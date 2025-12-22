¡Ú»Ò¶¡¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ÛÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤ÏChatGPT¤ò»È¤Ã¤Æ¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¡©
AI¤¬¡Ö»È¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ï¡¢¿Í´ÖÂ¦¤Î¡Ö»È¤¤Êý¡×¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥°¡¼¥°¥ë¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¡¢KDDI¤Ê¤É¤ò´Þ¤à600¼Ò°Ê¾å¡¢¤Î¤Ù2Ëü¿Í°Ê¾å¤Ë»×¹Í¡¦È¯ÁÛ¤Î¸¦½¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿ÀÐ°æÎÏ½Å»á¤À¡£¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òAI¤ÇÃ¯¤Ç¤â¼ÂÁ©¤Ç¤¤ëÊýË¡¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½ñÀÒ¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¤¬È¯Çä¡£Á´680¥Ú¡¼¥¸¡¢2700±ß¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÆß´ïËÜ¡É¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖAI¤È¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂÐÏÃ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡ª¡×¡ÖÃÍÃÊ¤Î100ÇÜ¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤êÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»×¹Í¡¦È¯ÁÛ¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø¹Í¶ñ¡ÙÃø¼Ô¤Î²ÃÆ£¾»¼£»á¤âÁ´ÌÌ´Æ½¤¤È¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò»È¤¨¤ÐÃ¯¤Ç¤â¡È¹Í¤¨¤ë¡É¤³¤È¤ÎÅ·ºÍ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿Æ±½ñ¤«¤é¡¢AI¤ÎÊØÍø¤Ê»È¤¤Êý¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦ÀÐ°æ°ìÊæ¡Ë
¡Ö»Å»ö¤Î¤¿¤á¡×¤À¤±¤¸¤ã¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤
¡¡AI¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥·¡¼¥ó¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥á¡¼¥ëºîÀ®¡×¡Ö»ñÎÁºîÀ®¡×¡ÖÊ¸¾ÏºîÀ®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»Å»ö¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë»È¤¦¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡AI¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢ÌäÂê²ò·è¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¡ÖÆü¾ï¤ÎÇº¤ß¡×¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Å¬Åö¤ÊÊ¹¤Êý¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¼Á¤ÎÎÉ¤¤²óÅú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥í¥¯¤Ç¤â¤Ê¤¤²óÅú¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¿Í´ÖÂ¦¤Î¼ÁÌä¡Ê¥×¥í¥ó¥×¥È¡Ë¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
