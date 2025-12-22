花街・祇園甲部（京都市東山区）で来年３月５日に「帝国ホテル京都」が開業する。

昭和初期のモダン建築で、地域のランドマークとして親しまれた「弥栄会館」の意匠を受け継ぐ形で再生した建物が完成し、関係者からは喜びと期待の声が上がった。（木須井麻子）

地上７階、地下２階で、客室５５室の小規模ラグジュアリーホテル。「都をどり」など芸舞妓（げいまいこ）の舞踊公演がある祇園甲部歌舞練場に隣接する弥栄会館を２０２２年４月から、増改築した。花見小路通から見える南面と西面の外壁を残し、タイル約１万６０００枚を再利用するなど外観の維持に努めた。

今月１８日にあった竣工（しゅんこう）式には、帝国ホテルの風間淳社長や敷地を所有する学校法人・八坂女紅場（にょこうば）学園の杉浦京子理事長、設計施工を担った大林組の大林剛郎会長らが出席。八坂神社の神職が神事を執り行った。

式の後、風間社長は「祇園の町並みを新しい形で未来に引き継ぐ挑戦。日本文化を世界に発信する役割を果たしていく」とあいさつ。大林会長は「名建築の歴史的価値を継承する意義深い取り組み。数多くの歴史的建造物の保存・再生に携わった中でも記憶に残る仕事になった」と語った。

杉浦理事長は「芸妓さんたちの力（寄付）で建てた会館は誇りで町のシンボルであり、心のよりどころだった。建物が元の姿に戻り、感激している。祇園町に生きる者も、ますます頑張って伝統文化をつなげていく存在でありたい」と感謝した。

京都限定の抹茶入り「マウント比叡」提供

帝国ホテルは１８９０年（明治２３年）、実業家の渋沢栄一らが設立に携わり、近代化を目指す日本の「迎賓館」の役割を担って東京で開業した。

京都は東京、上高地（長野）、大阪に次ぐ４拠点目。京都の宿泊料は１泊１６万４５００円（２名１室、宿泊税別）から。最上位の客室は１泊３００万円。

直営のレストラン、バーは各２店開設し、屋上のバーを除く３店舗は宿泊客以外も利用できる。

７階の「オールドインペリアルバー」では、帝国ホテルで約１００年前に訪日客を歓迎して作られたカクテルで、富士山に太陽が昇る瞬間をイメージした「マウント フジ」に、抹茶を合わせた京都限定の「マウント比叡」を提供する。

「１５年来の宿願」「魅力満載の町」

風間社長と、帝国ホテル京都総支配人の坂田玲子さんに抱負を聞いた。

風間社長 京都は見るもの、聞くもの、食べるものなど五感で入ってくるすべてが圧倒的に魅力的。芸妓さん、舞妓さんの舞踊にも感動する。世界中の人々が訪れたい場所で、進出は１５年来の宿願だった。

今後は長い期間を見据えてホテルを運営し、国内外のお客さまへのサービスの充実と、京都や祇園町との共存共栄を目指したい。

坂田総支配人 祇園町の女将（おかみ）さんや芸妓さん、舞妓さんは日々をとても丁寧に過ごし、一つ一つのことに感謝を持って接しておられる。そこに帝国ホテルが目指す姿があり、尊敬の念を持っている。

ホテルに続く花見小路通に入った瞬間、町に根付いている感謝の気持ちを感じる。そんな魅力満載の町を知るプログラムの提供に取り組む。

◆弥栄会館＝１９３６年（昭和１１年）、伝統芸能を紹介する施設として建設された。設計は大阪松竹座や先斗町歌舞練場を手がけた大林組の木村得三郎（１８９０〜１９５８年）。当初は演劇や人形浄瑠璃が上演され、戦後は映画館やダンスホールに使われた。２００１年に国登録有形文化財になった。