2026年1月9日よりテレビ朝日系で放送がスタートする松田龍平主演の金曜ナイトドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』のメインビジュアルが公開された。

松田がテレビ朝日ドラマ初主演を務める本作は、田舎の温泉街を舞台に、探偵兼発明家に舞い込むちょっと奇妙な依頼を、これまた奇想天外な方法で解決するヒューマンミステリー。企画から参加した松田の自由な発想から生まれ、脚本・監督の沖田修一とタッグを組んだ。

小さな田舎町・西ヶ谷温泉を舞台に、探偵兼発明家の一ノ瀬洋輔（松田龍平）のもとへ次々と舞い込むヘンテコな依頼を、個性豊かな町の住人たちを巻き込んだり、はたまた翻弄されたりしながら奇想天外な方法でゆる～く解決していく。

公開されたメインビジュアルには、松田演じる一ノ瀬洋輔と西ヶ谷温泉のクセあり住人たちの姿が描かれている。失踪した父の後を継いで探偵稼業を営みながら発明に力を注ぐ洋輔。彼が拠点にするのは、廃業した実家の温泉宿「ゆらぎや」。温泉宿の趣はそのままに、摩訶不思議でシュールな発明品の数々に囲まれながら暮らす洋輔のもとに、次々とヘンテコな依頼が持ちかけられる。メインビジュアルには、そんな「ゆらぎや」の一室で、洋輔役の松田が何やら思案顔であぐらをかく姿が。そして、その周りを西ヶ谷温泉の愉快な住人たちが取り囲んでいる。西ヶ谷温泉のTシャツに温泉宿の法被という脱力感満載の装いで思慮深い表情を見せる松田をはじめ、意志の強そうな表情ながらヘルメット姿で謎のキックボードのようなものに乗る町の商店の看板娘・酒井あおい役の髙橋ひかる、空飛ぶ布団に乗ってドヤ顔を見せる洋輔の親友トリオの1人・清水としのり役の大倉孝二、マジックハンドを手にゆるい表情を見せるもう一人の親友・室町圭役の水澤紳吾、そんなクセ強住人たちの様子を自撮りしながら生配信（!?）する人気動画配信、南香澄役の片山友希、そして渋い表情で杖をつく定年間近のベテラン刑事・春藤慶太郎役の光石研と、それぞれの個性が炸裂。さらに、髙橋が乗るキックボードをはじめ、洋輔の発明品が隠れているそう。果たしてどんな発明品なのか。これらを使って洋輔や住人たちはどうやってヘンテコ依頼を解決していくのか。「発明はトンデモ、事件はゆるめ。心をほっこり解きほぐす。これぞ♨探偵ミステリー」というキャッチコピーも添えられている。

（文＝リアルサウンド編集部）