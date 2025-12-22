¡Ú¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¡Ö³°¹ñ¿Í¤Ë¤ÏÍý²ò¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ä¾®ÀôÈ¬±À¤¬Ï³¤é¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î¡Ö¾Ð¤¤¡×¤Ø¤Î¤æ¤¿¤«¤Ê´¶¼õÀ
¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡£¥®¥ê¥·¥¢¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÅÚÃÏ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¥Ï¡¼¥ó¡¿È¬±À¡£¤½¤Î¸å¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢ºÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥»¥Ä¤È¤Î¶¦Æ±ºî¶È¤Ç¡¢¡Ø²øÃÌ¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾Ãø¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤¼È¬±À¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤ä¿´¤ò¡¢ÆüËÜ¿Í°Ê¾å¤Ë¿¼¤¯¸«¤Ä¤á¡¢ÉÁ¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ì±Â¯³Ø¼Ô¡¦ÈªÃæ¾Ï¹¨¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡È¾®ÀôÈ¬±ÀÆþÌç¤Î·èÄêÈÇ¡É¡Ø¾®ÀôÈ¬±À ¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤ÆüËÜ¡×¤ò¸«¤¿¿Í¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£
ÆüËÜ¿Í¤Î¡ÖÈá¤·¤ß¤ÎÈù¾Ð¡×¡½¡½È¬±À¤ÏÉ½¾ð¤Î²¼¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤òÇÁ¤³¤¦¤È¤·¤¿
È¬±À¤Î¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÎÈù¾Ð¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¾Ð¤¤¡×¡¢¤Þ¤¿¡ÖÈù¾Ð¡×¤È¤¤¤¦É½¾ð¤òÀ¾²¤¿Í¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¹Í»¡¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢È¬±À¤ÎÆüËÜ¿ÍÏÀ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿°ìÊÔ¤Ç¤¢¤ë¡£²£ÉÍ¤Ë½»¤à¤Ò¤È¤ê¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¿Í½÷À¤¬¸ì¤Ã¤¿¡¢ÆüËÜ¿Í½÷Ãæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊ¹¤½ñ¤¤¬ÁÇºà¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¦¤Á¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î½÷Ãæ¤¬¤¢¤ë¤È¤»ä¤Î¤È¤³¤í¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤ËÈù¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼Â¤Ï¡¢»ä¤ÎÄâ¼ç¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÁò¼°¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Î¤Ç¤ªµÙ¤ß¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ä¤Ï¾µÃÎ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Èà½÷¤ÎÉ×¤Î°äÂÎ¤Ïè¸Èû¡Ê¤À¤Ó¡Ë¤ËÉÕ¡Ê¤Õ¡Ë¤µ¤ì¤¿¤é¤·¤¯¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈà½÷¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢³¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹ü¤ÎÆþ¤Ã¤¿Ôä¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢¤½¤ÎÔä¤ÎÃæ¤Ë»õ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡Ë¡£ ¤¹¤ë¤ÈÈà½÷¤Ï¡¢¤½¤Î¹üÔä¤ò¼¨¤·¤Æ¡Ø¤³¤ì¤¬¤¦¤Á¤Î¼ç¿Í¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¸À¤¦¤Ê¤ê¡¢¾Ð¤¤À¼¤òÎ©¤Æ¤ë¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤³¤ó¤Ê¤Ò¤É¤¤¿Í´Ö¤¬¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡©¡×
