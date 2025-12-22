King & Prince¡¢¿·AL¡ØSTARRING¡Ù¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖTheater¡×MV¥Õ¥ë¤ò¸ø³«¡Ü¥µ¥Ö¥¹¥¯Àè¹ÔÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È
King & Prince¤¬7ËçÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTARRING¡Ù¤ò12·î24Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
È¯ÇäÁ°¤Ë¤·¤ÆÁá¤¯¤âSNSÁíºÆÀ¸²ó¿ô1²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡ÖTheater¡×¤Ï¡¢¡Ömoooove!!¡×¤ËÂ³¤¡¢Ayumu Imazu¤¬ºî»ì¡¢ºî¶Ê¤òÃ´Åö¡£¿¶¤êÉÕ¤±¤Þ¤Ç¼ê³Ý¤±¡¢FUNK¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤È¸½ÂåÅª¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤¬Í»¹ç¤µ¤ì¤¿¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
MV¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¿ô¡¢ºÇÂ¿¤Î»£±ÆÆü¿ô¤ò¤«¤±¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆó¿Í¤â¡ÖKing & Prince»Ë¾åºÇ¹â·æºî¡×¤È¼«Éé¤¹¤ë¤Û¤É¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️7th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTARRING¡Ù
2025Ç¯12·î24Æü(¿å)È¯Çä
¾ÜºÙ¡§https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×A (CD+Blu-ray)¡ÛUPCJ-9065 ¡ï4,620(ÀÇ¹þ)
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×A (CD+DVD)¡ÛUPCJ-9066 ¡ï4,290(ÀÇ¹þ)
¢§CD ¢¨¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¢B¡¢STARRINGÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
M1.Theater
M2.Sunset
M3.Stereo Love
M4.this time (郄¶¶³¤¿Í)
M5.¤À¤ó¤À¤ó
M6.Darling (±ÊÀ¥Î÷)
M7.4·î1Æü
M8.´õË¾¤ÎµÖ
M9.HEART
M10.I Know
M11.What We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á
M12.MEET CUTE
¢§Blu-ray / DVD
¡¦¡ÖTheater¡× Music Video
¡¦¡ÖTheater¡× Parallel reel
¡¦¡ÖTheater¡× Music Video Behind the scenes
»ÅÍÍ¡§»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹ÉÕ2D¥±¡¼¥¹¡¢¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È24P¡¢²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È16P
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×B (CD+Blu-ray)¡ÛUPCJ-9067 ¡ï4,620(ÀÇ¹þ)
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×B (CD+DVD)¡ÛUPCJ-9068 ¡ï4,290(ÀÇ¹þ)
¢§CD
¢¨¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¢B¡¢STARRINGÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
¢§Blu-ray / DVD
¡¦King & Prince¤Î¤ª¸ß¤¤¤Ë¥Ð¥ì¤º¤Ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤»¡ª
»ÅÍÍ¡§»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹ÉÕ2D¥±¡¼¥¹¡¢¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È24P¡¢²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È16P
¡ÚSTARRINGÈ× (CD+Blu-ray)¡ÛUPCJ-9069 ¡ï4,620(ÀÇ¹þ)
¡ÚSTARRINGÈ× (CD+DVD)¡ÛUPCJ-9070 ¡ï4,290(ÀÇ¹þ)
¢§CD
¢¨¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¢B¡¢STARRINGÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
¢§Blu-ray / DVD
¡¦King & Prince ¡ÈSTARRING¡É Film Collection
¡¦Documentary of ¡ØSTARRING¡Ù
»ÅÍÍ¡§¥È¡¼¥ë¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º¥¥ã¥é¥á¥ëÈ¢¡¢»æ¥È¥ì¥¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È24P¡¢²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È16P¡¢ÀÞ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡ÚÄÌ¾ïÈ× ¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹(CD)¡ÛUPCJ-9071 ¡ï3,520(ÀÇ¹þ)
¢¨ÄÌ¾ïÈ×(½é²ó¥×¥ì¥¹)¡¿UPCJ-9071½ªÎ»¸å¡¢ÄÌ¾ïÈ×¡¿UPCJ-1009¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§CD
¢¨¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¢B¡¢STARRINGÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
»ÅÍÍ¡§ 3P¥±¡¼¥¹¡¢²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È20P
¡üÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¡§¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È±þÊçÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¡¡¢¨Á´·ÁÂÖÂÐ¾Ý
¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ä±þÊçÊýË¡¤Û¤«¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/news/2025-10-24-2/
¡üÀèÃå³°ÉÕ¤±ÆÃÅµ¡¡¢¨Blu-ray/DVD¶¦ÄÌ
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡§¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¡ÊA6¡Ë
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡§¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¡ÊA4¡Ë
¡¦STARRINGÈ×¡§¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È
¡¦ÄÌ¾ïÈ×(½é²ó¥×¥ì¥¹)¡¿ÆÃÅµ¡§¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É3¼ï¥»¥Ã¥È
¡¦4·ÁÂÖÆ±»þ¹ØÆþÆÃÅµ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È
¡üÉõÆþÆÃÅµ¡¡¢¨Blu-ray/DVD¶¦ÄÌ
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡§¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉA¥¿¥¤¥× 1¼ï
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡§¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉB¥¿¥¤¥× 1¼ï
¡¦STARRINGÈ×¡§¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉC¥¿¥¤¥× 1¼ï
¡¦ÄÌ¾ïÈ×(½é²ó¥×¥ì¥¹)¡§¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉD¥¿¥¤¥× 1¼ï
¢¨³ÆÆÃÅµ¤´¤È¤Ë¼Ì¿¿¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü½é²óÉõÆþÆÃÅµ¡¡¢¨Blu-ray/DVD¶¦ÄÌ
¢§´ü´Ö¸ÂÄêÆ°²è»ëÄ°¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×£Á¡§´ü´Ö¸ÂÄêÆ°²è£Á»ëÄ°¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡§´ü´Ö¸ÂÄêÆ°²èB»ëÄ°¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼
