕立てたカスタムカーである。



日産リーフ・オーテック 日産

マッチのマーチ

歌手、そしてレースチーム監督として活躍する『マッチ』こと近藤真彦氏が、CMキャラクターを務め『マッチのマーチ』と呼ばれた初代日産マーチを40年ぶりに購入し、その車両を全国5校の『日産自動車大学校』の学生たちがレストレーションした。

栃木・横浜・愛知・京都・愛媛の生徒たちのリレー形式の整備により、マッチの希望であったMTへの換装のほか、外観のリフレッシュまで手が施されたマーチが展示される。



日産自動車大学校の学生たちがレストレーションした『マッチのマーチ』。 日産

モチュール・オーテックGT-R（2016）

2016年のスーパーGT GT500クラスに、ニスモから参戦したワークスマシン『モチュール・オーテックGT-R（MOTUL AUTECH GT-R）』。

2年連続シリーズチャンピオンを獲得した松田次生選手とロニー・クインタレッリ選手のドライブで挑んだ2016年シーズンは、第1戦岡山と第2戦富士で勝利を収め、開幕2連勝を達成。惜しくもチャンピオンは逃すも,シリーズ3位となり、多くのファンにその強さを示した。



モチュール・オーテックGT-R（2016） 日産

今回は、2026シーズンよりスーパーGT GT500クラス監督に就任する、松田次生氏にゆかりのある本車両が展示される。