40・50代に似合う「ワイドパンツ」→【大人のしまむら】に990円で売ってた、、！

リラックス感のあるシルエットで、気になる脚のラインをカバーできそうなワイドパンツ。【しまむら】の大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】からは、なんと990円（税込）という驚きの価格で登場しています。上品な雰囲気で、大人世代のデイリーコーデにも取り入れやすそう。お手頃価格でおしゃれを楽しみたい人は、ぜひチェックしてみて。

優しい雰囲気に仕上がるデニムパンツ

【しまむら】「ワイドパンツ」\990（税込）

デニム素材のワイドパンツ。ほんのり丸みのあるコクーンシルエットが、優しげな印象を与えてくれます。ほどよいボリュームとワイド感なうえに、タック入りのデザインが上品さをプラスし、大人世代のきれいめカジュアルスタイルにも取り入れやすそう。ウエストはゴム仕様で楽にはけそうなのも魅力。リラックス感があり、休日のお出かけスタイルにもぴったりです。

丸みシルエットでこなれ感アップ

デニムワイドパンツに落ち着いたカラーのアイテムを合わせたカジュアルコーデ。足元に明るめトーンのパンプスを合わせれば、上品にまとまります。シンプルなアイテムの組み合わせも、トレンド感のあるコクーンシルエットのパンツでこなれた雰囲気に。ゆるっとしたシルエットで動きやすさもありつつ、ラフすぎないのが魅力です。

きれい見えを狙えるストレートパンツ

すとんと落ちるストレートシルエットで、きれい見えが叶いそうなワイドパンツ。やわらかそうな生地感で、移動の多い日やリラックスしたい日にも快適に過ごせそうです。上品なアイボリーカラーは、カジュアルになりすぎずきれいめな雰囲気に。脚のラインを拾いにくい落ち感のある素材で、体型カバーに役立ちそうなのも嬉しいポイントです。

明るめカラーで冬コーデを軽やかに

先に紹介したストレートパンツに、優しげなブラウンのコートを合わせた上品なカジュアルスタイル。冬コーデに淡いトーンを取り入れることで、ぱっと明るい印象に見せてくれます。ロング丈のコートが縦のラインを強調し、すっきり見えも叶いそう。全体をやわらかな雰囲気にまとめつつ、差し色に赤い靴下を取り入れているのがポイントです。

