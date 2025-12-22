【太平洋戦争】８割が戦死した地獄を生き延びた零戦搭乗員が、終戦直後に見せた「衝撃の姿」

太平洋戦争で軍人として最前線で戦ったのは、明治後期から大正、昭和初期までに生まれた人たちだった。戦後80年。当事者のほとんどが鬼籍に入り、「忘れてはならない」の掛け声とはうらはらに、確実に戦争の記憶は遠ざかってゆく。そして終戦後、当事者たちがどのように生きたかということは戦争中の出来事以上に知られていない。だが、戦後、焼け跡からの復興を担ったのもこの世代だ。ここでは、私が30年以上にわたり、直接インタビューした元海軍戦闘機搭乗員の「戦後」をシリーズで振り返る。海軍の戦闘機搭乗員は、戦後50年の平成7（1995）年に1100名が存命だったのが、それから30年が経った令和7（2025）年10月現在、数名の存命が確認できるに過ぎない。

最前線に投入された戦闘機搭乗員の8割が戦没した苛烈な戦争を生き延びた彼らは、どのような戦後を過ごしたのか。今回は学窓から海軍に身を投じ、戦後は教育者となった土方敏夫・元大尉を紹介する。（文中敬称略）

倍率20倍を突破した飛行専修予備士官

「誰が言ったか、われわれ第十三期期飛行専修予備学生の戒名は『衝動院感激居士』という。うまい表現であると思います」

初対面の私に、元零戦搭乗員・土方敏夫は言った。平成17（2005）年1月、東京・杉並の土方邸、冬の日差しの射す二階の和室でのこと。

太平洋戦争が消耗戦の様相を呈するようになると、昭和18（1943）年、海軍は大学、専門学校の卒業者を対象に大量の飛行専修予備士官を養成することを決めた。最終的な志願者数は全国で10万近くにのぼり、うち5199名が、20倍近い難関を突破して採用された。これはそれまでの一期生から十二期生までの合計人数の10倍を超える、空前の規模だった。彼らは茨城県の土浦海軍航空隊（土空）と三重県の三重海軍航空隊（三重空）に分かれて入隊し、訓練を受けることになったが、土方はこのとき、土空に入隊した約2700名のうちの一人である。

自ら志願して兵役に

土方は大正11（1922）年、大阪市南区難波芦原町（現在は大阪市浪速区芦原）にある大阪高野鉄道（現・南海電鉄高野線）芦原町駅の官舎で生まれ、のち父の故郷である東京で育った。

昭和17（1942）年3月、豊島師範学校を卒業、中野区の東京市谷戸国民学校（小学校）に教員として奉職。師範学校の修業年限は中学卒業後の2年間で、学歴としては中学校卒業の資格しかなかったが、翌年度から就業年数3年の新制度の師範学校となり、専門学校卒業の資格が与えられるようになる。そのため、旧制度の卒業生にも昭和18年4月からの5ヵ月間、現職のまま師範学校研究科で学べば専門学校卒業の資格が得られる救済策がとられ、土方は第三師範学校研究科に通うことになった。と同時に、勉強するにはよいチャンスだと、東京物理学校（現・東京理科大学）二部（夜間部）にも入学。昼は師範学校、夜は物理学校に通学する日々を送った。

「昭和18年の夏のはじめ頃、同級生から海軍十三期予備学生募集の話を聞かされ、一緒に志願しないかと誘われました。これは、全国の大学、高等専門学校の卒業生を対象にしていて、私たちも幸い、8月末に研究科を卒業すれば応募資格が与えられると。師範学校卒業だけだと徴兵されて一兵卒から始めなければならないことを思えば運がよかった」

兵役は当時の国民の義務である。志願しなくても、一年以内に徴兵で軍隊へ行くことは確実だった。結局、土方は両親にも相談せずに願書を書き、投函した。

「十三期は、われわれが征かなくて誰が征く、そして、いずれは行く道ならばと、自分から進んで志願して海軍に入りました。『衝動院感激居士』たるゆえんですね。同じ予備学生でも、続いて入った『学徒出陣』組の十四期は徴兵で入隊し、その後試験を受けて予備学生になっています。同じ予備学生でも、十三期と十四期とでは気風が違うというのが定評になっていますが、善し悪しではなく、こんないきさつが大きかったのだと思います」

