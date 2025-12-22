地方と都市部の自治体がコメ売買の「連携協定」…巨額のマージンで儲ける中間業者を排した、新しい”持続可能なサプライチェーン”のあり方

2024年に端を発した「令和の米騒動」。2025年までのわずか1年でコメの価格は6割以上暴騰した。政策対応は刻々と打ち出されているものの、先行きはなお不透明――日本人の主食であるコメを「買えるかどうか」を気にしながら節約を強いられる日々が続いている。

農業は国防そのものだ。世界の供給網が揺らげば、四方を海に囲まれた島国・日本は一気に脆弱になる。国難を乗り切るためにもっとも大切なのが「食料安全保障」なのだ！

コメが買えない、高い、この異常事態をどう乗り切るのか？そして、この未曾有の危機の裏側には何があるのか…。この国の食料問題の「暗部」と闘い続ける東大教授・鈴木宣弘の告発と提言の書『もうコメは食えなくなるのか』より一部抜粋・再編集してお届けする。

『もうコメは食えなくなるのか』連載第35回

『世田谷の給食では「有機米」を全国の農家から購入!?…学校から始まる“地域間連携”で、子どもの健康と日本の農業を守る』より続く。

自治体が連携協定 農村のコメを都会が購入

「令和のコメ騒動」を受けて農林水産省は備蓄米を大量放出したものの、コメ不足と食料危機解消へ向けての政府の取り組みは動きが鈍い。

そんな中、地方自治体から狼煙が上がった。人口が少ない農山村地域の連携自治体（生産地）と、人口が多い都市部の自治体（消費地）が連携協定を結ぶ。生産地と消費地をつなぐ架け橋として、自治体同士が独自のサプライチェーンを構築するのだ。

2025年8月26日、大阪府泉大津市で「コメがつなぐ自治体間農業連携首長協議会（通称＝コメサミット）」設立に向けた首長会議が開催された。首長会議には、以下の16にのぼる自治体が参加している。

【生産地】北海道旭川市、青森県五戸町、長野県南箕輪村、滋賀県東近江市、滋賀県野洲市、滋賀県日野町、兵庫県稲美町、和歌山県かつらぎ町、和歌山県日高川町、岡山県吉備中央町、高知県香南市、熊本県人吉市、沖縄県石垣市

【消費地】神奈川県鎌倉市、大阪府泉大津市、大阪府高石市

泉大津市や鎌倉市のような自治体は都市化が進んでおり、人口が密集して農地が少ない。それとは対照的に、人口が少ない地方にはふんだんな農地がある。

そこで、農家の皆さんに安全でおいしいコメをどしどし生産してもらう。都市部の自治体がそのコメを買い入れて、地方の農家の暮らしを支えるのだ。

持続可能なサプライチェーン

これまでは強い小売チェーンが、産地からコメをできるだけ安い値段で買い叩いてきた。流通の過程でマージン（原価と売価の差額）を発生させ、自分たちが最大限儲けることが目的だ。

大手の小売チェーンにコメを大量に買い上げてもらえれば、農家の皆さんは助かる。ただし、生産コストと労働力に見合わない安値で買い叩かれてしまった場合、生産者は適正な利益を得られず、持続可能なコメ作りを継続できない。

「泉大津市が責任をもって、高い値段でコメを買い取ります。どうか皆さん、がんばってください」

都市部の自治体から太鼓判を押してもらえれば、農家の皆さんは安心してコメ作りに没頭できる。大手の小売チェーンより高い値段で確実に買い取ってもらう約束が保証されていれば、不安材料はない。

【もうコメは食えなくなるのか】

コメが買えない、高い、この異常事態をどう乗り切るのか？

この国の食糧問題の「暗部」と闘い続ける東大教授の告発と提言！

アメリカの陰謀「胃袋からの属国化」――地域産業、地域農業を潰し、日米のお友達企業の利益ばかりを追求する「悪魔の農政改革」の深層！

「『日本人がコメが食えない時代が訪れる』と悲観ばかりしていられない。自分が今いる場所で、できることをすぐに始める。そこから『食』の未来への希望がきっと見出せるはずだ」

（本文より）

農業こそは国防。「食料は国防だ」と言うと、「戦争に備えてロジスティックス（兵站）を確保しなければならない」という勇ましい議論だと勘違いされがちだが、そうではない。世界各国が食料危機に陥れば、日本人が食べる食べ物が足りなくなったときに融通してもらえなくなる。そうなれば、四囲を海に包囲された島国・日本はおしまいとなる。

国難を乗り切るためにもっとも大切なのが「食料安全保障」なのだ！

（目次）

はじめに 日本を襲った四つの衝撃

序 章 「令和のコメ騒動」序曲

第一章 減反政策という桎梏

第二章 ミニマム・アクセス米とトランプ大統領

第三章 政治家が示すべき稲作ビジョン

第四章 農業は国防

第五章 日本農業 希望の灯

おわりに

【前回の記事を読む】世田谷の給食では「有機米」を全国の農家から購入!?…学校から始まる”地域間連携”で、子どもの健康と日本の農業を守る