【中国】
中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（12月）10:00
予想　3.0%　前回　3.0%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート　1年）)
予想　3.5%　前回　3.5%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート　5年）)

【英国】
実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第3四半期）16:00
予想　0.1%　前回　0.1%（前期比)
予想　1.3%　前回　1.3%（前年比)

経常収支（2025年 第3四半期）16:00
予想　N/A　前回　-289.0億ポンド（経常収支)

【香港】
消費者物価指数（CPI）（11月）17:30
予想　1.2%　前回　1.2%（前年比)

【カナダ】
鉱工業製品価格（11月）22:30
予想　N/A　前回　1.5%（鉱工業製品価格・前月比)　
予想　N/A　前回　1.6%（原材料価格指数・前月比)

※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります