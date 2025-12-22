本日の予定【経済指標】
【中国】
中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（12月）10:00
予想 3.0% 前回 3.0%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート 1年）)
予想 3.5% 前回 3.5%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート 5年）)
【英国】
実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第3四半期）16:00
予想 0.1% 前回 0.1%（前期比)
予想 1.3% 前回 1.3%（前年比)
経常収支（2025年 第3四半期）16:00
予想 N/A 前回 -289.0億ポンド（経常収支)
【香港】
消費者物価指数（CPI）（11月）17:30
予想 1.2% 前回 1.2%（前年比)
【カナダ】
鉱工業製品価格（11月）22:30
予想 N/A 前回 1.5%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 N/A 前回 1.6%（原材料価格指数・前月比)
※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります
