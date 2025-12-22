¡Ö¤¢¤ì¡¢½¾Íè¼Ö¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¡×¿··¿¥Ç¥Ó¥å¡¼´Ö¶á¤Î¡Öµþ²¦¡×¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡È°ÛÊÑ¡É3Áª
ÀÎ¤Î¿§¤ËÌá¤Ã¤¿µþ²¦Àþ
¡¡µþ²¦ÅÅÅ´¤¬2026Ç¯1·î31Æü¤Ë¿··¿2000·ÏÅÅ¼Ö¤Î±Ä¶È±¿Å¾¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Çµþ²¦Àþ¤Î·Ê¿§¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½¾Íè¤Î¼ÖÎ¾¤â¡¢¾¯¤·ÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú°ã¤¤Ê¬¤«¤ë¡©¡Û´é¤Ä¤¤¬ÈùÌ¯¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿°æ¤ÎÆ¬Àþ¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡µþ²¦Àþ¤ÎÅÅ¼Ö¤Ï¡¢¶ä¿§¤Î¼ÖÂÎ¤ËÀÖ¤ÈÀÄ¤Î¥é¥¤¥ó¤òÅº¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯10·î¤«¤é¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Ë¥¨¥ó¥¸¿§¤Î¥é¥¤¥ó¤ò´¬¤¤¤¿¼ÖÎ¾¤¬±¿¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢µþ²¦Àþ¤ÎÀÎ¤Î»Ñ¤òÉü¹ï¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Éü¹ï¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢7000·ÏÅÅ¼Ö¤Î7728ÊÔÀ®¤Ç¤¹¡£¼ÖÂÎ¤Î¿§¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼ÖÂÎÂ¦ÌÌ¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤âÅÐ¾ìÅö»þ¤Î½ñÂÎ¤ËÌá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼ÒÌ¾¤ÎÉ¸µ¤â¡ÖKEIO¡×¤«¤éµì¼ÒÌ¾¤Îµþ²¦ÄëÅÔÅÅÅ´¡ÊKeio Teito Electric Railway¡Ë¤ÎÎ¬¾Î¡ÖK.T.R¡×¤ËÌá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µþ²¦7000·Ï¤Ï1984¡Ê¾¼ÏÂ59¡ËÇ¯¤ÎÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¼ÖÂÎ¿§¤¬²¿ÅÙ¤«ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÐ¾ìÅö½é¤ÎÁ°ÌÌ¤Ï¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ä¿§¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Á°ÌÌ¤Î²¼Éô¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥«¡¼¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊ¤¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡º£²óÉü¹ï¤µ¤ì¤¿¡Öµþ²¦7000·ÏÉü¹ïÅÉÁõ¼ÖÎ¾¡×¤Ï1990Ç¯Âå¤Î»Ñ¤Ç¤¹¡£¸·Ì©¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¿§¤Î¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¤¬ÂÓ¥·¡¼¥ë¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÅÉÁõ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÊØµ¹Åª¤Ë¡ÖÅÉÁõ¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÈùÌ¯¤Ë¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿°æ¤ÎÆ¬Àþ
¡¡°æ¤ÎÆ¬Àþ¤òÁö¤ë1000·ÏÅÅ¼Ö¤Î¼ÖÂÎ¿§¤Ï¡¢¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¤ä¥µ¡¼¥â¥ó¥Ô¥ó¥¯¤Ê¤É7¿§¤ËÆú¿§¤ò²Ã¤¨¤¿8¼ïÎà¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢2025Ç¯¤«¤é¤ÏÁ°ÌÌ¤ÎÇÛ¿§¤ä¼ÖÎ¾ÈÖ¹æ¤Î°ÌÃÖ¤òÊÑ¤¨¤¿¼ÖÎ¾¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢½ç¼¡¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°æ¤ÎÆ¬Àþ¤Ç¤Ï¡¢¥ï¥ó¥Þ¥ó¼«Æ°±¿Å¾¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¼ÖÎ¾²þÂ¤¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î²þÂ¤¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÁ°ÌÌ¤ÎÇÛ¿§¤ä¼ÖÎ¾ÈÖ¹æ¤Î°ÌÃÖ¤ÎÊÑ¹¹¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£²þ½¤¤ÇºÇ¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï±¿Å¾Âæ¤Ç¡¢¥¢¥Ê¥í¥°É½¼¨¤À¤Ã¤¿Â®ÅÙ·×¤Ê¤É¤Î·×´ïÎà¤¬²èÌÌÉ½¼