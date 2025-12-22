鈴木淳之介の評価が急上昇

デンマーク1部FCコペンハーゲンに所属する日本代表DF鈴木淳之介は、新天地でも評価を高めているようだ。

スーペルリーガがクリスマス休暇に入ったなか、デンマークメディア「Tipsbladet」は、10個のポジション毎に評価の高い5選手を選出した。そのなかで鈴木は右サイドバックで4位に入った。

今年7月に湘南ベルマーレからコペンハーゲンへ完全移籍した鈴木は、ここまでのリーグ戦で9試合に出場して1得点を挙げている。守備のマルチローラーは、ここまで右サイドバックとして7試合、センターバックで1試合に先発した。UEFAチャンピオンズリーグ（CL）も経験し、日本代表としても活躍を見せてきた。

記事では「この日本人DFは、今季のスーペルリーガで驚くべき活躍を見せている。負傷からのスタートになったものの、ロドリゴ・ウエスカスが負傷した後には右サイドバックとして多くの出場機会を得て、大きな成功を収めた。今季のFCコペンハーゲンで最も安定したプレーを見せている選手の一人であり、万能だったMFケビン・ディクスの完璧に近い後釜だと言えるだろう」と、昨季までのコペンハーゲンの中心選手で、2025-26シーズンからドイツ・ブンデスリーガのボルシアMGに移籍をしたインドネシア代表MFになぞって評価した。

日本代表としても評価を高めている鈴木だが、徐々に欧州での評価も高めており、シーズン後半戦の活躍にも期待がかかっている。（FOOTBALL ZONE編集部）