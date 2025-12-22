「会うたびに恋人が変わる」従兄が死の間際に「ホスピスで結婚」!?…堅実なドイツ人弁護士が”気の合わない従兄”の最期をサポートしたワケ

おしゃれに老いる、素敵に老いる、小さくて快適な暮らしのための、スッキリする断捨離。ところでお金は？ 住まいは？ 親の介護は？ お墓はどうしよう？

日本でしばしば話題になる「老い支度」だが、ドイツ人はどうしているのか？ 合理的で節約を重んじているのか？ 親子関係はどのようなものだろう？

日本とドイツにルーツを持つサンドラ・ヘフェリンが、実際のインタビューをもとに綴る実用エッセイ、 『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 より、一部を抜粋・編集してお届けする。

『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 連載第92回

「会うたびに恋人が変わる」従兄

法的な遺言執行者とは少し違うかたちで、死に寄り添うこともあると、弁護士のナタリーさんは自分の経験を話してくれました。

「いとこのアルネ（Arne）とは、クリスマスや誰かの誕生日など、家族の集まりで会う程度だったの。彼はフォトグラファーで独身で、見た目も生き方もとにかく派手。女性関係も派手で、会うたびに恋人が変わっていた。私は正反対で地に足がついた生活を好むから、ちょっぴり浮ついて見えたし、そんなに深くかかわることはなかったの。あの時までは」

アルネさんは前立腺癌の診断を受けました。高齢者であればテストステロン（男性ホルモン）の分泌も少ないため、「前立腺癌は進行が遅い」と言われますが、彼はまだ40代だったのです。大学病院の新薬の治験にも参加し、手術、薬物、ホルモン投与など積極的かつ懸命な治療を続けたにもかかわらず、癌の進行を食い止めることはできませんでした。

ある時を境に弱っていくのがわかったと、ナタリーさんは視線を落とします。

「アルネはフォトグラファーだから活動的でフットワークが軽かったけど、役所の手続きや書類の申請みたいな事務的なことは苦手。その点、私は弁護士だから、職業柄、事務手続きは得意でしょう」

ナタリーさんは「彼をサポートする」ことを決めました。まず、アルネさんが疾病手当をもらえるように健康保険会社に連絡を取り、医師の診断書など申請に必要な書類一式をそろえました。闘病生活で仕事も制限されていたため、稼得能力減退年金（Erwerbsminderungsrente）が得られるよう手続きをしました。

人間としてできるだけのサポートを

できる限り仕事をし、積極的に人に会っていたアルネさんですが、やがて完全に働けなくなってからは職業不能年金（Berufsunfähigkeitsrente）をもらえるように手配したのも、ナタリーさんです。

「これはね、とても不思議な話なの。私とアルネは性格も職業もライフスタイルもあまりに違い過ぎて友達になれないタイプなの。ではなぜサポートしたのかと言うと、彼に助けが必要だったし、家族だから。そして何より、人間だからなの。あまり親しくなくても、性格的に合わなくても、人間としてできるだけのサポートはしてあげたいじゃない」

ナタリーさんの行動を「ドイツ人らしい」と言っていいのかはわかりませんが、「相手と自分は違う」「性格的に合わない」という現実的でドライな目線を持ちながらも、「困った時にはサポートをする」という温かさを感じます。どこかキリスト教的な隣人愛を感じ取った私ですが、ナタリーさんいわく「私は成人してからプロテスタント教会を脱会しているし、現在は無神論者なのよ」とのことでした。

アルネさんが亡くなる数ヵ月前、ナタリーさんは彼の家を訪れ、「今後どうしたいのか」「誰に何を残したいのか」を世間話をしながら確認したといいます。そして遺言書を作成しました。

「話をしている中で、彼は『自分が死んだら愛する女性（パートナー）にすべてを残したい』と自覚したみたいなの。それでなんと、ホスピスで結婚したのよ！」

