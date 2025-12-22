福島原子力センターで発覚した新事実…原発事故当時の未解析データを分析した結果は「思いもよらない」ほど危険な数字だった

東日本壊滅はなぜ免れたのか? 取材期間13年、のべ1500人以上の関係者取材で浮かび上がった衝撃的な事故の真相。他の追随を許さない圧倒的な情報量と貴重な写真資料を収録した、単行本『福島第一原発事故の「真実」』は、2022年「科学ジャーナリスト大賞」受賞するなど、各種メディアで高く評価された。文庫版『福島第一原発事故の「真実」検証編』より、その収録内容を一部抜粋して紹介する。

『福島第一原発事故の「真実」検証編』連載第50回

事故後、2013年放射線のスペクトル測定を通じた放出源特定の試みが行われたが、線量が高すぎてデータ取得が困難であった。そこで原子力センターが未解析であったデータをもとに分析をした結果、発電所近くのモニタリングポストに記録された放射線量をはるかに超える、思いもよらない数字が示されてしまった。

『福島第一原発1号機が水素爆発する前、原発周辺のモニタリングポストに、試算よりも100倍以上高い高線量が記録されたのはなぜなのか？』より続く。

上羽鳥に残されていた未解析のデータ

2013年10月、謎を解くための手がかりを求めて、取材班はエネルギー総合工学研究所の内田俊介特任研究員（72歳）とともに、福島県の原子力センターを訪ねた。

福島県のモニタリングポストでは、人工的な放射線が検出された際に、その放出源となっている核種（元素）を知るための手がかりが得られるよう、放射線のスペクトルも測定している。このスペクトルから放出された核種の種類や量の比の変化がわかれば、高線量がベントによるものなのか、それ以外の要因によるものなのかを、明らかにできるかもしれない。

そう考えた取材班は、福島県にスペクトルの詳細データを提供してもらい、上羽鳥で高線量が観測される前と最中の変化を調べてみた。

しかし、この作戦はすぐに頓挫した。上羽鳥で観測された線量が高すぎ、スペクトルの測定器の定量限界を超えてしまっていて、正確なデータが取得できていなかったのだ。

ところが、対応してくれた原子力センターの佐々木広朋（ささきひろあき）主査が思わぬ情報を教えてくれた。上羽鳥の測定器は、20秒ごとの測定データを蓄積し、それを元に1時間ごとの平均値を算出している。その20秒ごとのデータが測定器の内部データとして保存されているというのだ。

ただし、そのデータは専用のプログラムで分析する必要があり、手間と時間がかかってしまうため、まだ手つかずになっているという。

記録されていた驚きの高線量

新たに存在が明らかになったデータを元に放射線量の変化を詳しく分析すれば、何か手がかりが得られるのではないか。取材班は、改めて20秒間隔のデータの公開と提供を依頼、佐々木による分析が終わり、福島県がデータを公開するのを待った。

年が明けて2月、ようやく上羽鳥の20秒データが公開された。東京に持ち帰って、さっそく、データを確認していく。

「えっ、なんだこれは？」

上羽鳥では12日午後2時10分すぎから線量が急上昇を始め、その先には、思いもよらない数字が並んでいた。午後2時18分、1時間あたりの換算値で1ミリシーベルトを超え、午後2時40分40秒には最大値4.6ミリシーベルトを記録していた。

これまで公表されていた1時間の平均値1.6ミリシーベルトのおよそ3倍だ。この状態が続けば、一般人の年間の被ばく許容量をわずか15分で超えてしまうような高線量が記録されていたのだ。

