【終戦処理】外国の銀行に預けていた「日本政府のカネ」をどうするかという問題

小さな野菊のように：スイス

国際決済銀行（BIS）の理事を兼務してチューリッヒにいた正金銀行の北村孝治郎は、8月9日に急行列車で2時間ほどの首都ベルンに出張があり、その夜は日本公使館に泊まった。同じ日に日本政府は、在スイスの加瀬俊一公使に「スイス政府を通じて米英にポツダム宣言受諾の申し入れ」をするように指示した。

北村は翌朝、日本のポツダム宣言受諾を加瀬公使から知らされる。すると北村はスイスの銀行に預けてある「日本政府のカネ」のことが気になった。この資金はいずれ連合国に接収される。そうであれば、赤十字国際委員会に皇室名で寄付してはどうか。

実は5月頃、北村はスイス国立銀行の幹部からこの提案を受けていた。国際赤十字は資金不足に悩んでいるので、大いに感謝されるだろう。もちろんこれには日本への好印象を与え、連合国の一部にあった天皇への強い風当たりを和らげる狙いがあった。

その話を聞いた加瀬は、国際赤十字への寄付について外務本省に打診していた。しかし外務省は終戦処理に忙殺されており、スイスのカネどころではないまま時間が過ぎていた。

ようやく「外務大臣名で寄付してよい」との返事が来たのは8月22日だった。既に資金は接収・凍結されており寄付はならなかったが、2年後に凍結が解除されると国際赤十字への寄付は実行された。

正金銀行からBISの為替部長として派遣されていた吉村侃は、8月15日の午後にスイス駐在武官の岡本清福・陸軍中将宅に電話をかけた。2人は北村BIS理事や加瀬公使とともに、BISの人脈で対米終戦工作を企図した同志である。

吉村は中立国に駐在しているために、同じ銀行員でも日本や植民地・占領地と違い、預金引き出しや現金確保などの目の前の業務、まして生命の危険とは縁がない。むしろそれだからこそ、そしてソ連も含めた世界の動きが分かるスイスにいるからこそ、戦後の連合国軍による占領や復興のことについて色々思いが巡ってくる。日本の敗戦が現実のものとなった今、吉村はそうした思いを共有する相手を求めていたのかもしれない。

吉村からの電話を受けた時、チューリッヒの岡本宅には終戦に関連する打ち合わせでベルンの日本大使館から桜井一郎・陸軍大佐が来ていた。来客中なので吉村は長電話を避け、翌16日に岡本宅を訪れたいと伝えた。岡本は待っていると応えたが、吉村は電話の切り際に何を感じたか、「早まったりしてはいけませんよ」と付け加えた。

岡本宅を訪れていた桜井は、2時間ほどの打ち合わせを済ませてベルンに戻った。ベルンに着いてから彼は岡本に電話をかけたが応答がない。桜井が岡本宅を辞した8月15日の夜、陸軍正装に着替えた岡本中将は拳銃で自決していた。

16日に連絡を受けた北村たちは、急いで弔問に向かった。8月18日の昼下がりに行われた岡本の葬儀には、生前の彼を偲んで列席したスイス陸軍参謀総長の姿もあった。

終戦から1ヵ月ほど経った9月23日、北村は終戦工作で労をとってくれたBIS顧問のペル・ヤコブソンに一通の手紙を送った。その中で彼は、「春の目もあやな花々よりやさしい秋の花」を好むと述べている。北村は「秋の花」として、スイスのアスターに似た、故郷大津市の小さな野菊を挙げた。

戦争中の国際金融機関にあって、冷静に世界情勢を観察してきた北村の目には、満洲事変以降の日本は「あやな花々」と映った。異郷での秋涼を感じながら、彼は戦後の日本の進むべき途を、華やかではないがやさしさを湛える小さな野菊に重ねていた。