¨¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³°´Ñ¤Ï¡¢Àè¤ÎÁ°ÌÌ¤Î²þ½¤¤Î¤Û¤«¡¢Â¦ÌÌ¤Ë¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þ¡¼¥¯¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Û¡¼¥à¥É¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ±£¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼Ö¤¤¤¹¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡¦¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤òÅ½¤êÂØ¤¨¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Ô¥¯¥È¥°¥é¥à¤¬¸«¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÀèÆ¬¼Ö¤Î¾èÌ³°÷¼¼¤ÎÈâ¤Ë¤¢¤ë»ÅÀÚ¤êÁë¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢»Ò¶¡¤Î¿ÈÄ¹¤Ç¤â¾èÌ³°÷¼¼±Û¤·¤ËÁ°ÌÌÅ¸Ë¾¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¹¤È¾²¤¬¹õ¤¤µþ²¦Àþ¤ÎÅÅ¼Ö
¡¡µþ²¦Àþ¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¡¢2025Ç¯3·î¤«¤é±¿¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¼ÖÂÎ¤Ë¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä²Ö¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¸å¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¾®¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÂÎ¤Î¿§¤Ï¡¢¶ä¿§¤ËÀÖ¡¦ÀÄ¤Îµþ²¦¥«¥é¡¼¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÆ¬Éô¤ÏÇ»º°¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢µþ²¦Â¿Ëà¥»¥ó¥¿¡¼±Ø¤ÎÁõ¾þ¤Î¿§¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÁõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï9000·ÏÅÅ¼Ö¤Î9731ÊÔÀ®¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÊÔÀ®¤Ï³°´Ñ¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢ÆâÁõ¤äÁö¹Ôµ¡´ï¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆâÁõ¤Ï¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢³Æ¼ÖÎ¾¤Ç¼Ö¤¤¤¹¡¦¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÁýÀß¡£Í¥ÀèÀÊ¤ÎÉôÊ¬¤Ï¾²¤Î¿§¤òÊÑ¤¨¤ÆÌÀ³Î²½¤µ¤ì¡¢ºÂÀÊ¤Î¼ê¤¹¤ê¤âÁýÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÂÀÊ¤ä¾²¤Î¿§¤Ï¸·Ì©¤Ë¤Ï³¥¿§·Ï¤Ç¤¹¤¬¡¢¿§¤¬Ç»¤¤¤¿¤á¤Ë¹õ¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÉ¤äÅ·°æ¤Î¿§¤ÏÇö¤¤³¥¿§·Ï¤Ç¤¹¤¬¡¢Çò¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Í¥ÀèÀÊÉÕ¶á¤Î¥Ô¥ó¥¯¿§·Ï¤Î¾²¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¹õ¡¦Çò¡¦¥Ô¥ó¥¯¤Î¿§»È¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤ª¤Í¤¬¤¤¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¤Î¥¯¥í¥ß¡Ê¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¥¥ã¥é¡Ë¤Ë»÷¤¿¿§¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Áö¹Ôµ¡´ï¤äÊä½õÅÅ¸»ÁõÃÖ¤â´¹Áõ¤µ¤ì¡¢Áö¹Ôµ¡´ï¤Ç¤Ï¥Õ¥ëSiC¤Ë¤è¤ëVVVF¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²½¤¬¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢9000·Ï9735ÊÔÀ®¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¼ÖÎ¾¤Î2ËÜÌÜ¤È¤·¤Æ±Ä¶È±¿Å¾¤ËÉüµ¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊÔÀ®¤Ï¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢³°´Ñ¤Ï½¾Íè¤Î9000·Ï¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ÆâÁõ¤äÁö¹Ôµ¡´ï¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¡Ö°ÛÊÑ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿9000·Ï¤Ï¡¢º£¸å¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£