第6回WBC開幕まで2カ月半。投打の柱・大谷翔平の参加表明を皮切りに山本由伸、鈴木誠也らビッグネームの集結が報じられた。「ドリームチーム」と期待が膨らむ一方、連覇に向け9つの死角が浮かび上がってきた。現在配信中の「週刊文春 電子版」より記事の一部を抜粋してお届けする。

【画像】「全員が黒ルックでまとめる中…」真美子夫人（28）の“1人だけホワイト”が注目を集めた奥様会インスタの写真

「大本命の大谷翔平（31・ドジャース）がいち早く参加を表明したことで、チームの顔が固まった。選手としても最盛期。今回の侍ジャパンは、3度目の優勝を決めた前回大会以上に、大谷の存在が大きなウエイトを占めることになるでしょう」（WBC担当記者）

前回大会時とは違い、大谷には最愛のパートナーもいる。24年2月に結婚した真美子夫人（29）だ。今年4月には第1子の長女も誕生。大谷夫妻が家族ぐるみで交流しているのが、有名シェフの松久信幸氏だ。

ファミリー財団を設立した大谷夫妻

「1987年、ロサンゼルスで店を開業。常連客だったハリウッド俳優のロバート・デ・ニーロと94年に共同経営で和食レストラン『NOBU』をオープンさせています。いまや世界各国に約60店を構えホテルも展開する。松久氏のSNSに大谷は度々登場し、松久夫人は真美子さんのよき話し相手になっています」（在米ジャーナリスト）

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年12月25日号）