「ずり落ちない…？」i-dle・ソヨン、危険な“紐なし”ドレスに視線釘付け…背中のタトゥーもあらわに【PHOTO】

i-dleのソヨンが、カリスマ漂う大人の魅力で視線を集めた。

ソヨンは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ホワイトのロングドレスに身を包んだソヨンの姿が収められている。バックステージと思われる場所でカメラに向かってさまざまなポーズや表情を見せ、ファンの心を射止めた。

胸元と背中が大胆に開いたストラップレスドレスは、ソヨンのしなやかな曲線美を際立たせ、引き締まったウエストや背中、綺麗なデコルテラインが一層存在感を放っている。

投稿を見たファンからは「美しすぎる」「私の女神」「ずり落ちない…？」「スタイル完璧！」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ソヨンInstagram）

なお、ソヨンが所属するi-dleは2026年2月21日・22日のソウル公演を皮切りに、4度目のワールドツアー「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]」を開催する。

◇ソヨン プロフィール

1998年8月26日生まれ、本名チョン・ソヨン。2014年にCUBEエンターテインメントのオーディションに合格。2016年のオーディション番組『PRODUCE 101』に参加して最終順位20位で脱落するも、2017年11月に『Jelly』でソロデビュー。翌2018年5月にガールズグループ(G)I-DLEのリーダーとしてデビューした。(G)I-DLE（現i-dle）のアルバムの総括プロデューサーとして、すべてのタイトル曲と数多くの収録曲の作詞・作曲・編曲に携わっている。特にデビュー20日で音楽番組1位に輝いた『LATATA』を19歳で作詞・作曲・プロデュースするなど、恐るべき才能を誇る。