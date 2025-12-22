日本相撲協会は２２日、大相撲初場所（来年１月１１日初日、両国国技館）の新番付を発表した。

大関経験者の朝乃山（高砂）は東前頭１６枚目に番付を上げ、２０２４年７月場所以来の再入幕を果たした。朝乃山は同場所で左膝を負傷し、手術を経て三段目で今年春場所で復帰。２１年にも不祥事での出場停止勝負で三段目に番付を下げていた。「幕内↓三段目↓幕内」を２回は史上初めてとなる。

一山本（放駒）は自己最高位の東前頭筆頭に番付を上げた。九州場所では東前頭８枚目で１１勝４敗だった。千秋楽では、西前頭２枚目で８勝６敗の若元春に勝ったが、初場所は８勝７敗の若元春が西小結に座った。

若元春との一番は、勝った方が三役に入る“入れ替え戦”と見る向きがあった。実際は、西前頭２枚目の上位総当たりで勝ち越した若元春を上位に置く判断になった模様だ。

〈大相撲初場所 幕内番付〉

【横綱】豊昇龍、大の里

【大関】琴桜、安青錦

【関脇】霧島、高安

【小結】王鵬、若元春

【前頭１】一山本、義ノ富士

【前頭２】宇良、若隆景

【前頭３】隆の勝、伯桜鵬改め伯乃富士

【前頭４】大栄翔、熱海富士

【前頭５】玉鷲、美ノ海

【前頭６】平戸海、阿武剋

【前頭７】欧勝馬、藤ノ川

【前頭８】正代、金峰山

【前頭９】豪ノ山、狼雅

【前頭１０】時疾風、琴勝峰

【前頭１１】千代翔馬、錦富士

【前頭１２】翠富士、阿炎

【前頭１３】翔猿、友風

【前頭１４】獅司、御嶽海

【前頭１５】竜電、朝紅龍

【前頭１６】朝乃山、欧勝海

【前頭１７】朝白龍、初出山