AI¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»Ò¶¡¤Ø¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ËÇº¤ó¤À¤È¤¤Ë¤â¡¢AI¤Ï³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö´î¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×
¡ÖÄ¹¤¯Í·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×
¡ÖÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¡×
¡¡¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î´ê¤¤¤Ï¤É¤ì¤âÀÚ¼Â¡£
¡¡Çº¤ó¤À·ë²Ì¡¢¤±¤Ã¤¤ç¤¯¤¤¤Ä¤â¤ÈÆ±¤¸ÌµÆñ¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢º£Ç¯¤Ï¤â¤¦¾¯¤·»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×
¡¡¤½¤¦´ê¤¦¤Î¤Ê¤é¡¢°Õ³°¤ÊÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤¬¡ÖAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢AI¤Ë¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤«¤Ç¸«¤¿¤è¤¦¤Ê¥Æ¥ó¥×¥ì²óÅú¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡ÖÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¡×¤¬Ì©¤«¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È°Õ³°¤ÊÊ¹¤Êý¡É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢½ñÀÒ¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ»Ë¡¤½¤Î39¡ÖÂ¥¿Ê¤ÎÍ×°ø¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤¬¡¢¤³¤Á¤é¡£
¡Ò²ÝÂê¤òµÆþ¡Ó
¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Î²ò·è¤ËÌòÎ©¤ÄÍ×ÁÇ¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡© °Û¤Ê¤ë»ëÅÀ¤«¤é¡¢³ÆÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¡¢¾ÜºÙ¤Ë²ÄÇ½À¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¡Ê450¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤è¤ê
¡¡²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤³¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¸«Åö¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤¡¢¤Þ¤º¤Ï»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤Æ¡Ö²ÝÂê¤òÊ¬ÀÏ¡×¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²ÝÂê¤¬´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¤¤í¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢²¿¤ò¤É¤¦²ò·è¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤òÃµ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Í¤Î»ëÅÀ¤Ï°µ¤¤Ê¤¯¸ÇÄê¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¤¨¤è¤¦¤Ë¤â¡Ö¤É¤¦ÊÑ¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¹¡£ÀèÆþ´Ñ¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¼ÙËâ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÍ¾·×¤ÊÀèÆþ´Ñ¤ò¡¢AI¤Ç¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µ»Ë¡¡ÖÂ¥¿Ê¤ÎÍ×°ø¡×¤Ï¡¢AI¤ò»È¤Ã¤Æ³Æ¼ï¤ÎÀìÌç²È¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê»ëÅÀ¤«¤é²ÝÂê¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢²ò·è¤Ë´Ø¤ï¤ëÍ×ÁÇ¤ò½¦¤¤¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¦»È¤¤Êý¤Ç¤¹¡£
