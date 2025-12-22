兄はRB大宮の泉柊椰…弟・彩稀が戦った最後のインカレ

大学サッカー界の年内最後の試合となる第74回全日本大学サッカー選手権大会（インカレ）が開幕した。

今年は全国7地域のリーグ戦で上位となったチームが12月8日に一発勝負のプレーオフを戦い、勝者が関東王者の筑波大学、九州王者の福岡大学、関西王者の関西学院大学、東海王者の東海学園大学がいるそれぞれのリーグに入って決勝ラウンドへ。敗者が強化ラウンドとなるリーグ戦に移行するという方式で覇権を争う。

ここではインカレで輝いた選手たちの物語を描いていく。今回はインカレ初出場の甲南大学のゲームメイカー・泉彩稀。RB大宮アルディージャで切れ味抜群のドリブラーとして知られる泉柊椰を兄に持つボランチは最初で最後となるインカレに何を思ったのか。

1年時には関西1部から2部降格を味わい、2年時は1年での1部昇格を果たし、昨年は関西1部で9位。そして最高学年を迎えた今年は快進撃を続けて3位でフィニッシュ。チームとしても、個人としても悲願達成を果たした。

しかし、インカレでは予選ラウンドで高松大学にPK負けを喫し、強化ラウンドでは桐蔭横浜大、広島経済大と2連敗。最終戦で桃山学院大を3-0で下し、今大会初勝利を手にしたが、泉にとって最初で最後のインカレはグループリーグ敗退に終わった。

こうして泉の大学サッカーは幕を閉じた。だが、来季からJ3・福島ユナイテッド入りが決まっており、まだまだ戦いのステージは終わらない。

「本当に甲南大に来て良かったと思います。どこに行っても『兄とはプレースタイルが全然違うね』と言われるのですが、僕はボランチとしていろいろなことを学び、伸ばしてもらった4年間でした」

ドリブルという唯一無二の武器を持つ兄に対し、彩稀はワンタッチパスやテンポの速いプレーで、攻撃のリズムを生み出していくゲームメイクを得意とする。だが、守備面は兄と小さい頃から1対1をよくやっていたこともあり、スピードアタッカーに対して鋭い読みと激しい球際で勝負できるボランチにもなった。

「試合中にボールを多く触ることでリズムが生まれるタイプなので、福島のサッカーは僕に合っているし、ここならもっと成長できると思いました」

昨年から頭角を粗と、これまでJ2、J3の4クラブの練習に参加をした。その中で福島のサッカーはボールを大事にして、ポゼッションをしながら相手を崩していくサッカーで、自分のプレースタイルに合致していると感じるようになったという。

「福島では【4-1-4-1】のインサイドハーフやたまにアンカーをやらせてもらいました。チーム全体でボールを持つ、『止める・蹴る』の基準が高かったし、常に『川崎フロンターレではこうしている』みたいな話をしてくださって、フロンターレの基準でやっている印象がありました。環境もサッカーに集中できますし、サポーターも温かいのでここでやりたいと思いました」

その際に兄何度も相談したという。「兄は僕の言うことを『うん、うん』と聞いてくれて、福島のサッカーのことや、他のクラブの練習参加した時の印象などを話していくうちに、自分の考えがどんどん整理されていきました。それで最後は『お前がそう思うなら絶対に行ったほうがいい』と背中を押してもらえました」と、支えになってくれたことを口にした。

ようやく兄と同じプロサッカー選手になることができた。最後に改めて泉にとって兄の存在はどういうものなのかと聞くと、笑顔でこう答えた。

「正直、小さい頃からずっと兄のことを『羨ましい』と思っていました。その中で『味方でも相手でも、兄と一緒に戦いたい』という思いが、間違いなく僕のモチベーションになっていました」

兄とは3つ違いのため、中学、高校は入れ替わりで一緒にプレーすることができなかった。だが、柊椰がびわこ成蹊スポーツ大の4年生で、彩稀が甲南大1年生のときに、関西1部の前期、後期で2度対戦することがあった。「あの2試合が今も忘れられないんです」と、泉にとって一生心に刻まれた時間となった。

「家や公園とかで1対1など、遊びながら一緒にサッカーをしたことはありましたが、ユニフォームを着て公式戦でやるのはあの時が初めてやったので、めちゃくちゃ楽しかったんです。試合の中で何度か1対1になるシーンもあって、そこで抜かれることもあれば、僕が止めることもあった。兄からボールを奪えた時は、やっぱり普通の選手からボールを取るのとは全然違うんです。本当に嬉しくて、嬉しくて、楽しくて。『兄とサッカーするってこういうことなんだ』と心の底から思えたからこそ、『僕も大学4年間で絶対にプロになって、多くの観客が入ったピッチの中でもう一度対戦したい』という気持ちになれて、ここまでやってこられたと思っています」

来季のハーフシーズンはJ2とJ3が一緒にリーグを戦うため、対戦するチャンスはある。だが、目指しているのは本当に対等な舞台でのバトル。もちろんハーフシーズンの戦いも楽しみにしながらも、より大きな目標を抱いて、プロとしての一歩を踏み出そうとしている。

「まずは福島のために全力を尽くす。積極的に前に刺すパスを出したり、ボールを運んでリズムを作ったり、どんどん自分の良さを出していって、結果につなげていきたいと思います」

大きな決意を持って、セントラルプレーヤー泉彩稀としての流儀をプロでも貫いていく。（安藤隆人 / Takahito Ando）