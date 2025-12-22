東京の和風スパゲティ3選 塩・味噌・ダシの傑作
カルボナーラやボロネーゼもいいけれど、たまには日本のエッセンスを取り入れた「和風スパゲッティ」はいかがですか？今回は塩や味噌、ダシをベースにした「傑作」と呼びたくなる逸品たちをご紹介します。
【塩】種類豊富なパスタの中でもキラリと光るいぶし銀『アンリーヴル』＠奥沢
かつて高校球児だった店主の井上浩二さん。白球の次に夢中になったのはコーヒーだった。生豆を仕入れ自家焙煎するその味はたいそう評判を呼ぶことに。
店の成長と共に料理にも手を広げ、今じゃ生地から作るピッツァに肉や魚介のメイン、コースまで用意している。
もちろんパスタも数多くあり、アラビアータやカルボナーラといったスター選手の中でもキラリと光る6番ショート的いぶし銀が、「高菜とひき肉のパスタ」だ。
高菜とひき肉のパスタ1150円（夜は1250円）
『アンリーヴル』高菜とひき肉のパスタ 1150円（夜は1250円） 先に長ねぎとニンニクを炒めて香りを引き出し、そこに高菜や豚挽き肉、そしてダシの旨みとコクが絡み合う
和風ダシをベースに具材は高菜漬けと豚の赤身部位のミンチ。ソースたっぷりの熱々に挑めば、複雑な旨みとコクからニンニクのやんちゃな香りが膨らんで、塩味ベースのあっさりなのに後をひく。
食後はもちろん自慢のコーヒーを。香り高くまろやかな苦味が舌を優しく包んでくれる。
『アンリーヴル』店主 井上浩二さん
店主：井上浩二さん「24時間かけた水出しコーヒー『ダッチ』もぜひお試しを」
『アンリーヴル』
［店名］『アンリーヴル』
［住所］東京都世田谷区奥沢2-10-7
［電話］03-3725-9145
［営業時間］11時半〜15時、17時〜22時
［休日］月・第3火
［交通］東急目黒線奥沢駅から徒歩1分
【味噌】練馬の味をまるっと味わう濃厚なひと皿『PASTA DINER PITANGO（ピタンゴ）』＠練馬
練馬出身の店長が手がけるこの店では、新鮮な練馬の天然路地野菜を使ったイタリアンがいただける。
毎日変わる前菜メニューもさることながら、約40種も揃うパスタが、どれも地域愛に溢れていて面白い。
例えば「焼きネギとベーコンと練馬味噌のクリーム仕立て」は、香ばしく焼いた長ねぎだけでなく、クリームにコクを加えるため、練馬で長い歴史を持つ味噌蔵「糀屋三郎右衛門」の赤味噌をプラス。
焼きネギとベーコンと練馬味噌のクリーム仕立て1300円
『PASTA DINER PITANGO（ピタンゴ）』焼きネギとベーコンと練馬味噌のクリーム仕立て 1300円 香ばしい焼き目が食欲をソソる長ねぎは、もちろん鮮度抜群
練馬素材の二重奏が味わえるひと皿なのである。合わせるのは老舗製麺所が手がける太麺の生パスタ。もちっとした食感と歯切れのよさが特徴の麺に濃ゆい味噌クリームソースのタッグはかなりの満足度である。
この唯一無二な練馬の味覚、一度食せばついほだされてしまうこと請け合いだ。
『PASTA DINER PITANGO（ピタンゴ）』マネージャー 木村哲也さん
マネージャー：木村哲也さん「感動的な練馬野菜の魅力を身近に楽しんでください！」
『PASTA DINER PITANGO（ピタンゴ）』
［店名］『PASTA DINER PITANGO（ピタンゴ）』
［住所］東京都練馬区豊玉北5-15-10大東ビル2階
［電話］03-6914-5513
［営業時間］11時半〜14時半（14時LO）、17時〜23時（22時LO）
［休日］火
［交通］都営大江戸線ほか練馬駅A2出口から徒歩2分
【ダシ】見た目も味も個性炸裂！スープスパゲッティの進化系『シモキタ洋麺店』＠下北沢
スープが皿からあふれんばかりに注がれたルックスはインパクト抜群！日本式スープスパゲッティが、ここ下北沢で進化を遂げていた。
どのメニューも味のベースになるのがたっぷりの野菜と香辛料をコトコト煮込んだガーリック＆スパイシーなスープ。とはいえ、そこに足すクリームやトマトピューレで表情ががらりと変わり、十数種類揃うメニューのどれもが個性を発揮している。
和なひと皿が「梅干しと鯛と生姜のジャポネーゼ」。
梅干しと鯛と生姜のジャポネーゼ1890円
『シモキタ洋麺店』梅干しと鯛と生姜のジャポネーゼ 1890円 麺は固めに茹で上げ、スープを吸わせながらアルデンテの状態に
基本のスープにさらに和風ダシを合わせ、あっさりライトに仕上げているけど、鯛のエキスや梅の風味が味の輪郭をキリッと立たせてくれている。
さらに麺量も並で130gとボリュームたっぷり。残ったスープはガーリックトーストを浸して、最後の最後まで楽しみ尽くそう。
『シモキタ洋麺店』店主 岩崎裕繁さん
店主：岩崎裕繁さん「スープがなくなり次第終了なので、早めにお越しください」
『シモキタ洋麺店』
［店名］『シモキタ洋麺店』
［住所］東京都世田谷区北沢2-30-6
［電話］非公開
［営業時間］11時〜16時（15時15分LO）、土・日・祝：〜18時（17時15分LO）※スープが無くなり次第終了
［休日］月（祝は営業し翌火休、ほか不定休あり）
［交通］京王井の頭線ほか下北沢駅西口1から徒歩3分
撮影／浅沼ノア（アンリーヴル）、大西陽（ピタンゴ）、小島昇（シモキタ洋麺店）、取材／菜々山いく子（アンリーヴル、シモキタ洋麺店）、星野真琴（ピタンゴ）
『おとなの週末』2025年10月号
※月刊情報誌『おとなの週末』2025年10月号発売時点の情報です。
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。