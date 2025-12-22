【『置き配的』書評】不在の共在-「注意の時代」と〈疎〉の公共空間をめぐって

群像1月号掲載の文化理論・メディア研究が専門の清水知子さんによる『置き配的』（福尾匠著）の書評を特別公開します！

〈疎〉の公共性による希望

見慣れたはずの玄関先にポツリと物が放置された光景は、どこか不気味だ。配達者は去り、受取人はその痕跡をスマートフォンで確認する。「物が配達された」という事実は、いまや画像データとしてのみ残り、身体的共在は欠落している。身体なき痕跡のネットワーク、あるいは不在の共在。置き配の空間とは、玄関前、廊下、マンションの共有スペースなど、公共でも私的でもない宙づりの領域であり、労働の痕跡のみが写し出された画像は、ある種のリミナルスペースを思わせる奇妙な光景である。

「コロナ禍以降、社会は置き配的なものとなった」（10頁）─本書の中心を貫くこのテーゼは、たんに物体を届けるという配達行為を指すわけではない。置き配とは、「届ける側と受け取る側で同時にメタデータを共有することで、「物が確かに配達された」という事実を確定する仕組み」（9頁）である。すなわち、ここで問題となるのは「物のやり取り」ではなく、「事実の確定」そのものが目的化する社会的メカニズムである。本書は、「置き配的なもの」という視角から、この仕組みが全面化したコロナ禍以降のコミュニケーションの構造を横断的に捉え直すことで、言葉を伝えることと書くことの意味を再編し、これまでとは別の仕方でそれを立ち上げる糸口を探究するものである。

では、「置き配的なもの」とは何か。その特徴はまず、情報とコミュニケーションの構造的変化にある。例えば、東浩紀が「郵便的」と呼んだのは、意味が送り手の意図を離れて流通し、誤配の可能性を通じて他者や差異を介在させるコミュニケーションのあり方だった。郵便的思考では、理解よりも誤読、逸脱、ズレこそが創造の契機となる。これに対し、置き配的コミュニケーションは誤配の余地を排除した、同期的な取引記録のネットワークであり、そこでは「届けること」よりも「届けた証拠」が優先される。それゆえ配達者は「届ける代わりに置いているのではなく、置いたという事実を持ち帰るために運んでいるかのよう」（36頁）なのだ。

この構造の背景にあるのは、ミシェル・フーコーが『言葉と物』（１９６６）で告げた「人間の終焉」のモチーフだろう。フーコーが語ったのは、生き物としての人間の死ではなく、近代的な人間中心の知の終焉だった。置き配的社会では、あらゆる言葉が「パフォーマンス」として消費され、意味が骨抜きにされていく。本書によれば、それを象徴するのがＳＮＳ的言語空間に「ドロップ」された「置き配的」な発言による論争である。「置き配的」なコミュニケーションとは、まさに「注意の時代」を特徴づけるものであり、「コミュニケーションを偽装した内向きのパフォーマンス」（42頁）なのだ。こうした状況下において、かつてハンナ・アーレントが『人間の条件』で構想した「公的なもの」は、「アテンション」と「ポジション」に簒奪され、その基盤を失いつつある。アーレントのいう「活動」は皮肉にも、「公的なもの」と「私的なもの」を押しつぶす「社会的なもの」の全面化として今日の世界に立ち現れているというわけだ。

私たちはまた、「置き配的なもの」が、コロナ禍という、不安定性が不均衡に配分された現実のなかで浸透したシステムであることも忘れてはならない。感染リスクを背負う配達者と、それを回避する受取人─この不均衡は「生きるべき者」と「死ぬべき者」を峻別する生権力の力学であり、置き配的システムは、この不均衡な構造を内包したまま、非接触＝安全とする感染予防の名の下に、新たな統治技術が浸透した社会を凝縮している。

そのような社会では、接触がリスクとして管理され、他者は脱人格化される。本書が「蛙化現象」として描くのは、他者のリアリティが過剰化し、「私」がその不安を投影する防衛のメカニズムである。とはいえ、興味深いことに、本書はこの現象に疎外＝譲渡の両義性を見出していく。いわく、親密さとは、私の知らぬところで私が保たれるという、疎外と譲渡の交錯の網の目であり、相互のすれ違いのうちに編まれるものである。固有性が匿名化する局面で、この「疎外＝譲渡」の両義性が肯定的に作動するとき、それは、私が私の外で分有される契機となり、〈疎〉の公共性を開くというわけだ。

では、あらゆる言葉が「パフォーマンス」として消費される「置き配的」な社会において、批評や芸術作品はいかにして可能なのか。本書が注目するのは、反告白的で「事なさ」を特徴とする日記的なものの横断性であり、この横断性を通して、公的なものと私的なものの境界を問い直し、コミュニケーションの条件と書くことの意味を再構築することである。

例えば芸術において本書は、ワリード・ベシュティの《FedEx》シリーズや百頭たけしの写真作品を参照し、「作ったものを送るのではなく、送ることを作る」という制作の二重性に光を当てる。そこに見出されるのは、「労働においてすでになされているものとして制作（work）を捉え返す洞察」（１５３頁）であり、作品を労働（labor）の副産物（by-product）として捉える「ファウンドネス」の視点である。作品は、後から訪れる誰かがそこに表現を見出すことで初めて成立する。今日「批評空間」と呼びうるものがあるとするならば、それは作品の事後性と批評の二次性が交錯する場であり、人間が人間と差し向かいで人間について語る空間というより、むしろ物や作品との遭遇から言葉が生じる空間であるというわけだ（２２９頁）。

置き配的なものが席捲する社会にあって、本書に息づいているのは、書くこと、そしてファウンドネスに基づいて作ること─その双方に通底する〈疎〉の公共性によって、置き配的なシステムを転覆しうるという希望である。それは、かつてフーコーが予告した「人間の終焉」の後に、言葉と物の新たな関係を再起動させる可能性を照らし出す試みでもある。

