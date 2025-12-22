モデルでタレントでレースクイーンとしても活躍中の辻門アネラ（31）が22日までに自身のインスタグラムを更新。超ミニスカ“卒業ショット”を公開した。

「ファン感謝祭をもちまして、auサーキットクイーンとしての活動がすべて終了しました」と、「TGR TEAM au TOM'S」がGT500初の3連覇達成を記念して20日に都内で開催した「au TOM'S＆KDDI TGMGP TGR-DCファン感謝祭」と持って卒業したことを報告。

超ミニのコスチューム姿の写真をアップし「このファン感謝祭は、これまで応援してくれたみなさんと過ごす最後のイベント。3年間、auサーキットクイーンとしてみなさんと一緒に過ごした時間は、毎日がキラキラで、本当に楽しくて幸せでした。ファン感謝祭では、卒業式までしていただき、直接『ありがとう』を伝えられる場を作ってくださったこと、感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝した。

そして、「これからは、auファンの一人として、みなさんと一緒にauを応援していきたいと思います。サーキットにも遊びに行くので、もし見かけたら、ぜひ声をかけてください！！3年間、本当にありがとうございました」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「超可愛いです」「最後まで素敵」「ホント本当にかわいい」「色々な事に熱く燃え上がりましょう」「たくさんの思い出をありがとう」などの声が寄せられている。

辻門は、2019年にPacific Fairiesとしてレースクイーンデビューし、23年からはTOM’S所属。岡山県出身で、歯科衛生士の資格を持つ。公式プロフィルは、身長1メートル70、スリーサイズはB80・W55・H87。趣味はビリヤード、ゴルフ、ゾンビ映画鑑賞。特技は、寝だめ。