È¬±À¤Ï¡¢¤³¤Î½ÐÍè»ö¤ò¸ì¤Ã¤¿¥¤¥®¥ê¥¹½÷À¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤½¤Î¾¤»È¤Î½÷¤ÎÂÖÅÙ¿¶Éñ¡Ê¤Õ¤ë¤Þ¤¤¡Ë¤Ï¡¢Îä¹óÌµ¾ð¤Ê¤É¤³¤í¤«¥Ò¥í¥¤¥Ã¥¯¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢²ò¼á¤Î»ÅÍÍ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë´¶Æ°Åª¤ÊÏÃ¤È¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤ÏÌµÆÜÃå¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤È¿äÂ¬¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢³«¹ÁÃÏ¤Ëµï½»¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢Ìµ¶µÍÜ¤ÊÂ¯Êª¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¼þÃÎ¤ÎÀ¸³è¤ÎÉ½ÌÌ¤è¤ê²¼¤òÇÁ¡Ê¤Î¤¾¡Ë¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤Ê¤É¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
°Û¹ñ¿Í¤¿¤Á¤Î¤È¤é¤¨¤¿¡Ö¤è¤¯¾Ð¤¦ÆüËÜ¿Í¡×¤¿¤Á¤Î»Ñ
ËëËö¤«¤éÌÀ¼£¤Î½é¤á¤Ë¤«¤±¤ÆÍèÆü¤·¤¿Â¿¤¯¤Î³°¹ñ¿Í¤â¡¢¡Ö¤è¤¯¾Ð¤¦¡×ÆüËÜ¿Í¤Î°õ¾Ý¤ò½ñ¤¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡Ö¹ñ»ËÂç»öÅµ¥¦¥©¡¼¥¯¡×Âè30²ó¡Ö¾Ð¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤·4¡×¡Ë¡£
1860Ç¯¡ÊËü±ä¸µÇ¯¡Ë9·î¤Ë¹¾¸ÍÏÑ¤ËÆþ¹Á¤·¡¢ÄÌ¾¦¾òÌóÄù·ë¸ò¾Ä¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¥×¥í¥·¥¢¤ÎÁ´¸¢»ÈÀá°ì¹Ô¤ÎÊó¹ð½ñ¡Ø¥ª¥¤¥ì¥ó¥Ö¥ë¥¯ÆüËÜ±óÀ¬µ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÏÃ¤¢¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¾éÃÌ¤È¾Ð¤¤¤¬¶½¤òÅº¤¨¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤½¤¦¤¤¤¦µ¤¼Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¤¥¹¤ÎÏ¢Ë®Ê¸½ñ´Û¤Ë»Ä¤ëÆüËÜ´Ø·¸»ËÎÁ¤Ë¤â¡¢ËëËö¤ËÄÌ¾¦´Ø·¸¤Î¸ò¾Ä¤ÇÍèÆü¤·¤¿¥ë¥É¥ë¥Õ¡¦¥ê¥ó¥À¥¦¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤ä¥¨¥á¡¦¥¢¥ó¥Ù¡¼¥ë¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë¤¬Ä°¤¤¤¿½îÌ±¤Î¾Ð¤¤À¼¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1872Ç¯¡ÊÌÀ¼£5Ç¯¡Ë¤«¤é1876Ç¯¤Þ¤Ç¡¢»ÊË¡¾Ê¤ÎË¡Î§¸ÜÌä·óË¡³Ø¶µ»Õ¤òÌ³¤á¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÊÛ¸î»Î¥¸¥ç¥ë¥¸¥å¡¦¥Ö¥¹¥±¤Ï¡¢Æü¸÷¤Ç²ïäÆ¡Ê¤«¤´¡ËÃ´¤¤¤À¿Í¤¿¤Á¤¬Âç¾Ð¤¤¤¹¤ë°ïÏÃ¤òÉÁ¼Ì¤·¡¢¡ÖÈà¤é¤Ï¤¢¤Þ¤êÍß¤â¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤âËþÂ¤·¤Æ´î¤ó¤Ç¤µ¤¨¤ª¤ê¡¢µ¤Ê¬¤Ë¤à¤é¤¬¤Ê¤¯¡¢´öÊ¬¹Ó¡¹¤·¤¤³°´Ñ¤ÏÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢³Î¤«¤Ë¹ñÌ±¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤â·òÁ´¤Ê¿Í¡¹¤òÂåÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¡Øº£Æü¤ÎÆüËÜ¡Ù¡Ë¤È¤Î¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¡Ö¾Ð¤¤¡×¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÃ±½ã¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÌøÅÄ¹ñÃË¤Ï¾®ÀôÈ¬±À¤Î¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÎÈù¾Ð¡×¤ò¤É¤¦ÆÉ¤ó¤À¤«¡©
