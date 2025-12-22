身長１８０センチのセンターバック・礒部舜也（２年）の特長は気持ちの強さだ。藤枝東との県選手権決勝。延長戦でも決着がつかず迎えたＰＫ戦で、６人目として出番が来た。「練習通りやるだけ」とゴール右上の難しいコースへ強く蹴り込むと、スタンドの応援団に向かってほえた。「全員で戦っているんだ、という思いを伝えたかった」。直後にＧＫ吉田壮馬（３年）が相手の６人目を止めて優勝が決まった。

出身は山梨。クラブＯＢの須貝英大（Ｊ１京都）や八巻涼真さん（明大２年）の背中を追って、浜松にやってきた。そして全国の切符をつかんだ。

懸ける思いがある。４月からレギュラーを務めてきたものの、夏の全国総体は右膝の負傷で先発できなかった。「不完全燃焼でした」。両方の足から繰り出す、正確なフィードが武器。今度こそ、全国の舞台で８０分間、強気で思い切りプレーする。（里見 祐司）

◆礒部 舜也（いそべ・しゅんや）２００８年８月４日、山梨県生まれ。１７歳。サッカーは小１から。前所属はフォルトゥナＳＣ。１８０センチ、７３キロ。血液型Ａ。家族は両親と姉、兄、弟。