「父は倒れる直前、6キロも痩せていた……」小渕優子が初めて明かす、父・小渕恵三元総理の重圧

小渕優子氏が長い沈黙を破って、初の単著を刊行した。「凡人宰相」の娘は、今の高市総理をどう見ているのか―本人に聞いた。（聞き手・青山和弘）

なぜ、いまなのか

―これまで積極的な発信を控えてきたように見える小渕さんが、今回本を出版しようと思ったきっかけは何ですか。

一つは、このところ「父のことを知らない人が増えた」と感じることが多くなったんです。地元・群馬でも、小渕恵三がサミット開催を決めた沖縄でも、父の名前を出してもどうも反応が鈍い。亡くなって25年も経つので致し方ないのですが、娘としてはやはり寂しいことです。

あと最近は新聞やテレビを見る人が減って、政治家も自ら発信しないと何も伝わらないと思ったからです。遅ればせながら私も今年から、ユーチューブチャンネルを始めました。私は初出馬の時からいろんな意味でマスコミに取り上げられて、その怖さも実感してきましたが、そうも言っていられません。今回志半ばで逝った父の足跡を思い返し、私の歩みや考えもお伝えする機会にしたいと考えました。

―本を書く過程で、お父さんについて改めて気づいたことが多かったそうですね。

父は私たち家族には、政治の話はほとんどしない人だったんです。今回父が毎日つけていた日記を読み返しましたが、長く「自分は政治家に向いていない」との思いを抱いていたようです。太宰治が好きなおとなしい文学青年が、父親の急逝によって26歳の若さで国会議員になった。福田赳夫さんと中曽根康弘さんの両巨頭に挟まれた中選挙区時代の厳しい選挙、さらに田中派、竹下派の議員として永田町の権力闘争の渦中にいながらも、権謀術数が嫌い。インタビューでは自分は「運命論者」で、出世は「成り行きに任せている。たまたまそれなりの地位を得られればいい」と吐露しています。

―しかしお父さんはある出来事をきっかけに総理大臣を目指すようになります。選挙制度が変わる際、小選挙区の候補者が決まらない責任を問われ、自民党群馬県連の会長を降ろされた件です。

小選挙区の人選は県連会長の職務とは無関係のはずです。ところが'95年5月、父は県連会長を引きずり降ろされてしまいます。この際に、「恨みは晴らす。鬼になる」と父は宣言し、「この5年間は徹底的にやっていきたい」と年限を区切っています。その後、総理大臣に登りつめ、ちょうど5年後の'00年5月にこの世を去るのです。この事実は私にとっても衝撃でした。

父は総理になって6kgも痩せてしまった

―お父さんの墓標の「小渕恵三之墓」という文字は、本人が書いたものだそうですね。

そうなんです。父の死後、机の引き出しから見つかったものです。突然倒れて亡くなったのに準備がいい、と簡単に片づけられない気がします。

父は不思議なことの多い人でした。私が後継出馬を決心して、意識のないはずの父に伝えた翌日に息を引き取ったり、亡くなった後、父の遺体を乗せた車が官邸に差し掛かった際に、雷が国会に落ちたり。

―一方で本書から伝わってくるのは、お父さんの粘り強さ、頑固さですね。

そこは今の私に足りない部分です。外務大臣時代の対人地雷禁止条約の署名、総理になってからの自由党、公明党との連立。そして九州・沖縄サミットの決定。父は困難にも動じず、信念を貫きました。

今回話を聞かせて下さった当時の外交担当秘書官は、沖縄でのサミット開催には米軍基地反対などの抗議活動が起こる可能性が否定できず、「一貫して反対していた」と明かしています。父はそんな秘書官も粘り強く説得し、最後は外務省を通さずにアメリカ政府の了承を得るよう頼みます。結局その秘書官が駐米大使を通じて当時のクリントン大統領の了承を得て、沖縄サミット実現にこぎつけるのです。

―そんなお父さんは総理在任中に病に倒れます。心身を削って仕事していたんですね。

父は「一日一生涯」が口癖で、あらゆることに手を抜きませんでした。「冷めたピザ」などと揶揄されても平気だったように見えますが、父は人一倍気にした上で、それを受け流すタイプでした。1年8ヵ月の総理在任中に、体重が6kgも落ちたんです。倒れる直前はワイシャツの襟がブカブカになって、秘書官が襟の後ろをクリップで挟んで誤魔化すほどでした。

当時自民党は参議院で過半数を割り込み、政治を安定させるために自自公連立に踏み切ったのですが、今と同じ議員定数の削減を巡って激しい対立が巻き起こりました。近頃、高市早苗総理の激務ぶりが報道されていますが、私はちょっと心配しています。健康にはくれぐれも留意して欲しいと思います。

青山和弘（あおやま・かずひろ）／'68年、千葉県生まれ。'92年、日本テレビ放送網に入社し、'94年から政治部。野党キャップ、自民党キャップを経て、ワシントン支局長や国会官邸キャップを歴任。'21年フリーに

小渕優子（おぶち・ゆうこ）／'73年、東京都生まれ。'96年、TBSに入社。'99年、父・恵三氏の秘書に転身。'00年衆院選で群馬5区から初当選。財務副大臣、経産大臣、自民党組織運動本部長、選対委員長などを歴任

