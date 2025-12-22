tuki.の「コトノハ」が松下奈緒主演、月10新ドラマ『夫に間違いありません』主題歌に決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

シンガーソングライター・tuki.のニューシングル「コトノハ」が、2026年1月5日月曜22時からスタートするカンテレ・フジテレビ系全国ネット、ドラマ『夫に間違いありません』の主題歌に決定したことが発表され、楽曲音源はがPR映像で解禁された。

■ドラマ『夫に間違いありません』は死んだはずの夫が帰還することから展開されるサスペンス！

ドラマ『夫に間違いありません』は主人公の朝比聖子（松下奈緒）が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取ったあとに死んだはずの夫が帰還することから展開されるサスペンス。子供たちの生活と幸せを守るために下す聖子の決断が、家族の日常をむしばんでいく様子が描かれる。聖子の夫・朝比一樹役で安田顕、行方不明中の夫の帰りを待ちながら1人で幼い娘を育てる葛原紗春役で桜井ユキ、ゴシップ雑誌のライター・天童弥生役で宮沢氷魚、聖子の弟で大手銀行の融資課で働く有能な銀行員である貴島光聖役で中村海人（Travis Japan）も出演する。

また「コトノハ」は1月6日より配信開始予定。ジャケット写真はイラストレーター・watabokuが描き下ろした。

本作の主演であり自身が作詞作曲を手がけるミュージシャンでもある松下奈緒、そしてtuki.からのコメントも届いている。

■主演・松下奈緒＆tuki.コメント

■番組情報

カンテレ・フジテレビ系ドラマ『夫に間違いありません』

2026年1月5日(月)スタート初回15分拡大

毎週月曜22時～（カンテレ・フジテレビ系全国ネット）

出演：松下奈緒 桜井ユキ 宮沢氷魚 中村海人 松井玲奈 山埼真斗（埼は正式表記はたつさき） 吉本実由

白宮みずほ 大朏岳優 二井景彪 磯村アメリ・前川泰之 朝加真由美・余貴美子 安田顕ほか

脚本：おかざきさとこ

音楽：桶狭間ありさ

主題歌：tuki.「コトノハ」（月面着陸計画）

プロデューサー：近藤匡、柴原祐一

演出：国本雅広、安里麻里、保坂昭一

制作協力：ダブ

制作著作：カンテレ

■リリース情報

2026.01.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「コトノハ」

■関連リンク

ドラマ『夫に間違いありません』番組サイト

https://www.ktv.jp/ottonimachigaiarimasen/

tuki. OFFICIAL SITE

https://tuki-official.net

■【動画】ドラマ『夫に間違いありません』PR映像

■【画像】「コトノハ」ジャケット写真