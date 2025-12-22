◆第３７回全国高校駅伝女子 （２１日・たけびしスタジアム京都発着、女子５区間２１・０９７５キロ）

静岡・浜松市立の１区・大谷芽以（３年）が昨年のタイムを２１秒縮める２０分１０秒で区間２０位の走りを見せた。チームは１時間１１分２８秒で３０位だった。東海大ブロック代表の常葉大菊川は１時間１３分６秒で４５位だった。

＊＊＊＊

１区の大谷が充実した表情でレースを振り返った。「昨年より２０秒以上タイムを縮められた。ただ目標の１０番台にあと１人だった」と、区間２０位だったことを悔しがった。６キロの長丁場を克服するために練習では男子と一緒に練習。疲れるとあごが上がる悪癖を直すことを意識してきたが、「最後の上り坂は（あごが）上がっているのかわからないくらきつかった」と笑った。

常葉大菊川５区・池谷凜「納得いく順位ではないけど、この舞台で楽しく走れました。（補欠に回った漢人ひかり主将には）走れなくてもみんなの中心にいてくれたことを感謝してます」

▽女子 〈１〉長野東１時間６分３０秒㉚浜松市立１時間１１分２８秒㊺常葉大菊川１時間１３分０６秒