東京の和風スパゲティ3選　塩・味噌・ダシの傑作

カルボナーラやボロネーゼもいいけれど、たまには日本のエッセンスを取り入れた「和風スパゲッティ」はいかがですか？今回は塩や味噌、ダシをベースにした「傑作」と呼びたくなる逸品たちをご紹介します。

【塩】種類豊富なパスタの中でもキラリと光るいぶし銀『アンリーヴル』＠奥沢

かつて高校球児だった店主の井上浩二さん。白球の次に夢中になったのはコーヒーだった。生豆を仕入れ自家焙煎するその味はたいそう評判を呼ぶことに。

店の成長と共に料理にも手を広げ、今じゃ生地から作るピッツァに肉や魚介のメイン、コースまで用意している。

もちろんパスタも数多くあり、アラビアータやカルボナーラといったスター選手の中でもキラリと光る6番ショート的いぶし銀が、「高菜とひき肉のパスタ」だ。

高菜とひき肉のパスタ1150円（夜は1250円）

『アンリーヴル』高菜とひき肉のパスタ 1150円（夜は1250円） 先に長ねぎとニンニクを炒めて香りを引き出し、そこに高菜や豚挽き肉、そしてダシの旨みとコクが絡み合う

和風ダシをベースに具材は高菜漬けと豚の赤身部位のミンチ。ソースたっぷりの熱々に挑めば、複雑な旨みとコクからニンニクのやんちゃな香りが膨らんで、塩味ベースのあっさりなのに後をひく。

食後はもちろん自慢のコーヒーを。香り高くまろやかな苦味が舌を優しく包んでくれる。

『アンリーヴル』店主 井上浩二さん

店主：井上浩二さん「24時間かけた水出しコーヒー『ダッチ』もぜひお試しを」

『アンリーヴル』

［店名］『アンリーヴル』

［住所］東京都世田谷区奥沢2-10-7

［電話］03-3725-9145

［営業時間］11時半〜15時、17時〜22時

［休日］月・第3火

［交通］東急目黒線奥沢駅から徒歩1分

【味噌】練馬の味をまるっと味わう濃厚なひと皿『PASTA DINER PITANGO（ピタンゴ）』＠練馬

練馬出身の店長が手がけるこの店では、新鮮な練馬の天然路地野菜を使ったイタリアンがいただける。

毎日変わる前菜メニューもさることながら、約40種も揃うパスタが、どれも地域愛に溢れていて面白い。

例えば「焼きネギとベーコンと練馬味噌のクリーム仕立て」は、香ばしく焼いた長ねぎだけでなく、クリームにコクを加えるため、練馬で長い歴史を持つ味噌蔵「糀屋三郎右衛門」の赤味噌をプラス。

焼きネギとベーコンと練馬味噌のクリーム仕立て1300円

『PASTA DINER PITANGO（ピタンゴ）』焼きネギとベーコンと練馬味噌のクリーム仕立て 1300円 香ばしい焼き目が食欲をソソる長ねぎは、もちろん鮮度抜群

練馬素材の二重奏が味わえるひと皿なのである。合わせるのは老舗製麺所が手がける太麺の生パスタ。もちっとした食感と歯切れのよさが特徴の麺に濃ゆい味噌クリームソースのタッグはかなりの満足度である。

この唯一無二な練馬の味覚、一度食せばついほだされてしまうこと請け合いだ。

『PASTA DINER PITANGO（ピタンゴ）』マネージャー 木村哲也さん

マネージャー：木村哲也さん「感動的な練馬野菜の魅力を身近に楽しんでください！」

『PASTA DINER PITANGO（ピタンゴ）』

［店名］『PASTA DINER PITANGO（ピタンゴ）』

［住所］東京都練馬区豊玉北5-15-10大東ビル2階

［電話］03-6914-5513

［営業時間］11時半〜14時半（14時LO）、17時〜23時（22時LO）

［休日］火

［交通］都営大江戸線ほか練馬駅A2出口から徒歩2分

【ダシ】見た目も味も個性炸裂！スープスパゲッティの進化系『シモキタ洋麺店』＠下北沢

スープが皿からあふれんばかりに注がれたルックスはインパクト抜群！日本式スープスパゲッティが、ここ下北沢で進化を遂げていた。

どのメニューも味のベースになるのがたっぷりの野菜と香辛料をコトコト煮込んだガーリック＆スパイシーなスープ。とはいえ、そこに足すクリームやトマトピューレで表情ががらりと変わり、十数種類揃うメニューのどれもが個性を発揮している。

和なひと皿が「梅干しと鯛と生姜のジャポネーゼ」。

梅干しと鯛と生姜のジャポネーゼ1890円

『シモキタ洋麺店』梅干しと鯛と生姜のジャポネーゼ 1890円 麺は固めに茹で上げ、スープを吸わせながらアルデンテの状態に

基本のスープにさらに和風ダシを合わせ、あっさりライトに仕上げているけど、鯛のエキスや梅の風味が味の輪郭をキリッと立たせてくれている。

さらに麺量も並で130gとボリュームたっぷり。残ったスープはガーリックトーストを浸して、最後の最後まで楽しみ尽くそう。

『シモキタ洋麺店』店主 岩崎裕繁さん

店主：岩崎裕繁さん「スープがなくなり次第終了なので、早めにお越しください」

『シモキタ洋麺店』

［店名］『シモキタ洋麺店』

［住所］東京都世田谷区北沢2-30-6

［電話］非公開

［営業時間］11時〜16時（15時15分LO）、土・日・祝：〜18時（17時15分LO）※スープが無くなり次第終了

［休日］月（祝は営業し翌火休、ほか不定休あり）

［交通］京王井の頭線ほか下北沢駅西口1から徒歩3分

撮影／浅沼ノア（アンリーヴル）、大西陽（ピタンゴ）、小島昇（シモキタ洋麺店）、取材／菜々山いく子（アンリーヴル、シモキタ洋麺店）、星野真琴（ピタンゴ）

『おとなの週末』2025年10月号

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年10月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