µ»Ë¡¡ÖÂ¥¿Ê¤ÎÍ×°ø¡×¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤«
¡¡¤³¤Îµ»Ë¡¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ò»Ò¶¡¤¬´î¤Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¡£»Ò¶¡¤Ï4ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¡£²Ä°¦¤¤¤â¤Î¤ä¤ªÉ±ÍÍ¤¬¹¥¤¡£Â¾¤Î»Ò¤ÈÍ·¤Ö¤è¤ê¡¢°ì¿Í¤Ç½¸Ãæ¤·¤ÆÍ·¤ÖÊý¤¬¹¥¤¡£¡Ó
¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Î²ò·è¤ËÌòÎ©¤ÄÍ×ÁÇ¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡© °Û¤Ê¤ë»ëÅÀ¤«¤é¡¢³ÆÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¡¢¾ÜºÙ¤Ë²ÄÇ½À¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢µ»Ë¡¡ÖÂ¥¿Ê¤ÎÍ×°ø¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢AI¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Î»²ò¡£¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ò·ï¡Ê4ºÐ¡¦½÷¤Î»Ò¡¿²Ä°¦¤¤¡¦¤ªÉ±ÍÍ¤¬¹¥¤¡¿°ì¿Í¤Ç½¸Ãæ¤·¤ÆÍ·¤Ö¤Î¤¬¹¥¤¡Ë¤«¤éµÕ»»¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÁª¤Ó¤Ë¸ú¤¯¡ÖÍ×ÁÇ¡×¤ò¡¢ÀìÌçÊ¬Ìî¤´¤È¤Ë¡È¸õÊä¤ÎÀÚ¤ê¸ý¡É¤È¤·¤Æ¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÍÄ»ùÈ¯Ã£¤ÎÀìÌç²È¡Ê4ºÐ¤ÎÈ¯Ã£ÃÊ³¬¡Ë
¡¦¤´¤Ã¤³Í·¤Ó¤Î¿¤Ó¡§Ìò¤Ë¤Ê¤ê¤¤ë¡¿Êª¸ì¤òºî¤ë¡Ê¥×¥ê¥ó¥»¥¹À¤³¦´Ñ¤ÈÁêÀ¡ý¡Ë
¡¦¼êÀè¤Î´ïÍÑ¤µ¤Î¿¤Ó¡§¥·¡¼¥ë¡¦¤Ò¤âÄÌ¤·¡¦¥Ó¡¼¥º¡¦´ÊÃ±¤Ê¥Ï¥µ¥ß¤Ê¤É¡È½¸Ãæ·Ï¡É¤¬¥Ï¥Þ¤ê¤ä¤¹¤¤
¡¦Ã£À®´¶¤ÎÀß·×¡§5¡Á15Ê¬¤Ç¡Ö¤Ç¤¤¿¡ª¡×¤¬½Ð¤ë¾®¥´¡¼¥ë¤¬Â¿¤¤¤Û¤ÉÇ®Ãæ¤·¤ä¤¹¤¤
¡¦Æñ°×ÅÙ¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡§Æ±¤¸Í·¤Ó¤Ç¤â¡È´ÊÃ±¢ª¾¯¤·Æñ¤·¤¤¡É¤Ë¾å¤²¤é¤ì¤ë³ÈÄ¥À¤¬½ÅÍ×
¡¦·«¤êÊÖ¤·¤Î²÷¡§Æ±¤¸¹©Äø¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¾åÃ£¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¡ÊÅÉ¤ë¡¦Å½¤ë¡¦ÊÂ¤Ù¤ë¡¦¾þ¤ë¡Ë
¢ÊÝ°é»Î¡¦ÍÄÃÕ±à¤ÎÀèÀ¸¡Ê¸½¾ì¤Ç¤Î¥Ï¥Þ¤êÍ×°ø¡Ë
¡¦¡Ö¸«¤¿½Ö´Ö¤Î¤È¤¤á¤¡×¡§³«ÉõÄ¾¸å¤Ë²Ä°¦¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¸«¤¿ÌÜ¡Ê¿§¡¢¥¥é¥¥é¡¢¥¥ã¥éÀ¡Ë
¡¦¼«Ê¬ÀìÍÑ´¶¡§Ì¾Á°Æþ¤ê¡¿¼«Ê¬¤Î¡È¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡É¤ä¡ÈÊõÈ¢¡É¤Ê¤É¡¢½êÍÍß¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë
¡¦ÊÒÉÕ¤±¤ä¤¹¤µ¡§¥±¡¼¥¹ÉÕ¤¡¢Äê°ÌÃÖ¤¬¤¢¤ë¡¢ÉôÉÊ¤¬»¶¤é¤«¤é¤Ê¤¤¡Ê¿Æ¤ÎËþÂ¤Ë¤âÄ¾·ë¡Ë
¡¦²»¡¦¸÷¤Î»É·ã¤Ï¹µ¤¨¤á¡§°ì¿Í¤Ç½¸Ãæ¤¹¤ë»Ò¤Ï¡¢¶¯¤¤ÅÅ»Ò²»¤è¤ê¡ÈÀÅ¤«¤ËË×Æ¬¡É¤¬¹¥ÁêÀ¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤
