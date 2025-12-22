ドナルド・トランプら「異端の政客」が表舞台に躍り出た経緯…「99%の反乱」から始まったポピュリズム時代の到来

ロシアによるウクライナ侵攻、世界的な移民排斥運動、権威主義的国家の台頭、トランプ2.0、そして民主主義制度基盤の崩壊……。

「なぜ世界はここまで急に揺らぎはじめたのか？」。

講談社現代新書の新刊、『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』（川北省吾 著）では、共同通信社を代表する国際ジャーナリストが、混迷する国際政治の謎を解き明かすために、国際政治学者や評論家、政治家や現場を知る実務家へのインタビューを敢行。辿り着いた答とは？

※本記事は、川北省吾『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』より抜粋・編集したものです。

「99%」の反乱

ラースンたちがブログやメールで決起を促すと、若者たちが当日、続々とウォール街に集まってきた。「アラブの春」が燃え盛る中東から飛び火した「革命のウイルス」は、SNSを通じて北米にも広がっていた。

若者たちは次々と感染し、「心のパンデミック」（ラースン）がアウトブレイクする。強欲資本主義を告発する世直し運動の幕開けだ。ウォール街の憩いの場「ズコッティ公園」は「反格差の司令部」と化した。

公園からあふれ出る熱に誘われ、著名人もやって来た。映画監督のマイケル・ムーアやアカデミー賞女優のスーザン・サランドンたちである。ニューヨークに住む音楽家オノ・ヨーコも占拠運動を支持してくれた。

「セレブも心を揺さぶられた」とラースンは興奮気味に語る。「みんな『革命』の一部になりたいと感じていた」。有名人がSNSで発信すると、世界中で共振する。無名の若者による草の根の運動に弾みがついた。

──「私たちは99%」が合い言葉だった。

「その通りだ。ニューヨーク出身の人類学者で、盟友のデービッド・グレーバーと仲間たちの共作だ。デービッドが『99%』という表現を思い付き、友人らが肉付けした。『1%』の大金持ちと対置したんだよ」

上位1%の超富裕層が国富の30%程度を占有するという著しい富の偏在が放置されれば、「アメリカン・ドリーム」は失われ、社会制度に対する不信と怨念が充満し、民主主義は機能しなくなる。

そんな危機感が若者たちの心を捉えたからこそ、「私たちは99%」という標語があれほど広がったのだろう。強欲資本主義のひずみが露呈する中で、人々は巨大な不公正と不平等が固定化されることを恐れていた。

ラースンは言う。「人類の歴史を振り返ってみると、あらゆる革命の奥底には格差への怒りが渦巻いている。『ウォール街を占拠せよ』も例外ではない。『1%』の特権エリートに対する『99%』の反乱だったんだ」

アメリカの春

ラースンの声が熱を帯びる。

「アメリカは第2次大戦でファシズムを打ち倒した。その後の半世紀もエネルギーに満ちあふれていた。ソ連の全体主義を崩壊に追い込み、民主主義を世界に広め、国際社会に大きく貢献した。ところが、冷戦に勝って緩み出す。過剰に消費し、飽食にふけった。格差と分断が国を引き裂き、政治は機能不全に陥る。占拠運動は驕れる体制への反乱だ。中東民主化に触発された『アメリカの春』だったんだ」

「ウォール街を占拠せよ」は先駆けでもあった。5年後の16年、「民主社会主義者」を自称するバーニー・サンダースと、「アメリカ・ファースト（米国第一）」のドナルド・トランプが大統領選で旋風を巻き起こす。

2人とも異端の政客である。ワシントン政治のインサイダーではない。「異端者」が左右で草の根の支持を集め、表舞台に躍り出た事実は、人々が既成政治に強い不満を募らせていたことを物語る。

「だから、世界を変えたいと思うなら『左か右か』ではなく、『下から上へ』物申さなければならない」とラースンは言う。左右を問わず、「政治エリートが格差の構造にメスを入れ、抜本改革に乗り出すことなど望めない」からだ。

11年9月17日、ニューヨークのズコッティ公園から始まり、世界中に飛び火した後、11月15日に幕を下ろした反格差運動「ウォール街を占拠せよ」は、「下から上へ」のポピュリズム時代の到来を告げていた。

労働者も狼煙

狼煙を上げたのは若者たちだけではない。政治エリートから「忘れ去られた」草の根の労働者も「下から上へ」異議を唱えた。象徴的な舞台となったのが、アメリカ東部から中西部に広がる「ラストベルト（さび付いた工業地帯）」だ。

トランプが東部ペンシルベニア、中西部のウィスコンシンとミシガンのラストベルト3州を制し、ホワイトハウス入りを決めたことはよく知られている。それまでは民主党の牙城で、党のシンボルカラーから「ブルーウォール（青い壁）」と呼ばれていた。

この地域はかつて製造業の中心だった。石炭や自動車、鉄鋼などの工場が立ち並び、活況を呈していた。労働者は顔見知りの仲間と働き、苦楽を共にし、労をねぎらって酒を酌み交わしたに違いない。

グローバル化はそんな暮らしを一変させた。貿易の自由化が進むにつれ、海外の安い輸入品が大量に流れ込み、国内の工場は人件費の安い国々へ移っていった。繁栄を支えた炭鉱は閉鎖され、自動車産業は斜陽化し、溶鉱炉の火は消えた。

＊

