この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「高市政権が高支持率を維持している、その秘密」と題した動画を公開。高市早苗内閣が高い支持率を維持している要因について、政策ではなくその「態度」にあるとの独自の分析を展開した。



動画の冒頭で茂木氏は、各社の世論調査で高市內閣の支持率が高止まりしている現状に言及。中国との関係悪化や円安、長期金利の上昇といった不安要素があるにもかかわらず、支持率が大きく下がらない点に注目する。リベラルの一部では支持率低下を期待する声もある中で、なぜ支持が維持されているのかという問いを立てた。



茂木氏はこの現象について、「高市さんの、支持率が高いことの一番の要因は僕は『態度』だと思うんですよ。アティチュード」と断言。政策そのものではなく、国政に真摯に向き合う姿勢が国民に評価されているのではないかと分析した。その根拠として、「馬車馬のように働く」といった発言や、早朝から官邸で国会答弁の準備にあたる姿勢などを挙げ、「ああいうキリッとした態度ってやっぱり日本人好きなとこあると思うんですよね。真面目にやってるっていうことは」と述べ、その勤勉さが支持につながっているとの見方を示した。



一方で茂木氏は、「態度」と「政策」は別問題だと論ずる。特に経済政策について、財政出動だけでは限界があり、規制緩和やイノベーションを促すような政策が不可欠だと主張。「古い体質っていうか、体制が続いてるのが日本の問題点だ」と述べ、構造的な課題の解決が急務であると語った。最終的に、高市氏の「まっすぐにちゃんとやっていくという態度」が社会に良い影響を与える可能性に触れつつも、それは政策評価とは別であり、日本の停滞を打破するためには国民全体で知恵を出す必要があると締めくくった。