ÌøÅÄ¹ñÃË¤Ï¡Ö¾Ð¤¤¤ÎÊ¸³Ø¤Îµ¯¸¶¡×¤ÇÈ¬±À¤Î¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÎÈù¾Ð¡×¤Ë¤Õ¤ì¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¿Í½÷À¤¬½÷Ãæ¤¬¾Ð¤Ã¤¿¤³¤È¤òÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥ß¡×¤È¡Ö¾Ð¤¤¡×¤òº®Æ±¤·¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÈù¾Ð¤ò¼«Ê¬¤ÎÈá¤·¤ß¤Ê¤É¼è¤ë¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¡ÖéÊ¡Ê¤Ä¤Ä¡Ë¤Þ¤·¤ä¤«¤Ê¾Ð¤¤¡×¤È¤·¤¿È¬±À¤Î¸«Êý¤â¡¢Æ±¤¸¸í¤ê¤À¤È¤¹¤ë¡£
¸½ºß¤ÎÄêµÁ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÈù¾Ð¡×¤Ï¡Ö¾Ð¤¤¤ËÈù¤Ê¤ë¤â¤Î¡×¡ÖÀ¼¤òÇ¦¤ó¤À¤ª¤«¤·¤µ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥¨¥ß¡×¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Î³êÌý¡×¤Ç¡¢¤È¤¯¤Ë½÷À¤¬¤³¤ÎÀ¤¤òÊ¿²º¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¶ñ¤ï¤Ã¤¿¡Ö¼«Á³¤ÎÉð´ï¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¾Ð¤¤¡×¤¬¾Ð¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤ÎÉÔ¹¬¤òÍ½´ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
ÌøÅÄ¤Ï¡ÖÈù¾Ð¡×¤Ë¤«¤®¤é¤º¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¡Ö¾Ð¤¤¡×Á´ÈÌ¤òÌ±Â¯³ØÅª¤ËÆÉ¤ß¤È¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¿Í¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤è¤¯¾Ð¤¦Ì±Â²¤Ç¤¢¤ë¡£¾åÊý¡Ê¤«¤ß¤¬¤¿¡Ë¤¢¤¿¤ê¤Î¿Í´Ö¤Ïº©°Õ¤Ê¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¾Ð¤¤¡¢¸«Æë¤ì¤Ì¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¾Ð¤ï¤Ì¤À¤±¤Îº¹ÊÌ¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´ØÅì°ÊËÌ¤Ç¤ÏÌµ¼Ùµ¤¤Ê¼Ô¤Û¤ÉÌµº¹ÊÌ¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾®ÀôÈ¬±À¤µ¤ó¤Î¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÎÈù¾Ð¡×¤ÏÍÌ¾¤Ê¤ëÊ¸¾Ï¤Ç¤¢¤ë¡£ ¤¤¤Ä¤â¤Ë¤³¤Ë¤³¤·¤Æ¤¤¤ë°¦ÕÈ¤È¤¤¤¤¡¢¿´¤Î¤ä¤µ¤·¤¤Ãû¸õ¤ÈÌÜ¡Ê¤â¤¯¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê³°¤Ë¡¢ÅÜ¤Ã¤¿»þ¤Ç¤âÁþ¤ó¤À»þ¤Ç¤â¡¢¾¯¤·¾Ð¤¤²á¤®¤ë¤«¤È»×¤¦¤Û¤É²æ¡¹¤Ï¤è¤¯¾Ð¤¦¡£¹â¾Ð¤¤¤ä¶õ¾Ð¤¤¤Ï¼Ò¸ò¤Î°ìÍÍ¼°¤ò¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±ã²ñ¤Ê¤É¤Ï²¿¤Ç¤â¤«¤Ç¤â¡¢É¬¤º¾Ð¤¤¤ò¤â¤Ã¤Æ½ª»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êÁ±°Õ¤Ë¤³¤ì¤ò²òÀâ¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¾Ð¤¤¤Î²ÁÃÍ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡¡¤È¤³¤í¤¬¼ÂºÝ¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï¡¢¾Ð¤¦¼ï¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£µã¤¯¼ï¤Û¤É¤Ë¤ÏÂ¿¤¯Íî¤Á¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡¡ ¡ÊÌøÅÄ¹ñÃË¡Ø¾Ð¤ÎËÜ´ê¡Ù¡ØÌøÅÄÔ¢ÃËÁ´½¸9¡Ù¤Á¤¯¤ÞÊ¸¸Ë¡¢1990Ç¯¡Ë
ÌøÅÄ¤ÏÈ¬±À¤Î¡ÖÈù¾ÐÏÀ¡×¡Ö¾Ð¤¤ÏÀ¡×¤ò¤¿¤Ö¤ó¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾Ð¤¤¤È¤¤¤¦É½¸½¤ò¤É¤¦¸«Ê¬¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢ÌøÅÄ¤Ï¡ÖÆ±¶¿¿Í¡×¤È¤·¤Æ¡¢È¬±À¤Î¡Ö´ó¶÷¼Ô¡×¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤òÇÞ²ð¤Ë¡¢Èù¾Ð¤ä¾Ð¤¤¤ÎÌ±Â¯¤ËÇ÷¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤ß¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