¡¦¸«¤»¤Ó¤é¤«¤·ÉÔÍ×¡§Â¾»ù¸òÎ®Á°Äó¤è¤ê¡È¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ò¿¼¤á¤ë¡ÉÀß·×¤Î¤â¤Î
£¤ª¤â¤Á¤ã¥³¥ó¥µ¥ë¡Ê¾¦ÉÊÁªÄê¤Î´ÑÅÀ¡Ë
¡¦À¤³¦´Ñ¤Î°ì´ÓÀ¡§¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡ß¤ª¾ë¡ßÊõÀÐ¡ß¥É¥ì¥¹¡Ä¥Æ¡¼¥Þ¤¬¥Ö¥ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÍ·¤Ó¤¬Â³¤¯
¡¦Í·¤Ó¤Î¥â¡¼¥É¤¬Ê£¿ô¡§Îã¡Ë¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¡ÊÃå¤»ÂØ¤¨¡Ë¡Ü¾þ¤ë¡Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡Ë¡Üºî¤ë¡Ê¥¯¥é¥Õ¥È¡Ë
¡¦³ÈÄ¥¤Ç¤¤ëµ¬³Ê¡§¸å¤«¤é¾®Êª¤òÄÉ²Ã¤Ç¤¤ë¡Ê¥¢¥¯¥»¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥¡¢¥Æ¥£¥¢¥é¡¢¥ß¥Ë²È¶ñ¡Ë
¡¦¡È¿¨¤ê¿´ÃÏ¡É¤ÎÉÊ¼Á¡§ÉÛ¡¢¥µ¥Æ¥ó¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡¢¤¤é¤¤é¤Ê¤É¿¨³Ð¤ÇËþÂ¤¹¤ëÍ×ÁÇ
¡¦¥Ñ¡¼¥Ä¥µ¥¤¥º¤È°ÂÁ´À¡§¸í°û¥ê¥¹¥¯¤Î¤Ê¤¤¥µ¥¤¥º¡¢³Ñ¤¬´Ý¤¤¡¢ÅÉÎÁ¤Î°ÂÁ´À
¤»ùÆ¸¿´Íý¡¦µ¤¼Á¤ÎÀìÌç²È¡Ê¡Ö°ì¿Í¤Ç½¸Ãæ¡×¥¿¥¤¥×¡Ë
¡¦¥Õ¥í¡¼¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤Í·¤Ó¡§ÅÉ¤ê³¨¡¦¥·¡¼¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡¦ÊÂ¤Ù¤ë·Ï
¡¦¼«¸Ê·èÄê´¶¡§Àµ²ò¤¬°ì¤Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ê¡Ö¹¥¤¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¤ë¡×¡ÖÁª¤Ù¤ë¡×¡Ë
¡¦¡È¸«Î©¤Æ¡É¤¬¤Ç¤¤ëÁÇºà¡§¤¿¤À¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¡ÖÊõÀÐ¡×¡Ö²¦´§¡×¤ËÊÑ¤ï¤ëÍ¾Çò¡ÊÁÛÁüÎÏ¤ò¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¡Ë
¡¦»É·ã¤ÎºÇÅ¬²½¡§¿§¿ô¤¬Â¿¤¹¤®¤Ê¤¤¡¿¾ðÊó²áÂ¿¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¹½À®
¡¦°Â¿´¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡§ËèÆü¾¯¤·¤º¤Ä¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¡Ê¥¢¥É¥Ù¥ó¥ÈÅª¤Ë¡ÈÀÑ¤ß¾å¤¬¤ë¡É¤Î¤âÁêÀ¡ý¡Ë
¥¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢¡¼¥È¶µ°é¤ÎÀìÌç²È¡ÊÁÏºî¤ÎÆþ¸ý¡Ë
¡¦´°À®ÉÊ¤¬¡È¾þ¤ì¤ë¡É¡§ºî¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éô²°¤Ë¾þ¤ì¤ë¡Ê¼«Ëý¤è¤ê¼«¸ÊËþÂ¤Ë¸ú¤¯¡Ë
¡¦ÁÇºà¤¬¡ÈÉ±¤Ã¤Ý¤¤¡É¡§¥Ñ¡¼¥ë¡¦¥é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ó¡¦¥é¥á¡¦¥Ô¥ó¥¯·Ï¡¦²Ö¡¦¥ê¥Ü¥ó
¡¦À©ºî¤Î¹©Äø¤¬Ã»¤¤¡§Å½¤ë¢ª´°À®¡¢ÅÉ¤ë¢ª´¥¤«¤¹¢ª´°À®¡¢¤Ê¤É¥Æ¥ó¥Ý¤¬ÎÉ¤¤
¡¦¤ä¤êÄ¾¤·¤¬¸ú¤¯¡§Å½¤êÄ¾¤·¤Ç¤¤ë¥·¡¼¥ë¡¢²¿ÅÙ¤âÍ·¤Ù¤ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È
¦ÆÉ½ñ¡¦¸À¸ì¤ÎÀìÌç²È¡ÊÊª¸ì¹¥¤¤Ë»É¤¹¡Ë
¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹·Ï¤Î¡ÈÂÎ¸³·¿³¨ËÜ¡É¡§³«¤¯¡¦¤á¤¯¤ë¡¦Ãµ¤¹¡¦¥·¡¼¥ë¤òÅ½¤ëÅù¤ÇÇ½Æ°À¤¬½Ð¤ë
¡¦¼«Ê¬¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤ë·Á¼°¡§Ì¾Á°¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡¿ÁªÂò»è¤ÇÏÃ¤¬Ê¬´ô¤¹¤ë
