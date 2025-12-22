tuki.「コトノハ」、月10新ドラマ主題歌に決定 主演・松下奈緒「驚きとハッとした感じ」【コメントあり】
シンガー・ソングライターのtuki.のニューシングル「コトノハ」が、2026年1月5日スタートのカンテレ・フジテレビ系全国ネットドラマ『夫に間違いありません』（毎週月曜 後10：00〜）の主題歌に決定した。
【動画】tuki.の「コトノハ」も解禁！『夫に間違いありません』PR映像
本作は、主演・松下奈緒演じる主人公・朝比聖子が夫・朝比一樹（安田顕）の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に死んだはずの夫が帰還するところから始まる、人の心の醜さや美しさがあらゆるところにちりばめられたサスペンス作品。子どもたちの生活と幸せを守るために妻が下す決断が家族の日常をむしばんでいく様子をリアルに描く。主人公の生活に大きく影響するのはどんな人物たちなのか。
同作の主題歌を担当するtuki.は、13歳からTikTokで弾き語り投稿を開始し、現在高校2年生ということ以外全てが謎に包まれているシンガー・ソングライター。2024年12月「第66回 輝く！日本レコード大賞 」特別賞受賞および「第75回NHK紅白歌合戦」への初出場を果たした。
主題歌「コトノハ」はきょう22日、PR映像で解禁される
【コメント】
■松下奈緒
まず、台本をすごく読みこんで、この曲をいろいろ悩みながら生み出してくださった、というのがすごくうれしかったです！今までtuki.さんの楽曲を聴かせていただいていたんですけど、どこかミステリアスでスピード感のある、疾走感のある曲という印象を持っていました。ただ今回の『コトノハ』に関しては全く違ったtuki.さんで、「こういう曲もお書きになるんだ」っていう驚きとハッとした感じがすごくありました。
物語が進むにつれて、だんだんと、言葉の意味や歌詞の内容、そういうものがもっと刺さってくるようになると思います。何より、今の“撮影が始まった時に聴いた時の印象”と、“この役を終えた時に聴いた時の印象”が、全く違うんだろうなということです。今すごく迷ったり葛藤したり「何を信じればいいのか」といった状況の中ですが、きっと、tuki.さんの書いてくださった『コトノハ』に答えがあるんですよ。その答えを、最終回に向けて優しく誘ってくれるような感じがして、この曲が物語と一体となるのが楽しみになりました！
■tuki.
言葉は危うくて、無力で、脆い。でも大切な人の未来を想って投げかけられる言葉たちは、きっと時間をかけて心に咲き誇ってくれる。そんな願いを『コトノハ』という曲に込めました。主題歌に選んでいただいて光栄です。放送を楽しみにしています。
【動画】tuki.の「コトノハ」も解禁！『夫に間違いありません』PR映像
本作は、主演・松下奈緒演じる主人公・朝比聖子が夫・朝比一樹（安田顕）の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に死んだはずの夫が帰還するところから始まる、人の心の醜さや美しさがあらゆるところにちりばめられたサスペンス作品。子どもたちの生活と幸せを守るために妻が下す決断が家族の日常をむしばんでいく様子をリアルに描く。主人公の生活に大きく影響するのはどんな人物たちなのか。
主題歌「コトノハ」はきょう22日、PR映像で解禁される
【コメント】
■松下奈緒
まず、台本をすごく読みこんで、この曲をいろいろ悩みながら生み出してくださった、というのがすごくうれしかったです！今までtuki.さんの楽曲を聴かせていただいていたんですけど、どこかミステリアスでスピード感のある、疾走感のある曲という印象を持っていました。ただ今回の『コトノハ』に関しては全く違ったtuki.さんで、「こういう曲もお書きになるんだ」っていう驚きとハッとした感じがすごくありました。
物語が進むにつれて、だんだんと、言葉の意味や歌詞の内容、そういうものがもっと刺さってくるようになると思います。何より、今の“撮影が始まった時に聴いた時の印象”と、“この役を終えた時に聴いた時の印象”が、全く違うんだろうなということです。今すごく迷ったり葛藤したり「何を信じればいいのか」といった状況の中ですが、きっと、tuki.さんの書いてくださった『コトノハ』に答えがあるんですよ。その答えを、最終回に向けて優しく誘ってくれるような感じがして、この曲が物語と一体となるのが楽しみになりました！
■tuki.
言葉は危うくて、無力で、脆い。でも大切な人の未来を想って投げかけられる言葉たちは、きっと時間をかけて心に咲き誇ってくれる。そんな願いを『コトノハ』という曲に込めました。主題歌に選んでいただいて光栄です。放送を楽しみにしています。