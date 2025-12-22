渡邊圭祐×葵わかな 映画『2126年、海の星をさがして』来年公開！ 釧路へのゲーム誘致を題材にした青春群像劇
北海道釧路市を舞台にした渡邊圭祐主演の長編映画『2126年、海の星をさがして』が、2026年3月にロケ地である釧路にて先行公開、その後全国順次公開されることが決定した。
本作は、かつて熱中したRPGゲーム『G.G.O.』の続編の舞台誘致をきっかけに、地元・釧路で再会した幼なじみたちが、街の未来のために奮闘する物語。釧路市民の郷土愛（シビックプライド）の醸成を目的に「釧路市シビックプライド醸成長編映像制作実行委員会」を組成し、映画制作による地域活性化、地方創生支援を目指したプロジェクトで、9月末から10月中旬まで釧路市を中心に行われた撮影には、多くの市民エキストラも参加した。
劇中には、釧路港、新富士市場、釧路和商市場、釧路湿原、阿寒湖畔など、釧路市内の多彩な場所が登場し、広大な美しい自然、そしてノスタルジックな街並みまで、釧路の多面的な魅力が映像作品として色鮮やかに描き出されている。
監督は『ガメラ』シリーズ、『デスノート』等の金子修介、脚本は『夜明けまでバス停で』『「桐島です」』などの梶原阿貴が担当。
主人公のゲームオタク・巌（いわお）を映画初単独主演の渡邊圭祐が演じる。ヒロイン・燈（あかり）を演じるのは葵わかな。2人に協力する幼なじみ役で上川周作と小西桜子が出演するほか、東京の不動産・金融コンサルタント役で萩原聖人、巌の母役で小林聡美が出演する。
変わり映えのしない日々を過ごしていた釧路在住のゲームオタクの巌（渡邊圭祐）は、中学時代に友達と熱中した世界的ヒットゲームの次回作の舞台の候補地に、上海や釜山と並び、地元・釧路が挙がっていることを知る。市場で店を開く母と二人暮らしの巌は、ゲームの世界を通して、港湾都市「釧路」が持つポテンシャルを世界に発信し、観光客を増やそうと考え、東京から戻ってきた燈（葵わかな）ら幼なじみたちと共に、ゲームのロケ誘致を目指して奮闘する。最大のピンチを乗り越え、国際プレゼンの準備が進む一方で、巌にはやり残したことがあった…。
この度、2026年3月20日よりイオンシネマ釧路での先行上映が決定した。
金子修介監督は「生まれ育った地元の街を盛り上げようと懸命になる若者たちの熱い想いに共鳴しながら、その心の奥底にある思春期の屈折を、ゲームという最新メディアを媒介にして織りあげ、今までにない新しく不思議な物語に昇華しようと試みました。釧路の自然や街の魅力と皆さんの協力と想いを映像に焼き付けました。ぜひ映画館でご覧ください」とメッセージを寄せた。
映画『2126年、海の星をさがして』は、2026年3月20日よりイオンシネマ釧路にて先行公開、その後全国順次公開。
