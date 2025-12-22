金澤烏骨鶏の里が展開する通販サイトにて、「冬季限定 烏骨鶏かすていら(干支)」を販売中です。

看板商品である「烏骨鶏かすていら」に、来年の干支である「午（うま）」の焼印をあしらった、この時期だけの特別な一品です。

金澤烏骨鶏の里「冬季限定 烏骨鶏かすていら(干支)」

販売開始日：11月1日 10時〜売り切れ次第終了

販売場所：金澤烏骨鶏の里 公式通販サイト

金澤烏骨鶏の里の看板商品「烏骨鶏かすていら」が、冬季限定の装いでラインナップ。

来年の干支である「午」の焼印が施された、新年にふさわしいデザインです。

焼印のデザインは毎年同社のスタッフが考案しており、その年にしか目にすることができない貴重な仕上がり。

カステラ本体だけでなく、パッケージの箱も新年を迎えるにあたってめでたい限定デザインとなっています。

毎年多くの支持を集める、この季節ならではの商品です。

商品ラインナップ

用途に合わせて選べる3つのタイプが展開されています。

・烏骨鶏かすていら2号(干支)単品

・烏骨鶏かすていら2号2本入(干支・金箔)

・烏骨鶏かすていら2号3本入(干支・金箔・抹茶)

希少な烏骨鶏の卵を使用し、濃厚な味わいとしっとりとした食感が魅力の「烏骨鶏かすていら」。

自宅用はもちろん、年末年始のご挨拶や大切な方への贈り物としても活躍します。

金澤烏骨鶏の里「冬季限定 烏骨鶏かすていら(干支)」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 年末年始の贈り物に！金澤烏骨鶏の里「冬季限定 烏骨鶏かすていら(干支)」 appeared first on Dtimes.