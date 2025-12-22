次世代の女性リーダーを育成するための基金の授与式が行われ、社会学者の上野千鶴子さんたちが出席しました。

■女性リーダー増やすための基金 今年度で5回目

政治家や社会起業家、NPOやNGOのリーダーなど、意思決定過程にかかわる女性を増やすことを目的に2021年に設立された「女性リーダー支援基金」による5期目の支援対象者が決定し、21日に都内で授与式が行われました。

この基金は公益財団法人が寄付を元に作ったもので、今年度は公募で集まった94人から6人の女性が支援対象者に選ばれました。審査委員長で社会学者の上野千鶴子さんは、「日本の国内にはまだまだ私たちの知らない、私たちの見えない分野で活躍している女の人たちがたくさんいるはずです。そのことに強い確信を持つことができたこの5年間でした」と話し、「出世してください。そしてちゃんとそれを次世代の女性リーダーのために使う、次の担い手になっていただきたいと思います」とエールを送りました。

■ロヒンギャ難民の春成さん「難民は支援する側にもなれること示していきたい」

自身もロヒンギャ難民というルーツを持ち、移民や難民女性の支援を行ってきた春成・カディージャさんは、時計が読めない、日本語ができないために病院で医師とのコミュニケーションができないなど難民たちが直面する課題について語り、「これからは、難民は支援を受ける側ではなくて、支援する側になれる、それを私の行動で示していきたい」と決意を述べました。

■さまざまなジャンルの女性6人が支援対象に 奨励金は100万円

第5回の支援対象者は春成さんのほか、医療的ケア児と家族の支援を行う荒牧順子さん、美術分野のジェンダー平等に取り組む小田原のどかさん、ゲノム分野の研究者で、よりよい乳児用ミルクの開発を目指す田中柚希さん、出産した女性議員のネットワークを設立した元豊島区議の永野ひろ子さん、地方の女性流出課題を発信する「地方女子プロジェクト」を主宰する山本蓮さんの計6人で、基金から1人あたり100万円の活動奨励金が支給されます。