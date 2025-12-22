ÆüËÜ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÀ×·Ñ¤®¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤Êè¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡©
¤¸¤Ä¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÆüËÜ¤Ï¡ÖÃ±ÆÈ¡Ê¤Ò¤È¤ê¡ËÀ¤ÂÓ¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤¡×¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£¡¢¤Ò¤È¤êÀ¤ÂÓ¤Î¸½Âå¿Í¤¬Ì©¤«¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç»à¤ó¤À¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö»à¤ÌÁ°¤Ë²¿¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¡Ö»àË´ÆÏ¤Î¡ÖÆÏ½Ð¿Í¡×¤ÏÃ¯¤¬¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö°ú¤¼è¤ê¼ê¤Î¤Ê¤¤°äÂÎ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ä¡Ä
È¯Çä¤¿¤Á¤Þ¤Á½ÅÈÇ¤ÎÏÃÂê½ñ¡Ø¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ»þÂå¤Î»à¤ËÊý¡Ù¤Ç¤Ï¡¢°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤À©ÅÙ¤Î¤³¤È¤«¤éÃ¯¤Ë¤âÊ¹¤±¤Ê¤¤Çº¤ß¤Þ¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¼èºà»¦Åþ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤¬¤¼¤ó¤ÖÅú¤¨¤Þ¤¹¡ª
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢°æ¾å¼£Âå¡Ø¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ»þÂå¤Î»à¤ËÊý¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤ë
»ä¤Ï1990Ç¯¤Ë¿·³ã¸©¡¦Ì¯¸÷»û¤Î¾®Àî±Ñ¼¤½»¿¦¡Ê¸½¡¦±¡¼ç¡Ë¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£Èà¤ÏÃÉ²È¤Ë»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤Ê¤¤¿Í¤äÌ¼¤À¤±¤Î¿Í¤¬¤¤¤Æ¸½ÂåÅª¤Ê·Ñ¾µÌäÂê¤ËÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½»¿¦¼«¿È¤Î»Ò¤É¤â¤¬4¿Í¤È¤âÌ¼¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»þÂå¤òÀè¼è¤ê¤·¤¿¡Ö°Â²ºÉÀ¡Ê±ÊÂå¶¡ÍÜÊè¡Ë¡×¤ò1989Ç¯¤Ë·úÎ©¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢¾®Àî½»¿¦¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ì¤¬»ä¤Îµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡ÖÀ×·Ñ¤®¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤Êè¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿¡£1990Ç¯¤Î7·î¡¢»ä¤Ï¡Ö21À¤µª¤Î·ë±ï¤ÈÊè¤ò¹Í¤¨¤ë²ñ¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢8·î¤Ë¤ÏÌ¯¸÷»û¤ò²ñ¾ì¤Ë¡¢°Â²ºÉÀ¤ò¤³¤ì¤«¤é¤ÎÊè¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£²ÈÂ²¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ç¤ª¤³¤Ê¤¦¹çÆ±º×ã«¤Î¤¢¤êÊý¤âÄó¼¨¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¡¦Áã³û¤Ë·Ñ¾µ¼Ô¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¡Ö¤â¤ä¤¤¤ÎÈê¡×¤¬1989Ç¯¤Ë¤Ç¤¤¿¡£µþÅÔ¡¦º·²åÌî¤Î¾ï¼ä¸÷»û¤Ç¤Ï¡¢ÀïÁè¤ÇÆÈ¿È¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡Ö½÷¤ÎÈê¤Î²ñ¡×¤¬¡¢1990Ç¯12·î¤Ë¡Ö»Ö±ïÉÀ¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿±ÊÂå¶¡ÍÜÊè¤ÎÍî·ÄË¡Í×¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¡£Ì¯¸÷»û¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÆ±²ñÂåÉ½¤ÎÃ«²ÅÂå»Ò¤µ¤ó¤ò¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ª¸Æ¤Ó¤·¤¿¤È¤¡¢¡Ö°Â²ºÉÀ¡×¤Î¡ÖÉÀ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡Ø¡û¡ûÊè¡Ù¤È¤¹¤ë¤È¡Ø¡û¡û¥Ð¥«¡Ù¤È¤¤¤¦·±¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤É¡ØÉÀ¡Ù¤Ï¤¤¤¤¤ï¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿ô¥õ·î¸å¤Î½÷¤ÎÈê¤Î²ñ¤Î±ÊÂå¶¡ÍÜÊè¤ÎÍî·ÄË¡Í×¤Ç¤Ï¡Ö»Ö±ïÉÀ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
1996Ç¯¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È±ÊÂå¶¡ÍÜÊè¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç600¤Û¤É¤ËÁý²Ã¡£¤½¤Î¸å¡¢³ÆÃÏ¤Ç±ÊÂå¶¡ÍÜÊè¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¡¢¥«¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¤Î¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ñ¾µ¤òÁ°Äó¤È¤·¤Ê¤¤Êè¤ò¹ÔÀ¯¤Ç½é¤á¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢1993Ç¯¤Î²£ÉÍ»Ô¤Ç¡¢ÆüÌî¸ø±àÊèÃÏ¤Ë¡Ö¹çÁò¼°Ç¼¹ü»ÜÀß¡×¤ò·úÎ©¤·¤¿¡£2ÈÖ¼ê¤ÏÅìµþÅÔ¤Ç¡¢1998Ç¯¡¢¾®Ê¿Îî±à¤Ë¡Ö¹çÁò¼°ÊèÃÏ¡×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¿Í¸ý¤ÎÂ¿¤¤ÅÔ»ÔÉô¤Ç¡¢¹çÁò¼°ÊèÃÏ¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢²£ÉÍ»Ô¤äÅìµþÅÔ¤Ç¤â¡¢Æó¤ÄÌÜ¤Î¹çÁòÊè¤ä¡¢¼ùÌÚÁòÊèÃÏ¤â¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç»à¤ó¤À¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡ÖÉÔ¾òÍý¤Ê¸½¼Â¡×¡×¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤«¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»à¸å¤ÎÁòµ·¤äËäÁò¡¦»à¸å»öÌ³¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
