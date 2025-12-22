「沈黙の臓器」肝臓・膵臓・胆道を見てもらうならココ！最新の医療でケアを尽くす「最高の病院とクリニック」

隠れた「最高の病院」

凄腕の医師が在籍している全国津々浦々の病院を紹介する本企画も、すでに第3弾を迎えた。これまで心臓血管外科や耳鼻咽喉科、消化器科の名医たちを紹介してきたが、その医師たちに診てもらった読者からは、反響とともに続編を待ちわびる声が続々と届いている。

今回ご紹介するのは、肝臓・膵臓・胆道のプロフェッショナルたち。不調があっても自覚症状が出にくいため「沈黙の臓器」と呼ばれ、気づいたときには手遅れになっているケースも多いこれらの臓器こそ、早い段階から専門家の治療を受けておくことが「肝要」だ。各学会がお墨つきを与えた「名医」が診てくれる、日本全国192の病院を紹介していこう。

まずは肝臓。日本肝臓学会では、診療歴などにもとづいて「指導医」を認定している。もちろんその大半は、大学病院をはじめ大規模な医療施設の医師だが、そうした病院で診てもらうのはハードルが高い。一方、小規模なクリニックや地域に根差した医院の中にも、指導医資格を持つスペシャリストが最先端の治療を提供する、「最高の病院」は隠れているのだ。

肝疾患は慢性疾患だからこそじっくり診る

慶應義塾大学病院などで勤務してきた菊池真大氏も、地域のクリニックで診療している肝臓指導医の一人。コロナ禍を経て独立し、東京都内に用賀きくち内科 肝臓・内視鏡クリニックを開院した。

「脂肪肝をはじめとした肝疾患は慢性疾患のため、長期にわたって患者さんをケアする必要があります。しかしコロナ禍で診療が制限されたのを機に、大病院は慢性疾患をじっくり診る体制を縮小させつつある。そこでコロナが一段落したタイミングで、昨年10月に独立したんです」

同院は、全国のクリニックでも珍しい最新の検査機器をいくつも取り揃えている。菊池氏が続ける。

最新の検査機器で早期発見を

「肝臓を診断するときにベースとなるのは、AST、ALT、γ-GTPという3つの数値です。健康診断の血液検査で必ず測定するので、見たことがある人も多いのではないでしょうか。しかし脂肪肝の患者さんの中で、これら3つの数値に変化が起こるのは3人に1人だけ。つまり脂肪肝の3分の2は、採血だけではわからないんです。

そこで当院では、『フィブロスキャン』という検査装置を使っています。肝臓の硬さと脂肪量を同時に数値化するので、現在の状態を簡単に把握できる。

加えて最近では、見た目はそこまで太っていなくても、筋肉が少なくて代謝機能が低いせいで、肝臓に脂が溜まって脂肪肝になる人も増えています。

そこで体内の状態を把握するために、インボディという体組成計も導入しました。患者さんには3ヵ月に1回、これらの検査を受けてもらっています」

他県からも肝疾患患者が診察に来る

同じく指導医の永木正仁氏は、岐阜大学臨床教授を経て'11年に岐阜羽島駅前にながき内科クリニックを開院した。

「県内はもちろん、愛知や滋賀など近隣の県からも、肝臓の疾患を抱えた患者さんがお見えになります。

当院では内視鏡検査を行う機会も多いのですが、一口に内視鏡といっても、器具によって性能は大きく異なる。

たとえば、胃の中の調べたい部分に色のついた液体を散布することで、消化管の粘膜をより見やすくする『色素内視鏡検査』を行うことで、病変を見つけやすくなります。

『弘法筆を選ばず』と言えればかっこいいですが、大学病院でも使われるような最新器具を使って検査することが、大事だと思いますね」