散ってゆく戦友たち

十三期予備学生を、約5000人のうち31番の好成績で卒業した土方は、念願かなって戦闘機乗りとなる。初陣は昭和20年4月12日に行われた沖縄の米軍総攻撃、菊水二号作戦だった。以後、土方は第二〇三海軍航空隊戦闘第三〇三飛行隊の一員として、4月22日の空戦でグラマンF6Fを撃墜するなどの戦果を挙げながら、連日にわたって戦い続けた。

同期生や戦友たちも次々と大空に散ってゆく。

「戦闘機の戦いは、映画で見る陸軍の戦いのように、血だらけになった相手の顔を見るようなことはありません。青い空、白い雲、そびえ立つ雲の塔が舞台で、その中で自分の技倆で精一杯の操作で飛び回るのが空戦です。狂女が髪の毛を振り乱して乱舞するような形で、黒煙を吐きながら、撃墜された飛行機が青空に大きな弧を描いて落ちていきます。海面には、撃墜された飛行機の油が円形になって浮かんでいます。

いつかは、俺もあのように終焉を迎えることになるな、とは思っていましたが、それは、実感として迫ったものではありませんでした。飛び立つときは、必ず還ってくると思っていました。しかし、戦いの日々が重なると、夜半に目が醒めると汗がびっしょりで、雑念が浮かんでなかなか眠れないこともありました。

どんな撃墜のされ方が良いかと、いろいろ考えたこともあります。死に方は自分で選択できるものではなく、これこそ運命なのだ、と割り切るまでには時間がかかりました。結局、実行したのは、邀撃戦で味方の上空で戦うときには、落下傘バンドに落下傘を固着して飛ぶ。沖縄へ空襲のような場合や、洋上、敵地上空での戦闘の場合には落下傘は固着しない、ということでした」

6月23日、沖縄全土が敵に占領されたことで沖縄への出撃は事実上その意味を失い、大規模な航空作戦も6月22日の菊水十号作戦をもって終結した。

病床で迎えた終戦

約3ヵ月間、空戦に明け暮れた土方だったが、若い肉体にもそろそろ限界が近づいていた。7月上旬になると微熱が続き、体重も激減した。軍医に診せたら、肺浸潤ですぐに入院せよという。土方は別府の海軍病院に入院した。

「入院して2日間は眠り通しでした。3日目に軍医の診察を受けたら、病名は肺浸潤ではなく、航空疲労症ということになりました。短期間に飛び過ぎたということのようです」

結局、入院したまま、8月15日を迎えた。

「玉音放送の内容まではよく聞き取れませんでしたが、終戦になることはわかった。それで軍医に、隊へ帰りたいと申し出たところ、すぐに軍服を出してくれ、『くれぐれも体を大事に』と送り出してくれました。

ところが、隊に帰ってもみんな、『どうなるのか、俺たちにもさっぱりわからん、とにかくブリッジでもやろうや』という感じで、緊迫感がない。しかし、私が入院していた二十日間ほどの間にも、同期の三名をはじめ、十数名の戦死者を出したということでした」

8月19日、戦闘三〇三飛行隊長・蔵田脩大尉が、大分基地の第五航空艦隊（五航艦）司令部の会議から帰ってきて、

「零戦の燃料、弾薬をおろし、プロペラをはずす」

との五航艦命令を、隊員たちに伝えた。

「このときはみんな、蔵田大尉に食ってかかりましたね、そんなことは承服できないと。そして各自が一機ずつの零戦の操縦席に乗り込み、拳銃を構えて整備員を近づけないようにしました。実際、何発か撃った憶えがあります。そこへ蔵田大尉が駆けつけてきて、涙ながらに『お前たちの気持ちは、わかりすぎるぐらいわかっている。ここで軽挙妄動することは、日本の将来のためにならぬことである。どうしても、というのなら俺を殺してからやれ』と言われた。ここではじめて、戦争に負けたんだということを実感して、私たちは子供のように泣きました。声を上げて号泣しました。零戦の座席にもぐり込んで動かない者もいれば、いつまでも翼をさすっているのもいました」

8月24日、搭乗員たちに、24時間以内に隊を去ることが命ぜられた。ただし、連合軍の出方が不明なため、搭乗員であることがわからぬようにして、しばらく地下に潜れとの指示も同時に出されている。部隊の重要書類や各人の航空記録はまとめて焼却されたが、土方は、自分の航空記録とチャート（航空図）、航空時計をひそかに持ち出した。終戦までの飛行回数635回、飛行時間435時間。これは、予備学生十三期の戦闘機搭乗員として異例の多さである。

