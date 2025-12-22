「知識や難しい計算は不要で、“考える力”さえあれば誰でも解ける」

それが、「論理的思考問題」だ。Google、Apple、Microsoftといった超一流企業の採用試験でも出題され、“考える力”を鍛えるトレーニングとしても注目されている。この論理的思考問題の傑作を紹介した書籍 『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 （野村裕之著、ダイヤモンド社刊）は2024年の年間ベストセラー4位（ビジネス書単行本／トーハン調べ）に。シリーズ最新作 『もっと!!頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 も登場し話題になっている。

なにより異例なのが、本書はビジネス書であるにもかかわらず子供の読者も多いことだ。「6歳の娘が自分で読みはじめた」「10歳の息子が夢中になっている」など、全世代を超えて親しまれている。この記事では、同書から1問を選んでAIに出題してみた。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

あなたは「AI」より賢い？

論理的思考問題は、世界中で創作され、何百年にもわたって楽しまれてきました。

では、人間より賢いと言われる「AI」は解くことができるのでしょうか？

そこで、「論理的思考問題」の定義をしたうえで、書籍『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』から1問を抜粋して、AIに下記のように聞いてみました。



・知識や難しい計算は不要で、問題文を読んで論理的に考えれば答えが出せる

・必要な情報は、問題文に書かれていることのみ

上記の定義を踏まえて、下記の「論理的思考問題」を解いてください。



「2回目の競走」 「論理的思考問題」と呼ばれるものがあります。以下が、その特徴です。・知識や難しい計算は不要で、問題文を読んで論理的に考えれば答えが出せる・必要な情報は、問題文に書かれていることのみ上記の定義を踏まえて、下記の「論理的思考問題」を解いてください。「2回目の競走」 あなたはライバルと100メートル走をすることになった。

1回目の競走で、あなたは負けてしまった。

ライバルがゴールした瞬間、あなたはまだゴールの10メートル手前を走っていた。

そこで2回目はハンデとして、ライバルはスタート地点の10メートル後ろから走った。

2回目の競走で勝ったのはどちらだろうか？

なお、あなたとライバルはつねに一定の速度で走る。 ――『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（83ページ）より

さて、回答はいかに？

ここから先に、AIによる解説と回答を掲載しています。

進む前に、一度ご自身でも考えてみてください。

…よろしいでしょうか。

では、回答を見てみましょう。

なおAIによる回答は実際の出力から内容を変えずに、文字のサイズ、色、太さのみ編集しています。

AIの回答

勝ったのはライバルです。 ◾️考え方（論理的に整理） 1回目の競走の状況から、「速さの比」がわかります。 ライバルが100m走り終えたとき、あなたはまだ10m手前、つまり90mの地点にいます。 このとき、かかった時間は同じなので、速さの比は あなた : ライバル ＝ 90 : 100 ＝ 0.9 : 1 つまり、あなたの速さはライバルの0.9倍です。 ◾️2回目の競走 2回目は、 ・ライバル：スタートより10m後ろ → 110m走る

・あなた：ふつうにスタート地点から → 100m走る ライバルが110mを走り終える時間を（t）、ライバルの速さを（v）とすると、

（t = 110 / v） その同じ時間（t）のあいだに、あなたが走れる距離は、あなたの速さは0.9vなので、

距離 ＝ 0.9v × （t）

＝ 0.9v × （110 / v）

＝ 99m ◾️結論 ライバルがゴール（110m）したとき、あなたは99m地点にいるので、あなたはまだ1m届いていない。

したがって、2回目もライバルの勝ちになります。

ふむふむ、なるほど…。

この回答、はたして正解なのでしょうか？

次ページで、書籍で紹介している回答を確認してみましょう。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）