日本相撲協会は２２日、大相撲初場所（来年１月１１日初日、両国国技館）の新番付を発表。西前頭３枚目の伯桜鵬は伯乃富士に改名した。６月に協会を退職した、元横綱の白鵬翔さんが師匠だった旧宮城野部屋に所属した力士の多くが、一斉に改名した。

旧宮城野部屋に入門し、史上初の所要１場所で十両昇進を決めるなど、期待の若手である伯桜鵬は伯乃富士に改名。幕下では、関取昇進が期待される聖白鵬が寿之富士に、十両経験者の天照鵬が三重ノ富士に、松井が嵐富士に改名した。十両時代に輝鵬をしこ名とした三段目の川副は、花の富士に改名した。

旧宮城野部屋は、元幕内北青鵬の暴力問題による部屋閉鎖処分に伴い、所属力士は２０２４年４月に伊勢ケ浜部屋に転籍した。旧宮城野部屋に入門予定だった草野（現義ノ富士）は、昨年夏場所で伊勢ケ浜部屋から初土俵を踏んでいる。

白鵬さんは部屋の再開が進まないことなどを理由に、協会を退職した。名跡「宮城野」は、前伊勢ケ浜親方の元横綱旭富士が継承し、参与として協会に在籍中。白鵬さんの退職会見では、元旭富士はいずれ旧宮城野部屋の力士に名跡「宮城野」を譲渡し、宮城野部屋を復興させたい意向を示していた。

旧宮城野部屋の力士では、幕内経験者で幕下の炎鵬は改名しなかった。

◆伊勢ケ浜部屋の改名力士

【幕内】

伯桜鵬改め伯乃富士

【幕下】

聖白鵬改め寿之富士

天照鵬改め三重ノ富士

松井改め嵐富士

【三段目】

泉翔鵬改め泉富士

川副改め花の富士

美改め美富士

大ノ蔵改め蔵ノ富士

【序二段】

良ノ富士改め翠河富士

※翠河富士は入門時から伊勢ケ浜部屋

〈大相撲初場所 幕内番付〉

【横綱】豊昇龍、大の里

【大関】琴桜、安青錦

【関脇】霧島、高安

【小結】王鵬、若元春

【前頭１】一山本、義ノ富士

【前頭２】宇良、若隆景

【前頭３】隆の勝、伯桜鵬改め伯乃富士

【前頭４】大栄翔、熱海富士

【前頭５】玉鷲、美ノ海

【前頭６】平戸海、阿武剋

【前頭７】欧勝馬、藤ノ川

【前頭８】正代、金峰山

【前頭９】豪ノ山、狼雅

【前頭１０】時疾風、琴勝峰

【前頭１１】千代翔馬、錦富士

【前頭１２】翠富士、阿炎

【前頭１３】翔猿、友風

【前頭１４】獅司、御嶽海

【前頭１５】竜電、朝紅龍

【前頭１６】朝乃山、欧勝海

【前頭１７】朝白龍、初出山