¡¦STARRINGÈ×¡§´ü´Ö¸ÂÄêÆ°²èC»ëÄ°¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼
¡¦ÄÌ¾ïÈ×¡Ê½é²ó¥×¥ì¥¹¡Ë¡§´ü´Ö¸ÂÄêÆ°²èD»ëÄ°¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼
¢¨»ëÄ°´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î23Æü¡Ê²Ð¡ËÃë12:00¡Á2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë18:00¤Þ¤Ç
¢¨¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡¢»ÅÍÍÅù¤Ï¡¢ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
◾️King & Prince POP-UP STORE 2026 ¡ÈSTARRING¡É
ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¡§https://sp.universal-music.co.jp/pop-up/king-and-prince-starring
¡ÚÅìµþ¡Û
¾ì½ê¡§UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU 1F¡¦3F
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á 2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á20:00
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°1-20-6
https://store-harajuku.universal-music.co.jp/
¡ÚÊ¡²¬¡Û
¾ì½ê¡§Ê¡²¬PARCO ËÜ´Û5F PARCO FACTORY
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á 2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¡Á20:30
Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À2ÃúÌÜ11-1
https://fukuoka.parco.jp
¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û
¾ì½ê¡§»¥ËÚPARCO 7F SPACE7
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á 2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¡Á20:00
ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî1¾òÀ¾3-3
https://sapporo.parco.jp/
¡Ú°¦ÃÎ¡Û
¾ì½ê¡§Ì¾¸Å²°PARCO Æî´Û7F PARCO SQUARE
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á 2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¢¨2026Ç¯2·î18Æü(¿å)¤ÏÁ´´ÛµÙ´ÛÆü¤Î¤¿¤á¥¯¥í¡¼¥º
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¡Á20:00
°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É3-29-1
https://nagoya.parco.jp/
¡ÚÂçºå¡Û
¾ì½ê¡§¿´ºØ¶¶PARCO 14F PARCO GALLERY
´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á 2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨2026Ç¯2·î24Æü(²Ð)¤ÏÁ´´ÛµÙ´ÛÆü¤Î¤¿¤á¥¯¥í¡¼¥º
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¡Á20:00
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è¿´ºØ¶¶¶Ú1ÃúÌÜ8-3
https://shinsaibashi.parco.jp/
¢§Æþ¾ìÊýË¡¤Ë´Ø¤·¤Æ
º®»¨´ËÏÂ¤Î¤¿¤á¡¢°ìÉô»öÁ°Í½ÌóÏÈ¤òÀß¤±¤Æ¤Î¤´Æþ¾ì°ÆÆâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»öÁ°Í½Ìó¤Ê¤·¤Ç¤â¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Õ¥ê¡¼Æþ¾ìÏÈ¤âÀß¤±¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢º®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤êÆþ¾ìÀ©¸Â¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Å¹Æ¬¤Ë¤ÆÀ°Íý·ô¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§King & Prince ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÃêÁªÍ½Ìó
ÂÐ¾ÝÍ½ÌóÏÈ¡§
Åìµþ¡§2026Ç¯1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë
Ê¡²¬¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë
ËÌ³¤Æ»¡§2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
°¦ÃÎ¡§2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
Âçºå¡§2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
▶¿½¹þ´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë18:00¡Á12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë15:00
¢§ÅöÍîÈ¯É½¡§
Åìµþ¡§2025Ç¯12·î15Æü¡Ê·î¡Ë
Ê¡²¬¡¦ËÌ³¤Æ»¡§2025Ç¯12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë
°¦ÃÎ¡¦Âçºå¡§2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë
¢§¿½¹þ»ñ³Ê¡§
1¿½¹þ¤Ë¤Ä¤ËÜ¿Í+Æ±¹Ô¼Ô¤Î¹ç·×4Ì¾¤Þ¤Ç
¢¨King & Prince¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ú²ñ°÷¸ÂÄê¡Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼Ô¡¦Æ±¹Ô¼Ô¤È¤â¤Ë°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ï¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨1¿½¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤1Ì¾¤Þ¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¤ÎÆ±¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Æ±¹Ô´õË¾¤ÎÊý¤Ï¿½¹þ¤ß¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ÆÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤ª²ñ·×¤Ï1²ó¸Â¤ê¡¢¹ØÆþÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍÊ¬¤Î¤ß¤Î¤´¹ØÆþ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¢¨¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈµÚ¤Ó¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÈÌÍ½Ìó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÌä¡Ë¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯ ¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦¥»¥ó¥¿¡¼
¢¨¥á¡¼¥ë¤Ç¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢¥á¡¼¥ë¤Ç¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Î¾ì¹ç¡¢¤´ÊÖ¿®¤Þ¤Ç¤Ë¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
http://www.universal-music.co.jp/faq/
¼õÉÕ¡§Ê¿Æü10:00¡Á18:00¡¡¢¨½Ëº×Æü¤ò½ü¤¯
¢¨ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¾ÜºÙ¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤ËÆâÍÆµºÜ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
◾️¡ãKing & Prince DOME TOUR 2026 STARRING¡ä
¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿4Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤¬·èÄê
https://starto.jp/s/p/live/10371
¡¡
