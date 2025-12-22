スポーツ専門局「ESPN」電子版は、ホワイトソックスが村上宗隆（25）と2年総額3400万ドル（約53億円）で契約合意したことについて、最高評価となる「A＋」を与えた。

再建途上にあるホワイトソックスは、村上といわばトライアル（試金石）とも言える条件で合意した形だ。その結果、同球団のオフシーズンは一気に注目度を高める。MLB各球団が村上に対して慎重な姿勢を取った背景には、彼が1〜2ツール型の選手と見られている点がある。

専門誌「ベースボール・アメリカ」は、村上の肩を平均的と評価する一方、打撃のパワー以外は平均以下とした。ただし、その桁外れのパワーバットは誰もが認める武器である。

ホワイトソックスの組織内には若い内野手が豊富にそろっている。コルソン・モンゴメリー、チェイス・マイドロス、ビリー・カールソンといった有望株に加え、同球団は2026年ドラフト全体1位でUCLAのスター遊撃手、ローチ・チョロウスキーを指名する可能性が高い。それでもホワイトソックスにとって、この契約は十分に魅力的だ。

村上がMLBでクリーンアップを任せられる超一流打者へ成長する可能性を、時間をかけて見極めることができる。そのパワーを最大限に発揮できさえすれば、この価格であれば取り組む価値は大いにあるプロジェクトと言える。もしこの挑戦が成功すれば、多くの球団が「村上にできないこと」ではなく、「彼にできること」にもっと目を向けていればよかったと振り返ることになるだろう。

そして、今回のポスティング交渉の行方を受けて強いモチベーションを抱く村上が2022年の『56本塁打の怪物』に近い姿を取り戻したとしたら。その頃、ホワイトソックスもまた、本格的に勝利を狙う準備が整っている可能性がある。