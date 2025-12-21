12月21日に開催された「ジャンプフェスタ2026」にて、TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』が2026年7月よりテレ東系列ほかにて放送されることが決定。あわせてティザーPVとティザービジュアルが公開された。

参考：『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』2026年放送決定 黒崎一護のスーパーティザービジュアルも

本作は、『週刊少年ジャンプ』で連載され、シリーズ累計発行部数は1億3000万部を超えた剣戟バトルアクションコミック『BLEACH』をアニメ化したもの。最終章『千年血戦篇』の TVアニメが2022年10月より放送開始となり、2024年7月には第3クール「相剋譚」が放送された。

監督とシリーズ構成を務めるのは田口智久。キャラクターデザインの工藤昌史、音楽の鷺巣詩郎は、最初期からアニメ『BLEACH』を支え続けるオリジナルメンバーだ。アニメーション制作もこれまでのシリーズ同様、ぴえろが担当し、第3クールからは、田口を総監督とし、第2クールまでチーフ演出を務めていた村田光を新たに監督に迎え、ハイクオリティのアニメーション制作を目指すぴえろの新ブランド「PIERROTFILMS」が制作を担当する。

公開されたティザーPVとティザービジュアルではかつて旅禍と呼ばれたものたちが歩んできた軌跡、そして最後の戦いに挑む姿が描かれている。

また、TVアニメ『BLEACH』の軌跡を振り返る特別企画「TV ANIMATION『BLEACH』THE STORIES」が始動。原作・久保帯人が描いた歴代の黒崎一護が連なるイラストを、アニメイラストとして新たに描き連ねるスペシャルビジュアルの公開を皮切りに、TVアニメ『BLEACH』公式YouTubeチャンネルでのアニメ無料配信や歴代OP＆ED映像の公開、各篇のメインキャストを集めた座談会インタビュー動画の公開など展開される。さらに、TVアニメ『BLEACH』公式YouTubeチャンネルで、死神代行篇～千年血戦篇の第3クール「相剋譚」までを順次配信。それに先駆けて本日からTVアニメ『BLEACH』の第1話の無料配信される。（文＝リアルサウンド編集部）