¡¦Ã»¤¤¾ÏÎ©¤Æ¡§½¸Ãæ¤¬Â³¤¯Ä¹¤µ¤Ë¶èÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¦²»ÆÉ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë»Å³Ý¤±¡§·è¤áÂæ»ì¡¢¥ê¥º¥à¤Î¤¢¤ëÊ¸¾Ï
§À¸³èÆ³Àþ¤ÎÀìÌç²È¡Ê¿Æ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¸º¤é¤¹¡áÀ®¸ù³ÎÎ¨UP¡Ë
¡¦¡È½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤â²Ä°¦¤¤¡É¡§¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤¸¤à¡¦¸«¤¿ÌÜ¤¬À°¤¦
¡¦¼ýÇ¼°ìÂÎ·¿¡§È¢¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÍ·¤Ó¾ì¤Ë¤Ê¤ë¡ÊÅ¸³«¢ªÊÒÉÕ¤±¤¬Áá¤¤¡Ë
¡¦±ø¤ì¤Ë¤¯¤¤¡§¿åÉÔÍ×¡¢Ê´¤¬Éñ¤ï¤Ê¤¤¡¢ºÙ¤«¤¹¤®¤Ê¤¤
¨¥®¥Õ¥È±é½Ð¤ÎÀìÌç²È¡Ê³«ÉõÂÎ¸³¡Ë
¡¦¡ÈÉ±°·¤¤¤µ¤ì¤ë½Ö´Ö¡É¡§²¦´§¤ò¤Ä¤±¤ë¡¢¼ê»æ¤¬ÆÏ¤¯¡¢¾·ÂÔ¾õ¡¢ÊõÈ¢¤ò³«¤±¤ë¡Äµ·¼°¤¬¤¢¤ë
¡¦ÃÊ³¬Åª¥µ¥×¥é¥¤¥º¡§È¢¤ÎÃæ¤ËÈ¢¡¢ÉõÅû¤ÎÃæ¤Ë¸°¡¢¸°¤ÇÊõÈ¢¤ò³«¤±¤ë¡¢¤Ê¤É
¡¦¼Ì¿¿¤¬±Ç¤¨¤ë¡§¥Æ¥£¥¢¥é¡¦¥Þ¥ó¥È¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥¡¦¥É¥ì¥¹Åù¡Ö°ìËç¤ÇËþÂ¤Ç¤¤ë¡×±é½Ð
¤¹¤°»È¤¨¤ë¡ÖÍ×ÁÇ¡×¤Þ¤È¤á¡ÊÁªÄê¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹À¤³¦´Ñ¤¬°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦°ì¿Í¤ÇÌÛ¡¹¤È¤Ç¤¤ë¡ÊÅ½¤ë¡¦ÅÉ¤ë¡¦ÊÂ¤Ù¤ë¡¦¾þ¤ë¡Ë
¡¦¾®¥´¡¼¥ë¤¬Â¿¤¯Ã£À®´¶¤¬½Ð¤ë
¡¦ÊÒÉÕ¤±¡¦¼ýÇ¼¤Þ¤Ç¥»¥Ã¥È¤Ç¿Æ¤â¥é¥¯
¡¦¿¨´¶¡Ê¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡¿¤¤é¤¤é¡Ë¤«¡È¼«Ê¬ÀìÍÑ´¶¡É¤¬¤¢¤ë
¡¦À®Ä¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆñ°×ÅÙ¤äÍ·¤ÓÊý¤ò³ÈÄ¥¤Ç¤¤ë
¡¡¤³¤Î¡ÖÍ×ÁÇ¥ê¥¹¥È¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼¡¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È°Æ¤ò10¡Á15¸Ä¡Ê¡ÄãÍ½»» ¢ÄêÈÖ £¤Á¤ç¤¤ÆÃÊÌ ¤ÂÎ¸³·¿¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¥«¥Æ¥´¥êÊ¬¤±¤·¤Æ½Ð¤»¤Þ¤¹¡£¾ò·ï¤É¤ª¤ê¡È½¸Ãæ¤·¤Æ°ì¿Í¤ÇÍ·¤Ù¤ë¡É´ó¤ê¤Ë¹Ê¤Ã¤ÆÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î²óÅú¡¢¡Ö4ºÐ¡¦½÷¤Î»Ò¡¦°ì¿Í¤Ç½¸Ãæ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤òÊ¬²ò¤·¤Æ¡¢½Å»ë¤¹¤Ù¤¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄó¼¨¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃ£À®´¶¤ÎÀß·×¡§5¡Á15Ê¬¤Ç¡Ø¤Ç¤¤¿¡ª¡Ù¤¬½Ð¤ë¾®¥´¡¼¥ë¡×
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¡È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É»ëÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡£4ºÐÁ°¸å¤Î½¸ÃæÎÏ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ä¹»þ´ÖÍ·¤Ð¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤ê¡¢Ã»¤¤¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¡Ö½ª¤ï¤ê¡×¤¬¸«¤¨¤ë¤Û¤¦¤¬Ë×Æþ¤·¤ä¤¹¤¤¡£5¡Á15Ê¬¤Ç°ìÅÙ¶èÀÚ¤ê¤¬¤Ä¤¯Àß·×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤À¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤¬¼«Á³¤ËÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ë¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£°ì¿Í¤ÇÍ·¤Ö¥¿¥¤¥×¤Î»Ò¤Û¤É¡¢¤³¤Î¡È¾®¤µ¤Ê´°·ë¡É¤Ï¸ú¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬ÀìÍÑ´¶¡§ÊõÈ¢¡¦¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¤Ê¤É½êÍÍß¤òËþ¤¿¤¹Àß·×¡×
