長期休みに行きたい「奈良県の穴場秘境」ランキング！ 2位「不動七重の滝」、1位は？ 【2025年調査】
新年を迎え、これからの一年をどう過ごすか思いを馳せるこの季節。人混みを避け、静かに自分と向き合える非日常的な空間は、新しいスタートを切るための英気を養うのに最適です。
All About ニュース編集部では、2025年12月8日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「長期休みに行きたい穴場秘境に関するアンケート」を実施しました。その中から、長期休みに行きたい「奈良県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
2位：不動七重の滝／48票吉野郡下北山村に位置する不動七重の滝は、日本百選にも選ばれている名瀑。その名の通り、七段の滝が連なっており、総落差はおよそ160mにおよびます。岩肌を滑るように流れ落ちる水と、周囲の豊かな原生林が織りなす景観は雄大で、訪れる者を圧倒します。山深い場所にあるため秘境感はバツグン。特に新緑や紅葉の時期には、その迫力と美しさが際立ちます。自然の中で静かに力を得たいという人々に支持されました。
回答者からは「苔むした世界が広がり観光客も少なく静寂な雰囲気を味わえるため」（20代女性／東京都）、「去年職場の人が行っておすすめされた。日本を感じれるからいいよとの事でした」（20代女性／東京都）、「七つの段に分かれて流れ落ちるその姿は圧巻です。特に上から3段目の『大滝』は落差が大きく迫力満点です」（60代男性／香川県）といった声が集まりました。
同率1位：天河大辨財天社奥の滝／50票吉野郡天川村にある天河大辨財天社は、日本三大弁財天の1つに数えられる神社です。神様に呼ばれないとたどり着けないとされる神秘的なスポットとされ、敷地内はとても広く、東側の奥に滝があります。岩を伝う水の音と自然の静寂が相まって、非日常感を感じられます。修験道の聖地である大峯山脈の麓にあり、歴史と霊的な深さを感じられる秘境として、同率1位に輝きました。
回答者からは「行くのは少し大変な場所だけれど、それでも行った甲斐がある価値のある素晴らしい秘境」（30代女性／愛知県）、「お参りをして金運をあげて、長期休みを楽しみたい」（40代女性／東京都）、「大銀杏の御神気に触れてご利益を得たいから」（50代男性／愛知県）といった声が集まりました。
同率1位：笹の滝／50票吉野郡十津川村に位置する笹の滝は、高さ32mから岩肌を一気に流れ落ちる直瀑で、豪快な水しぶきが特徴です。周辺は熊野川の源流に近い秘境であり、古くから信仰の対象ともなってきました。滝壺の近くまで近づける遊歩道があり、その迫力を間近で感じることができます。長期休みを利用して、手つかずの自然の中でリフレッシュしたいという回答者から多くの票を集めました。
回答者からは「深緑の森に囲まれ天然のミストが降り注ぎ暑い夏でも涼を体感できるから」（40代女性／兵庫県）、「滝や渓谷の景色が見事で、訪れる人が少なく、自然の中で心身ともにリフレッシュできる場所だから」（30代男性／富山県）、「日本滝100選でみたことがあって写真がとても綺麗な印象だった。岩のトンネルもあるみたいなので、もし行ったらそこも行ってみたい」（30代女性／沖縄県）といった声が集まりました。
