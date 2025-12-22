【朝日杯FS】カヴァレリッツォが2歳マイル王者！好騎乗のC.デムーロ騎手「ホントウにオモシロイ」



カヴァレリッツォが2歳マイル王に輝く（c）SANKEI

第77回朝日杯FS回顧

「名は体を表す」――今年の朝日杯FS、カヴァレリッツォの走りを見ていたら、こんな言葉が浮かんできた。

日本ではあまり聞きなじみのない単語で、発音するのも難しい感じもする馬名だが、イタリア語で「曲馬師」を意味する。

いつの時代も派手なパフォーマンスを馬上で披露して、多くの観客を沸かせてきた職業だが......まさかその走りで度肝を抜くようなパフォーマンスを見せるとは思えなかった。

最終的には14頭がエントリーして重賞勝ち馬4頭、無敗馬は6頭もいたが、どこか小粒な印象がぬぐえなかった出走メンバーたち。

それを裏付けるように単勝オッズはコロコロと入れ替わり、最終的にはデイリー杯2歳Sを制したアドマイヤクワッズが1番人気に推されたが、4番人気馬までとの差はごくわずか。

さらに5番人気のダイヤモンドノットまでが単勝オッズ10倍を切るという文字通りの混戦模様となった。

その中でカヴァレリッツォは3.6倍の2番人気。デイリー杯2歳Sではアドマイヤクワッズに敗れてはいるが、2歳レコード決着の中でタイム差なしの接戦に持ち込んだようにポテンシャルそのものは高い。

ただ、無敗馬が半数近くいるメンバー構成などを考えると1番人気にまでは推されなかった。朝から降り続いていた雨の影響で重馬場となった馬場状態も混戦模様に拍車をかけた。

スタート直前、新潟2歳S以来のレースとなった人気馬リアライズシリウスがゲートを嫌がり、発想がやや遅れるというアクシデントがあったが、ゲートが開くと目立つ出遅れはないスムーズなスタートに。

スピードの出づらい道悪馬場ということを考えてか、京王杯2歳S勝ち馬のダイヤモンドノットがハナを切り、これを内からはタガノアラリア、外からリアライズシリウス、カクウチが追いかけるという形に。

末脚を武器にしてサウジアラビアRCを制したエコロアルバがそのすぐ後ろ、5番手くらいの位置取りに付けて後ろから数えて3～4番手というところでアドマイヤクワッズが脚を溜め始めた。

前にも後ろにも人気馬たちが散らばった状況でカヴァレリッツォはというと、アドマイヤクワッズの少し前、ちょうど真ん中くらいの位置取りをキープ。

スタートの出はあまりいい方でなかったが、前走のデイリー杯2歳Sが好位から動いて差し切られたこと、前を行く馬がそれなりにいたためか、終盤の末脚勝負に活路を見出すことになった。

前半3ハロンのタイム34秒6は馬場を考えれば流れている部類。後ろから末脚を伸ばしたい馬たちにとってはおあつらえ向きの流れとなったことで、3コーナーを過ぎたところでそれまで後ろにいたアドマイヤクワッズがポジションを上げて上位へと進出。

その前にいたエコロアルバも負けじと進路を外に求め、直線での末脚勝負に活路を見出していた。

差し馬有利な流れになれば当然、カヴァレリッツォにもチャンスが来ている。デイリー杯2歳Sで見せた末脚再びとなるかと思われたが......前には先行している馬たちがまるで壁のように並んだ状態に。

3コーナーから4コーナーに入るタイミングで完全に進路がふさがれてしまい、外を突いた2頭と比べるとその勢いはあまりに歴然としていた。

ここで勝負あり――と、カヴァレリッツォの勝利を半ばあきらめたファンもいたことだろう。しかし、肝心の人馬はあきらめるどころか、勝機が来たとばかりに勢いを上げていく。



カヴァレリッツォが2歳マイル王に輝く（c）SANKEI

そうして迎えた最後の直線。先頭に立ったのはダイヤモンドノットである。

先行争いを演じたタガノアラリア、カクウチらが失速していく中でただ1頭踏ん張り続けた彼を目指して、外からアドマイヤクワッズとエコロアルバの2頭がやってくる。

しかし、道悪馬場が影響したのか、2頭に前走までのような切れはなく、じりじりととしか伸びない、。

このままダイヤモンドノットが押し切るのかと思われたその時、内から強烈な疾風が飛んできた。

それがカヴァレリッツォと、クリスチャン・デムーロだった。

4コーナーを向いた時点では進路をふさがれていたカヴァレリッツォだったが、直線に入ると鞍上は思い切った手段に出た。馬場のキレイな外枠を突くのではなく、敢えてコースロスの少ないインに挑んでいった。

アウトからラインへと言わんばかりに突然の進路変更を決めたカヴァレリッツォ。

あまりに鮮やかな進路変更はまるで曲馬師による芸を見せられているかのよう。水を得た魚のようにカヴァレリッツォはグングンと伸び始めた。

だが、残り100m。ダイヤモンドノットが思いのほか踏ん張り、なかなか先頭が変わらない。

外から動いたアドマイヤクワッズ、エコロアルバなどが懸命に伸びているが、最後のひと伸びに欠け、前を捕らえるほどではない。

このままダイヤモンドノットが逃げ切るかと思われた残り50m過ぎ。ついにカヴァレリッツォが捕らえ、3/4馬身差を付けたところがゴール。デイリー杯2歳Sのリベンジを果たし、ニューヒーローが生まれた。

「ホントウにオモシロイ」――レース後のインタビューでクリスチャン・デムーロは開口一番にこう答えた。

前が詰まった進路をあえて選んで抜け出し、ゴール直前で前を行く馬を捕らえての勝利は好騎乗があってのものだが、それ以上に相棒のレースセンスの良さ、勝負根性が光ったレースでもある。

2歳王者のタイトルを得て、世代を引っ張る存在となったカヴァレリッツォ。

果たして、曲馬師も驚くようなアクロバティックな走りを来年も見せてくれるだろうか。



■文／福嶌弘

繁殖牝馬は縦社会！？ オークス馬・ユーバーレーベン 新米ながらボスに君臨【もうひとつの引退馬伝説】

【華麗なる武一家】"サイレンススズカ" 武豊「自身が乗った中で一番強い馬」

【クセ強名馬】二冠馬エアシャカール「アタマの中を見てみたい」武豊も思わず激怒！？