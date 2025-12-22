今週の12星座占い「蟹座（かに座）」全体運・開運アドバイス【2025年12月22日（月）〜12月28日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年12月22日（月）〜12月28日（日）「蟹座（かに座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【蟹座（かに座）】
今週は、気を遣う場面が多くなりそう。“我慢しすぎているな”と思ったら、限界が来る前にストレス解消しましょう。親友と遊ぶなど、心が若返るようなことをすると良いでしょう。暴飲暴食に走らないよう気を付けて。恋愛面は、言いたいことがあるかもしれませんが、なるべく相手のペースに合わせた方がうまくいきそう。
★ワンポイントアドバイス★
仕事などで疲れている場合は、体の内側からケアをするようにしましょう。季節の食材を使ったスープなどを摂取すると◎
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【蟹座（かに座）】
今週は、気を遣う場面が多くなりそう。“我慢しすぎているな”と思ったら、限界が来る前にストレス解消しましょう。親友と遊ぶなど、心が若返るようなことをすると良いでしょう。暴飲暴食に走らないよう気を付けて。恋愛面は、言いたいことがあるかもしれませんが、なるべく相手のペースに合わせた方がうまくいきそう。
仕事などで疲れている場合は、体の内側からケアをするようにしましょう。季節の食材を使ったスープなどを摂取すると◎
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/