¡¡¤³¤³¤Ï¡¢Ç¯Îð¤Èµ¤¼Á¤ÎÆÉ¤ß¤¬¤«¤Ê¤êÀµ³Î¤Ç¤¹¡£²Ä°¦¤¤¤«¤É¤¦¤«°Ê¾å¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï»ä¤Î¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬Í·¤Ó¤Î»ýÂ³À¤òº¸±¦¤¹¤ë»þ´ü¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊõÈ¢¤ä¥ß¥Ë¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¥â¥Á¡¼¥Õ¤ÏÁêÀ¤¬¤¤¤¤¡£Â¾¿Í¤È¶¦Í¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ®Î©¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ò¼«Ê¬¤Ç´ÉÍý¤Ç¤¤ë´¶¤¸¤¬¡¢°ì¿Í¤Ç½¸Ãæ¤¹¤ë»Ò¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥í¡¼¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤Í·¤Ó¡§Å½¤ë¡¦ÊÂ¤Ù¤ë¡¦Áª¤Ö·Ï¡×
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ë¤¯¤¤¼´¤Ç¤¹¤Í¡£ÅÉ¤ê³¨¤ä¥·¡¼¥ë¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÍ·¤Ó¤Ï¡¢Àµ²ò¤¬°ì¤Ä¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ö¤ó¡¢Âç¿Í¤ÎÉ¾²Á¤¬Æþ¤ê¹þ¤ß¤Ë¤¯¤¤¡£Å½¤ë¡¦ÊÂ¤Ù¤ë¡¦Áª¤Ö¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤Ç¤ä¤á¤Æ¤â¡Ö¼ºÇÔ¡×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÇÉ¼ê¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÅ¤«¤Ë¿¼¤¯¥Ï¥Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¹àÌÜ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö²¿¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤½¤Î»Ò¤Î½¸Ãæ¤¬¤É¤¦À¸¤Þ¤ì¡¢¤É¤¦Â³¤¯¤«¡×¤«¤éµÕ»»¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤Î»ëÅÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢µ»Ë¡¤ò»È¤Ã¤¿²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤ËAI¤Ï¡¢¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È°Æ¡×¤ò½Ð¤»¤ë¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ö¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë»²¹Í¤È¤Ê¤ë°Æ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö²¿¤«¤é¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¤¼¤Òµ»Ë¡¤½¤Î39¡ÖÂ¥¿Ê¤ÎÍ×°ø¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢½ñÀÒ¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤ÆºîÀ®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â½ñÀÒ¤Ç¤Ï¡¢AI¤ò»È¤Ã¤Æ»×¹Í¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë56¤ÎÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë