◆新日本プロレス「Ｒｏａｄ ｔｏ ＴＯＫＹＯ ＤＯＭＥ」（２１日、栃木・ライトキューブ宇都宮）観衆１３２３人（札止め）

新日本プロレスは２１日、栃木・ライトキューブ宇都宮で「Ｒｏａｄ ｔｏ ＴＯＫＹＯ ＤＯＭＥ」を開催した。

来年の１・４東京ドームでのＡＥＷのオカダ・カズチカとの「引退試合」を含め、残り３試合となった棚橋弘至は、超満員札止めとなった大会のメインイベントで「棚橋弘至ファイナルロード〜継（つなぐ）」でエル・デスペラードと初のシングルマッチで対戦した。

試合は、棚橋がハイフライアタック、ハイフライフローをさく裂し勝利した。試合後、両者は座礼、握手をかわし別れた。棚橋は勝利のリング上でマイクを持ち、現役生活が残り２試合になったことに心を震わせ、会場の「棚橋コール」に「ありがとうございます。泣いたことないからな、生まれてから。はい、本当にみなさん、ありがとうございました！ これからも新日本プロレス、よろしくお願いします！」と感謝しエアギターを３回披露。そして「みなさん、おかげさまで、来年の１月４日、東京ドーム、超満員になりました！ ありがとうございます！そこで、ドーム全体でウェーブしたいと思うんですけど、まずここで！ 今日、ウェーブ、やってみてもいいですか？」と１９日の高崎大会に続きウェーブの予行演習を敢行。「東京ドームまで、あと一つ。ちょっくら、全力で盛り上げてきます。ということで、じゃあ、最後に！ 宇都宮のみなさ〜ん！ 愛してま〜〜〜す！！！！！！」と締めた。

バックステージで棚橋は「本当にデスペラードからもエールをもらったね。そんな気持ちです。このエネルギーを昨日のヒロム、今日のデスペ、蓄えてドーム行きますんで」と明かし、２２日の現役最後の後楽園ホールで対戦する藤田晃生へ「しっかり藤田の全てを受け止めて、藤田の尊敬を勝ち取ってやりますよ。こんだけ世代が離れてると、価値観もまた違ってくるから。ヨシッ！ 気合い入ったね」と見据えた。

続けて宇都宮へ「この北関東っていうのはいろんな思い出があって、特にプロモーションで本当にいっぱい入って、営業の人間とタッグ組んで、一からプロモーションやってっていう、そういったね、その時にお会いしたお客様が今日も何人もいらっしゃって、『タナ、来たよ！ タナ、来たよ！』っていうね、本当に……」と涙ぐみ「やっぱりしっかり自分が歩んできた道が日本全国に残ってるっていうね、そういったものを感じました。あと２つ東京なんで、後楽園ホール、東京ドーム…ハァ…どう終わるかは、誰も予想できないと思う。なぜなら、１００年に一人の逸材だから。とんでもない終わり方しますよ。ありがとうございました。あっ！ あと昨日も言ったけど、みんなでウェーブやろうね（笑）」と呼びかけていた。

さらに、この日で地方での大会がラストになったことを聞かれ「地方会場を盛り上げて満員にしてこそ、東京だったり、仙台だったり、北海道、名古屋、大阪、広島、僕は日本全国ビッグマッチと言われる会場でね、満員になるということは、まず地方会場がいっぱいにならないと、それ以上の大きい会場は大きくならないんだ、満員にならないってのをね、本当に闘いながら、プロモーションしながら感じてたので、本当にそういったね、気持ちが選手にも全員に伝わってて、どこでも全力ファイト。観に来てくれたお客様に楽しんでいただきたいっていう気持ちをみんな持ってて、そん中で一番になりたいっていう争いがあってっていうね、うん。とても今、新日本プロレスはいい状態です。ありがとうございます」と明かしていた。

◆１２・２１宇都宮大会全成績

▼第１試合 ２０分１本勝負

ＳＨＯ、〇ＤＯＵＫＩ（８分３０秒 レフェリーストップ）松本達哉●、ＫＵＵＫＡＩ

▼第２試合 ２０分１本勝負

本間朋晃、〇真壁刀義（９分０４秒 キングコングニードロップ↓片エビ固め）ゼイン・ジェイ●、村島克哉

▼第３試合 ２０分１本勝負

嘉藤匠馬、〇マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通（８分４８秒 スワンダイブアッパーカット↓片エビ固め）安田優虎●、タイガーマスク、小島聡、タイチ

▼第４試合 ３０分１本勝負

ボルチン・オレッグ、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、後藤洋央紀、〇上村優也、海野翔太（１２分１４秒 カンヌキスープレックスホールド）金丸義信、高橋裕二郎●、ＳＡＮＡＤＡ、成田蓮、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ

▼第５試合 ３０分１本勝負

ジェイコブ・オースティン・ヤング、〇カラム・ニューマン、グレート―Ｏ―カーン（９分５４秒 ＴＩＭＥ ＢＯＭＢ↓体固め）永井大貴●、高橋ヒロム、鷹木信悟

▼第６試合 ３０分１本勝負

石森太二、〇辻陽太、ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ（１０分４５秒 ジーンブラスター↓片エビ固め）藤田晃生、ハートリー・ジャクソン●、大岩陵平、ザック・セイバーＪｒ．

▼第７試合 棚橋弘至ファイナルロード〜継（つなぐ）３０分１本勝負

〇棚橋弘至（１８分３０秒 ハイフライフロー↓片エビ固め）エル・デスペラード●