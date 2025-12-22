12月28日に有馬記念

中央競馬の2歳マイル王決定戦、G1朝日杯フューチュリティステークス（芝1600メートル）が21日、阪神競馬場で行われ、クリスチャン・デムーロ騎手騎乗の2番人気カヴァレリッツォ（吉岡）が優勝した。勝ちタイムは1分33秒2。レース後にはネット上の競馬ファンの間である5文字が広まっていた。

2番人気→5番人気→1番人気、戦前言われていた“5強”で決まった朝日杯。ネット上には馬券を外して落ち込む声があったが、その中でも特に多く上がったのはポジティブな声。それは「有馬がある」だった。

今年の有馬記念は、競馬ファンだけでなくTBS系ドラマ日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」の影響で、ライトなファンからも注目を集める。ネット上には「外れても外れても俺には有馬がある！」「俺には有馬記念があるからね」「俺たちにはまだ有馬記念がある」の声が書き込まれていた。

今年の出走馬はファン投票1位のレガレイラ（牝4、木村）や宝塚記念を制したメイショウタバル（牡4、石橋）、皐月賞馬ミュージアムマイル（牡3、高柳大）、ダービー馬ダノンデサイル（牡4、安田）など豪華メンバーが集う。また前日には2歳G1ホープフルステークス、J・G1中山大障害、G2阪神カップが行われる。



